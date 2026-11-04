Es ist ein Erfolg für den Flüchtlingsrat – und für das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG), von dem manche Kritiker sagen, es bewirke fast nichts: Die Senatsverwaltung für Integration setzt die Begrenzung von Bargeldabhebungen mit der Bezahlkarte aus, über die Flüchtlinge ihre Leistungen bekommen. Der Grund: Es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass die Ausgestaltung der Bezahlkarte, insbesondere im Hinblick auf die festgelegte Bargeldobergrenze von monatlich 50 EUR für die ersten sechs Monate, diskriminierend (…) wirken könnte“, so Staatssekretär Aziz Bozkurt am Dienstag in einem Schreiben an den Flüchtlingsrat, das der taz vorliegt.

Mit dem Brief reagiert die Integrationsverwaltung auf eine formale Beanstandung des Flüchtlingsrats wegen der Bezahlkarte bei der LADG-Ombudsstelle. Das LADG verbietet Landesbehörden, Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften – etwa Herkunft oder sozialer Status – zu diskriminieren; die Ombudsstelle prüft entsprechende Beschwerden.

Auch die Verwaltung sei sich nicht sicher, dass die Bargeldobergrenze einer gerichtlichen Überprüfung nach dem LADG standhalte, schreibt Bozkurt weiter. Das werde man jetzt umfänglich prüfen. Noch deutlicher wird seine Chefin, Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Der taz sagte sie am Mittwoch: „Wir setzen die Bargeldobergrenze von monatlich 50 Euro aus, da sie tatsächlich einen diskriminierenden Charakter hat und wir mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz zu Recht eine starke und wichtige Gesetzgebung im Land Berlin haben, die vor Diskriminierung schützen soll.“

 Wir setzen die Bargeldobergrenze von monatlich 50 Euro aus, da sie tatsächlich einen diskriminierenden Charakter hat Cansel Kiziltepe, Integrationssenatorin (SPD)

Die Ombudsstelle selbst, die bei der Integrationsverwaltung angesiedelt, aber unabhängig ist, war schon vor Einführung der Karte überzeugt, dass kein „hinreichender sachlicher Grund“ für die Bargeldgrenze erkennbar sei. Ein solcher Grund ist nach dem LADG erforderlich, um eine Diskriminierung, also Ungleichbehandlung, in Ausnahmen zu ermöglichen. Ein von den Grünen beauftragtes Gutachten kam im Sommer ebenfalls zu dem Schluss, dass die Bargeldobergrenze gegen das LADG verstoße.

Berlin hatte als letztes Bundesland die Bezahlkarte erst im August eingeführt. Dass es so lange dauerte, hatte auch damit zu tun, dass Kiziltepe selbst kritisch gegenüber der Karte war – vor allem gegenüber der Intention, damit Flüchtlinge abzuschrecken. Nur auf Drängen des bisherigen Koalitionspartners CDU setzte die Senatorin schließlich den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von 2023 um.

Auch ist die Berliner Bezahlkarte „liberaler“ als andere Karten: Nur neu angekommene Flüchtlinge bekommen sie und die Bargeldobergrenze von 50 Euro im Monat sollte nur für die ersten sechs Monate gelten. Auch können die Menschen damit fast alles bezahlen, während es in anderen Bundesländern teils umfangreiche Blacklists gibt. In Berlin sei sie nur für Glücksspiele gesperrt, so Staatssekretär Bozkurt in seinem Brief.

Jian Omar, migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, begrüßte gegenüber der taz die Aussetzung der Bargeldobergrenze als „richtigen Schritt“. In den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit Linken und SPD werde er sich dafür einsetzen, die Bezahlkarte in Richtung einer „Social Card“ weiterzuentwickeln. Gemeint ist damit eine Karte für bargeldloses Bezahlen, die wie eine Giro- oder Debitcard funktioniert, also keinerlei Diskriminierung oder Einschränkung aufweist – so funktioniert es schon jetzt in Hannover.

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass unter Rot-Grün-Rot, sollte es zur Koalition kommen, die 50-Euro-Obergrenze nicht mehr zurückkehrt: Keine der drei Parteien will sie.

Grüne wollen keine Abschaffung

Aber auch die völlige Abschaffung der Bezahlkarte ist unrealistisch. Die Grünen seien dagegen, erklärte Omar. Für neu ankommende Flüchtlinge sei sie praktisch, weil die Menschen damit unbürokratisch an ihr Asylbewerberleistungsgeld kämen. Auch für die Verwaltung sei diese Form der Auszahlung einfacher als die monatliche Bargeldausgabe. Ähnlich sieht es wohl die SPD: Auch Aziz Bozkurt argumentiert in seinem Brief in diesem Sinne. Dazu kommt: „Flüchtlinge, die neu im Land sind, haben kein Anrecht auf ein Bankkonto“, so Omar.

Emily Barnickel vom Flüchtlingsrat sieht das anders. Ziel des Vereins bleibe die Abschaffung der Bezahlkarte sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes insgesamt. Der taz sagte sie: „Wir fordern die komplette soziale und rechtliche Gleichstellung aller Menschen in Berlin und Deutschland. Dazu gehört die Abschaffung der diskriminierenden und Steuergelder verschwendenden sogenannten Bezahlkarte, die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und vieles mehr.“