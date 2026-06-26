Am Freitagnachmittag soll ein Kleinflugzeug in Peking in das höchste Gebäude der Stadt geflogen sein, berichten unter anderem die US-Medien CNN und New York Times. In den sozialen Medien kursieren Fotos und Videos, welche sowohl die Trümmer als auch Teile des Flugzeugs Trümmer zeigen.

Beim Gebäude handelt es sich um den 109-stöckigen CITIC Tower, auch bekannt als „China Zun“. Es ist der Hauptsitz der Citic Group, einer der größten staatlichen Finanzkonzerne Chinas. Der Wolkenkratzer wurde im Jahr 2018 fertiggestellt und ist von überall in der Stadt zu sehen. Er liegt gegenüber eines weiteren bekannten architektonischen Wahrzeichen Pekings, dem Hauptsitz von China Central Television. Das Gebäude befindet sich im zentralen Geschäftsviertel der Hauptstadt.

Die Fassade des CITIC Tower ist beschädigt Foto: Ng Han Guan/ap

Ein in den sozialen Medien geteiltes und von der „New York Times“ verifiziertes Video zeigt, wie Trümmerteile aus dem Wolkenkratzer fielen und Menschen von der Stelle wegrennen, um sich in Sicherheit zu bringen. Weitere von der New York Times verifizierte Videos und Fotos zeigten zerbrochene Fenster und etwas, das wie das Heck eines Kleinflugzeugs aussieht.

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Am Freitagabend war in der Nähe des getroffenen Gebäudes ein hohes Polizeiaufgebot zu verzeichnen. Die Beamten sperrten mindestens eine Hauptstraße in der Nähe des Gebäudes. Ein CNN-Reporter berichtet von Menschen, die aus dem Wolkenkratzer evakuiert wurden sowie von deinem Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen, Polizeiautos und einem Krankenwagen.

Flugzeug soll gegen 18 Uhr in das Gebäude geflogen sein

Ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Fitnessstudios, der sich Reportern der Times mit dem Nachnamen Zhang vorstellte, berichtete, er sei mit Freunden in der Gegend unterwegs gewesen, als er gegen 18 Uhr Ortszeit sah, wie ein Flugzeug in den Turm prallte. Eine Frau mit einer Kopfverletzung sei später in einem Krankenwagen abtransportiert worden, sagte er. Anrufe des US-Mediums bei einer nahegelegenen Polizeistation in Peking blieben unbeantwortet.

Laut CNN sprechen die Bilder des Flugzeugwracks, auf denen ein Teil des Kennzeichen des Flugzeugs erkennbar ist, dafür, dass es sich bei der Maschine um im Inland hergestelltes Leichtflugzeug vom Typ Sunward SA 60L Aurora handelt, das einem lokalen Unternehmen, das in der privaten Luftfahrt tätig ist, gehört.