T erezinha da Silva sitzt mit überschlagenen Beinen auf ihrem Sofa im Zentrum Maputos, der Hauptstadt von Mosambik. Mit einer Hand balanciert sie eine Teetasse, mit der anderen regelt sie via Fernbedienung den Fernseher, der nebenbei läuft. Lautstärke 50 runter auf 30. Immer noch laut ertönen nun die Kurznachrichten bei STV Notícias: Eine Liveschalte nach Südafrika, wo mosambikanische Mi­gran­t:in­nen angegriffen werden. „Schrecklich, so schrecklich“, sagt da Silva. Nächste Meldung: Wieder ein Femizid in Mosambik. „Es geht einfach weiter, sie bringen uns um.“

Frauen werden weiter ermordet, weil sie Frauen sind – aber alleine die Tatsache, dass heute das Wort Femizid im Fernsehen fällt, sei ein Erfolg der Frauenbewegung, sagt Doutora Terezinha, wie sie von allen genannt wird, eine Anrede des Respekts und des gesellschaftlichen Status. An den Wänden im Wohnzimmer hängen dicht nebeneinander Masken und Gemälde aus den Provinzen Mosambiks. „Ich war viel unterwegs“, sagt die 79-Jährige. 1947 in Beira geboren, erlebt da Silva das Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft 1975. Danach baut sie in Cabo Delgado und Niassa Sozial- und Gesundheitsdienste mit auf, forscht später zu Frauenrechten und leitet 13 Jahre die mosambikanische Sektion von Women and Law in Southern Africa.

„Ohne den Zusammenschluss von vielen Frauenbewegungen der afrikanischen Länder hätten wir es nie erreicht“, sagt Terezinha da Silva. Was sie erreicht haben, das ist das Maputo-Protokoll. Die Afrikanische Union verabschiedete am 11. Juli 2003 ein weitreichendes Zusatzprotokoll zur Afrikanischen Menschenrechtscharta über die Rechte der Frauen.

Das Protokoll verlangt etwa die Gleichberechtigung in Ehe, Familie, Erbschaft und Politik, legt das Mindestheiratsalter auf 18 Jahre fest und fordert unter bestimmten Bedingungen Zugang zu medizinischen Schwangerschaftsabbrüchen, etwa nach Vergewaltigung, Inzest oder bei gesundheitlicher Gefährdung. Doch wie bei allen Abkommen solcher Art, entfalten sie ihre Wirkung erst, wenn sie in nationales Recht gegossen werden. Und wenn sie bei den Menschen ankommen, für die sie gemacht wurden. Was davon lässt sich 23 Jahre nach Ratifizierung des Maputo-Protokolls sagen?

Tanz der Krie­ge­r:in­nen

Schon von Weitem sind die Trommelschläge aus einem Haus am Rand des Stadtteils Chamanculo zu hören. Der Weg führt zwischen kleinen Häuschen mit Wellblechdächern hindurch. Am Rand fließt ein provisorischer Abwasserkanal, Teil des informellen Entwässerungssystems der zusammengestückelten Siedlung.

Im Haus ist es heiß und stickig. In der Mitte wirbeln Tän­ze­r:in­nen die stehende Luft auf. Linkes Bein auf Stirnhöhe, Sprung in die Luft, rechtes Bein auf Stirnhöhe. In einer Hand ein Schild, in der anderen ein kurzer Speer, schwarzes Oberteil, Rock aus verschiedenen Fellimitaten. Die jungen Menschen tanzen Xigubo, einen traditionellen Kriegertanz aus dem Süden Mosambiks. Er war früher vor allem Männern vorbehalten. Heute wird er von der Frauenrechtsorganisation Ascha, die das Zentrum hier betreibt, auch als feministische Widerstandspraxis gelebt. Die Mädchen sollen sich ausdrücken und Stärke empfinden. Und sich die Räume nehmen, die ihnen sonst niemand gibt.

Am Rand steht Maria* und singt mit. Die 25-Jährige geht für Ascha regelmäßig im Viertel von Tür zu Tür, spricht mit Frauen über ihre Erfahrungen und Sorgen, besucht Schulen und hält Workshops ab. Heute ist sie Mentorin in jener Organisation, in der sie selbst Halt gefunden hat.

Maria wuchs bei ihrer Mutter und Großmutter in Chamanculo auf. Als das Maputo-Protokoll in einem Konferenzzentrum wenige Kilometer von ihrem Haus entfernt verabschiedet wurde, war sie zwei Jahre alt. Bis heute hat sie nichts davon gehört.

Reden, schreiben, tanzen

Mit etwa acht oder neun Jahren, erzählt sie, wird sie von einem älteren Mann aus dem Viertel missbraucht. Ihre Mutter geht mit ihr zur Polizei. „Ich weiß nicht mehr viel, nur dass alle Polizisten dort Männer waren“, sagt Maria. Der Täter zieht weg aus der Siedlung. Die Anzeige wird nicht weiterverfolgt. Etwas später habe sie erneut sexualisierte Gewalt erlebt, als sie mit ihrer Cousine Müll zu einer Ablagestelle bringt. Sie geht nicht mehr zur Polizei.

Als eine Freundin sie 2020 zu Ascha einlädt, hat sie wenig Lust hinzugehen. „Ich dachte, die halten die ganze Zeit einfach nur Vorträge“, sagt Maria. Doch die Aussicht auf eine Gratismahlzeit gibt den letzten Anstoß.

In den Gesprächsrunden dort erzählen Mädchen und junge Frauen von Gewalt, frühen Ehen oder einer Mutterschaft im Teenageralter. Mit Mentorinnen sprechen sie über ihre Rechte und Zukunftspläne. In Workshops erkunden sie ihre Erlebnisse und Wünsche durch Tanz, Schreiben oder Malerei.

Terezinha da Silva Foto: Milena Österreicher

Maria entdeckt so die Poesie für sich. „Ich schreibe, wann immer ich kann“, erzählt sie. Am liebsten nachts oder in den frühen Morgenstunden, wenn es ruhig ist. Oder unterwegs im Chapa, den Minibussammeltaxis der Stadt. „Ich verarbeite meine Erlebnisse bis heute durch das Schreiben.“ Ihre Texte sollen andere Mädchen bestärken, sagt sie, aber auch die Täter erreichen: „Die sollen hören: Das geht nicht mehr.“ Bei ausgewählten Veranstaltungen trägt sie ihre Gedichte vor. Online stellt sie sie nicht, noch nicht. „Ich habe Angst vor dem Hass, der einem dann vielleicht entgegenkommt.“

„Wir sind das Volk“

Maria möchte Soziale Arbeit studieren und mehr über Psychologie und Frauenrechte lernen. Zuvor muss sie Geld fürs Studium aufbringen. Mit ihrer Aufwandsentschädigung von Ascha unterstützt sie momentan ihre Mutter und Geschwister.

„Das Maputo-Protokoll hat uns auf jeden Fall Aufwind gegeben“, sagt die Soziologin Isabel Casimiro im Onlinegespräch aus Portugal, wo sie gerade Verwandte besucht. Von 1995 bis 1999 war sie Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei Frelimo. 2003 demonstrierte sie selbst vor dem Konferenzzentrum, während die Afrikanische Union drinnen über das Protokoll beriet. „Wir wollten endlich verbindliche Rechte“, erzählt sie.

Mosambik ratifizierte das Maputo-Protokoll 2005. Bereits zuvor hatten Frauenorganisationen an Reformen gearbeitet. Doch mit dem Abkommen konnten sie die Regierung nun auf Verpflichtungen verweisen, denen sie selbst zugestimmt hatte. Dass es den Namen der Hauptstadt trägt, habe den politischen Druck zusätzlich erhöht.

2009 wurde zusätzlich ein Gesetz gegen häusliche Gewalt verabschiedet, für das Frauenrechtlerinnen jahrelang gekämpft hatten. Casimiro erinnert sich an eine Demonstration vor dem Parlament, bei der die Frauen lautstark die Verabschiedung des Gesetzes verlangten. Ein Abgeordneter sei aus dem Gebäude gekommen und habe gefragt, wer sie denn seien, dass sie hier Forderungen stellen dürften. „Wir sind das Volk, das euch gewählt hat“, riefen sie. Der Abgeordnete sei wieder umgekehrt.

Viele Gesetze, wenig Alltag

Auch im Parlament machten sie Druck. Selbst aus Manhiça, rund siebzig Kilometer von der Hauptstadt entfernt, reisten Gruppen von zwanzig bis dreißig Frauen zu den Debatten an, erzählt Casimiro. Zusammen saßen sie auf der Zuschauertribüne. Sie durften dort nicht sprechen, waren aber für die Abgeordneten zu sehen.

Auf das Gewaltschutzgesetz folgten weitere Reformen. Besonders stolz ist Casimiro auf die Kampagne für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Wegen der zunehmenden Todesfälle nach unsicheren Abbrüchen bat der Gesundheitsminister Frauenorganisationen um Unterstützung. Diese sprachen monatelang vor allem mit religiösen Gemeinschaften und zeigten Videos über die Gesundheitsrisiken. Schließlich wurde das Strafrecht 2014 geändert. 2019 wurden Ehen mit Minderjährigen verboten, im selben Jahr wurde das Erbrecht reformiert.

„Die Gesetzgebung ist mittlerweile da, doch die Praxis lässt noch viel zu wünschen übrig“, sagt Casimiro. Besonders auf dem Land ist der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen weiterhin schwierig. Viele Mädchen werden trotz des Verbots früh verheiratet, andere verlassen die Schule vorzeitig.

Auch Terezinha da Silva hat sich jahrzehntelang mit der Umsetzung von Frauenrechten beschäftigt. Sie setzt sich besonders dafür ein, dass angehende Justizangehörige im Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt geschult werden. Bereits 2019 kritisierte sie, dass spezialisierte Polizeistellen für Gewaltbetroffene häufig nur werktags bis zum Nachmittag besetzt seien, obwohl viele Übergriffe nachts oder am Wochenende passierten. Manche Be­am­t:in­nen rieten Frauen noch heute dazu, Gewaltdelikte innerhalb der Familie zu regeln.

Aktivismus und Aufmerksamkeit

Brenda Campos erinnert sich noch gut an die Jahre, in denen sie auf der Straße aktiv war: Bei Protesten gegen geschlechtsspezifische Gewalt legte sie sich mit Kolleginnen schwarz gekleidet auf Kreuzungen, sobald die Ampeln auf Rot sprangen. Am 1. Mai verkleidete sich Campos als schwangere Arbeiterin und ließ sich während einer Demonstration zu Boden fallen, um auf fehlenden Mutterschutz aufmerksam zu machen. Die Aktivistinnen schickten Abgeordneten massenhaft E-Mails, um Druck zu machen. Campos nahm an politischen Fernsehdiskussionen teil, die bis spätnachts dauerten.

„Wir machten Lärm, wir besetzten öffentliche Räume, wir schafften Aufmerksamkeit“, erzählt Campos. Es sei eine Zeit gewesen, in der Demonstrationen stärker toleriert wurden und die Bewegung viele Verbündete in Parlament und Regierung hatte.

„Meine Mutter hatte einen großen Einfluss auf mich“, erzählt Campos. Sie war Mathematiklehrerin und habe nie eingesehen, warum man Mädchen und Jungs unterschiedlich behandeln solle.

Campos wird früh Aktivistin: Anstoß gab der Müll, den sie selbst eine weite Wegstrecke zu Fuß wegbringen musste. Warum fährt der Müllwagen nicht auch durch unsere Straße, fragt die damals 14-Jährige. Ihre Mutter schickt sie zum Verantwortlichen des Wohnblocks. Dieser nennt die selbstbewusste junge Frau vorlaut und empfiehlt ihr eine Ausbildung zur Jugendaktivistin im Programm Geração Biz.

Workshops, Bildung und endlich auch der Müllwagen

Das 1999 gestartete und bis heute bestehende Programm bildet Jugendliche darin aus, Gleichaltrige über Sexualität, Verhütung und HIV aufzuklären, vor Gruppen zu sprechen, sich selbstbewusst zu präsentieren und Veranstaltungen zu organisieren. Getragen wird es von staatlichen Stellen mit internationaler Unterstützung.

Auch der Müllwagen wird fortan in die Straße geschickt. Es ist Campos’ Verdienst.

 Wenn ich einen Raum betrete, frage ich: Wo sind die Mädchen und Frauen? Ich kann diese Brille gar nicht mehr absetzen Brenda Campos, Aktivistin für Frauenrechte

Im Jugendprogramm bemerkt sie, dass die Jungs bleiben, während die Mädchen nach einer Zeit wieder verschwunden seien. Manche mussten Geschwister betreuen, andere durften wegen ihrer Eltern oder Partner nicht mehr kommen. „Seit damals frage ich immer, wenn ich einen Raum betrete: Wo sind die Mädchen und Frauen?“, sagt Campos. „Ich kann diese Brille gar nicht mehr absetzen.“

Doch der Raum für Aktivismus sei inzwischen kleiner geworden. Man müsse genauer abwägen, wann und wie man sich öffentlich äußere, so Campos, und beobachtet auch bei sich selbst, wie sie sich immer öfter auf die Zunge beiße.

Immer autoritärer

Denn die ehemalige Befreiungsbewegung Frelimo regiert seit der Unabhängigkeit 1975 durchgehend und kontrolliert weite Teile des Staatsapparats. Der Bertelsmann Transformation Index stuft das politische System inzwischen als harte Autokratie ein. Zwar garantiert die Verfassung das Demonstrationsrecht, doch wer auf die Straße geht, riskiert Gewalt und Festnahmen.

Schon vor den Kommunalwahlen 2023 löste die Polizei friedliche Proteste mit Tränengas auf. Nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2024 eskalierte die Repression. Die Opposition warf der Frelimo Wahlbetrug vor, zwei ihrer Vertreter wurden ermordet. Als daraufhin landesweite Proteste begannen, schossen Sicherheitskräfte auf Demonstrierende.

Laut der mosambikanischen Menschenrechtsorganisation Plataforma Decide starben zwischen Oktober 2024 und Mitte Januar 2025 rund 315 Menschen, mehr als 4.000 wurden festgenommen. Amnesty International dokumentierte willkürliche Verhaftungen, den Einsatz tödlicher Gewalt und die zeitweise Einschränkung des Internetzugangs.

Auch Frauenrechtsaktivistinnen, die früher mit Straßenaktionen auf Gewalt und Diskriminierung aufmerksam machten, überlegen heute genauer, ob sie auf der Straße protestieren. Die mosambikanische Menschenrechtsexpertin Valuarda Gabriela Monjane warnt zudem vor frauenfeindlichen Hetzkampagnen im Internet: Aktivistinnen werden über gefälschte Profile bedroht und verleumdet, um sie zum Schweigen zu bringen.

Gelegenheiten nutzen

Doch es gebe weiterhin reformbereite Politiker:innen, sagt Isabel Casimiro. Sie sei etwa gebeten worden, eine Debatte über die Überarbeitung des Gesetzes gegen häusliche Gewalt zu moderieren. Die Frauenbewegung habe gelernt, solche Gelegenheiten zu nutzen.

In Chamanculo haben die Xigubo-Tänzer:innen ihre Vorführung beendet. Sie bilden mit den Mentorinnen einen Kreis. „Mexeu com uma“, ruft eine, „mexe com todas“, antworten die anderen. Wer sich mit einer anlegt, legt sich mit allen an.

Eine nach der anderen geht in die Mitte des Kreises und tanzt. Die andern feuern an, singen, klatschen. Maria nimmt eine Kollegin an der Hand und zieht sie in den Kreis. Die beiden jungen Frauen tanzen ausgelassen. An einem Ort, an dem sie ein Gefühl von Selbstbestimmung wiedergefunden haben. In Maputo, wo bis heute ein großes Versprechen für die jungen Frauen liegt – das in großen Teilen noch immer auf Einlösung wartet.

*Name von der Redaktion geändert

Die Recherchereise nach Maputo wurde von Deutsche Stiftung Weltbevölkerung finanziert.