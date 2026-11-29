Geld mit Rüstung verdienen und gleichzeitig mit der Unterbringung von Menschen, die vor Kriegen fliehen? Was absurd klingt, ist in Berlin längst Realität. Und das Geschäft wird weiter ausgebaut: Wie die taz exklusiv erfahren hat, übernimmt die European Homecare GmbH (EHC), eine Tochtergesellschaft des britischen Konzerns Serco, ab dem 1. Januar 2027 den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung am Blumberger Damm in Marzahn. Bislang betreibt die Hero Services gGmbH die Unterkunft.

Es ist nicht die erste Berliner Geflüchtetenunterkunft, mit der Serco Geld verdient. Seit März 2023 betreibt EHC die Erstaufnahmeeinrichtung am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf. Im Mai 2025 erhielt das Unternehmen erneut den Zuschlag.

Serco gehört zu den 100 größten Rüstungsunternehmen und militärischen Dienstleistern der Welt. In der jüngsten Rangliste des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI belegt der Konzern mit einem Rüstungsumsatz von 2,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 Platz 59. Mehr als ein Drittel seines Gesamtumsatzes erwirtschaftete das Unternehmen im Verteidigungssektor.

Zu seinen Tätigkeiten gehören die Wartung militärischer Infrastruktur, die Ausbildung von Militärpersonal und die logistische Unterstützung von Streitkräften. Daneben betreibt der Konzern Gefängnisse und Einrichtungen für Asylsuchende. 2022 übernahm Serco den Schweizer Flüchtlingsunterbringungskonzern ORS, im März 2024 folgte die Übernahme von European Homecare zu einem Unternehmenswert von rund 40 Millionen Euro.

 Den Zuschlag bekommt der günstigste Anbieter

Dass profitorientierte Unternehmen in Berlin mit der Betreuung Geflüchteter beauftragt werden, hat mit der Vergabepraxis des Landes zu tun. Laut Ausschreibungsunterlagen entscheidet der Angebotspreis zu 100 Prozent über den Zuschlag. Zwar müssen die Bewerber Eignungskriterien und qualitative Mindestanforderungen erfüllen. Wer darüber hinaus eine bessere Betreuung oder bessere Arbeitsbedingungen bietet, erhält dafür jedoch keine zusätzlichen Punkte. Den Zuschlag bekommt der günstigste Anbieter.

Das war mal anders: Die frühere Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hatte 2021 das „Konzeptverfahren“ eingeführt, nach dem die Qualität des Angebots – etwa eine bessere soziale Betreuung oder die Bezahlung der Mitarbeiter – 70 Prozent bei der Bewertung zählt und der Preis nur 30 Prozent. Von diesem Vorgehen rückte das damalige Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) 2024 aus Kostengründen ab.

Wie viel das Land künftig an EHC zahlen wird, wollte die Senatsverwaltung auf Anfrage der taz unter Verweis auf das Geschäftsgeheimnis nicht mitteilen.

Dabei hat Berlin bereits schlechte Erfahrungen mit Serco gemacht. Im März 2024 hatte das damalige Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) drei Betreiberverträge mit der Serco-Tochter ORS Deutschland wegen vertragswidrigen Verhaltens außerordentlich gekündigt. ORS wies die Vorwürfe zurück. Recherchen des ARD-Magazins „Monitor“ und der Süddeutschen Zeitung machten gravierende Missstände in einer von ORS betriebenen Berliner Unterkunft öffentlich. Dort war ein 24-jähriger Geflüchteter gestorben und erst rund vier Wochen später tot in seinem Zimmer aufgefunden worden. Laut „Monitor“ soll ORS nach seinem Tod noch wochenlang die Kosten für seine Unterbringung abgerechnet haben.

Die Sozialverwaltung, der das inzwischen in Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und Unterbringung (LFU) umbenannte Amt untersteht, sieht darin keinen Ausschlussgrund für EHC. Beide Unternehmen seien rechtlich voneinander zu unterscheiden. Die früheren Vertragsmängel dürften bei der Vergabe nicht mit European Homecare „vermengt werden“, teilt eine Sprecherin auf taz-Anfrage mit. Beim Betrieb von Unterkünften durch EHC habe das Landesamt bislang keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt.

Auch die Geschäfte des Mutterkonzerns im Rüstungsbereich seien „leider grundsätzlich kein eigenständiges vergaberechtliches Ausschlusskriterium“, so die Sprecherin der Sozialverwaltung. Dass die unterschiedlichen Geschäftsfelder angesichts der besonderen Schutzbedürftigkeit Geflüchteter Fragen aufwerfen, sei zwar nachvollziehbar. Eine politische oder ethische Bewertung der Geschäftstätigkeit des Konzerns sei jedoch nicht Aufgabe des LFU. Das Amt sei an die gesetzlichen Rahmenbedingungen gebunden. European Homecare antwortete auf die Anfrage der taz bisher nicht.

Welche Folgen die Praxis, alle zwei bis drei Jahre den Betreiber eines Heims zu wechseln, für Beschäftigte und Be­woh­ne­r:in­nen hat, schildert eine Sozialarbeiterin aus Marzahn, die anonym bleiben möchte. Jeder Betreiberwechsel bedeute „Unsicherheit für Bewohner und Arbeiter“. Beschäftigte, die nicht wüssten, ob sie übernommen würden, suchten sich häufig Monate vorher eine andere Stelle. Das verschärfe den ohnehin bestehenden Personalmangel. Am Blumberger Damm sei etwa die Stelle der Ehrenamtskoordination bereits seit dem Sommer unbesetzt. Dabei sei diese entscheidend für die Organisation von Sprachkursen, Freizeitangeboten und Aktivitäten für Kinder.

Mit dem Personal gingen auch die über Jahre aufgebauten Kontakte zu Vereinen und sozialen Einrichtungen im Kiez verloren, so die Sozialarbeiterin. Für die Be­woh­ne­r:in­nen bedeute ein Betreiberwechsel den Verlust vertrauter Ansprechpersonen. Neue Beschäftigte müssten sich erst einarbeiten und das Vertrauen der Geflüchteten neu gewinnen. „Da geht einfach viel verloren.“

Dabei seien die Lebensbedingungen am Blumberger Damm schon jetzt schwierig. Rund 350 Menschen leben dort in einer 2015 als Provisorium errichteten Containeranlage, die laut der Sozialarbeiterin inzwischen „relativ heruntergekommen“ ist. Das Essen werde geliefert, selbst kochen könnten die Be­woh­ne­r:in­nen nicht.

Die Marzahner Linken-Abgeordnete Sarah Bigall, die selbst jahrelang in der Geflüchtetenhilfe tätig war, lehnt den Betrieb von Unterkünften durch profitorientierte Unternehmen grundsätzlich ab. „Die Unterbringung von Menschen gehört in Hände von gemeinwohlorientierten Trägern“, sagt sie der taz. Die Verflechtung mit dem Militärgeschäft findet sie „katastrophal“. Berlin solle „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, um die Unterbringung nicht profitorientierten Unternehmen zu überlassen. Bigall geht davon aus, dass die künftige Landesregierung die bisherige Vergabepraxis kritisch überdenken wird.

Genau diese Forderung erheben die drei sozialen Träger Arbeiterwohlfahrt, Internationaler Bund (IB) und Stadtmission. In einem Brief an Fachpolitiker von SPD, Grünen und Linken, die gerade den Bereich „Arbeit und Soziales“ des Koalitionsvertrags beraten, melden sie dringenden Gesprächsbedarf an. Zudem fordern sie ein Moratorium für laufende Vergabeverfahren, eine Berücksichtigung von Tariftreue bei der Bewertung von Angeboten und verbindliche Kriterien für eine Vergabe nach Qualität statt nach Preis.

 Der Internationale Bund habe seit 2024 an 25 Ausschreibungen für Flüchtlingsheime teilgenommen – und keinen einzigen Zuschlag erhalten

Aktuell gebe es einen „Preisdumpingwettbewerb, der zwangsläufig zu qualitativen Einschränkungen führt“, sagte Peter Hermanns, Sprecher des IB, der taz. Seine Organisation habe seit 2024 an 25 Ausschreibungen für Flüchtlingsheime teilgenommen – und keinen einzigen Zuschlag erhalten. „Anderen Qualitätsanbietern geht es ähnlich. Der Grund ist immer derselbe: der Preis.“

Dass Rot-Grün-Rot daran etwas ändern muss, wenn es nach dem geht, was die Parteien bisher gesagt haben, ist klar. Der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft sagte der taz, zwar könne er sich zu den laufenden Koalitionsverhandlungen nicht äußern. Doch es sei „selbstverständlich das Ziel, dass ein Betreiber eines Flüchtlingsunternehmens an den sozialen Kriterien, am Engagement für die Geflüchteten sowie daran gemessen wird, dass er für gute Arbeit steht. Ich gehe davon aus, dass die Kol­le­g:in­nen von Grünen und Linken diese Auffassung teilen.“

Ob das Linksbündnis für daraus entstehende Mehrkosten Geld auftreibt, wird sich bald zeigen.