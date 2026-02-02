piwik no script img

Finanzminister Klingbeil in WarschauEuropa soll „Wirtschaftshegemon“ werden

Sechs europäische Länder haben die E6 gegründet. Jetzt formulieren die Finanzminister Deutschlands und Polens ihre Ziele für das neue Format.

40281089.jpg Lars Klingbeil (SPD, r), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und sein polnischer Amtskollege Andrzej Domanski
Zwei auf europäischer Mission: Lars Klingbeil (Mitte) und sein polnischer Amtskollege Andrzej Domanski (links) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Aus Warschau

Gabriele Lesser

Polen ist der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands – hinter den USA, China, den Niederlanden und Frankreich. So spricht denn auch der polnische Wirtschafts- und Finanzminister Andrzej Domanski nach einem Treffen mit dem deutschen VizeKanzler und Finanzminister Lars Klingbeil in Warschau ganz selbstverständlich von einem Europa, das zu einem „wirtschaftlichen Hegemon“ aufsteigen solle.

Polen, das auf dem Weg sei, dem G20-Club der weltweit führenden Wirtschaftsnationen beizutreten, so Domanski, sei bereit, zusammen mit Deutschland und vier weiteren EU-Staaten die Wirtschaftssouveränität Europas zu stärken und auszubauen. Zu Klingbeil hingewandt sagte er: „Unsere Beziehungen zu Deutschland befinden sich auf einem Aufwärtstrend. Allein in den ersten elf Monaten dieses Jahres erreichte unser Handelsvolumen einen Rekordwert von 160 Milliarden Euro.“

Klingbeil gratulierte Polen zu den seit Jahrzehnten hohen Wachstumsraten und erläuterte, wie wichtig der europäische Zusammenhalt angesichts der transatlantischen Verwerfungen sei.

Ende Januar hätten die Finanzminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Polens und Spaniens mit der „E6“ ein neues Format geschaffen, das mit vier aufeinander abgestimmten Impulsen die Wirtschaftssouveränität Europas voranbringen wolle. So solle die „Spar- und Investitionsunion“ die Finanzierungsbedingungen für europäische Unternehmen verbessern, der Euro als weltweit gehandelte Währung gestärkt werden, die Verteidigungsinvestitionen EU-weit aufeinander abgestimmt und effizienter werden und der Zugang zu kritischen Rohstoffen für alle EU-Staaten gesichert werden. Wichtig sei, dass sich in Zukunft innovative Start-ups und Unternehmen in Europa weiterentwickeln könnten und nicht in die USA weiterziehen müssten.

Digital voran

„Die deutsche Politik hat unsere volle Unterstützung“, pflichtete Domanski seinem Amtskollegen Klingbeil zu. Gerade was Verteidigung und Digitalisierung angehe, habe Polen ja schon viel investiert. Es gebe sogar ein eigenes Digitalisierungsministerium.

Zudem habe die Europäische Kommission Polen vor kurzem den größten Kredit aus dem EU-SAFE-Programm für Rüstungsausgaben zugesprochen. Mit knapp 44 Milliarden Euro aus dem 150 Milliarden-EU-Topf will Polen rund 140 Verteidigungsprojekte finanzieren, darunter die Festigung der Nato-Ostgrenze und den Aufbau eines der modernsten und flexibelsten Drohnen-Abwehrsystems. Den Löwenanteil des Geldes wolle man in Europa ausgeben und so die europäische Industrie und deren Innovationsfähigkeit stärken.

Klingbeil nickte: „Die E6 sind kein exklusiver Club. Wir wollen einfach nur Tempo machen!“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Europa #Polen #Lars Klingbeil #Handel #Handelspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Stéphane Séjourné
Stärkung der Industrie EU-Kommissar fordert „Made in Europe“-Strategie

Öffentliche Gelder an europäische Produktion knüpfen – das fordert EU-Industriekommissar Séjourné. Wirtschafts- und Gewerkschaftsspitzen wären dabei.

Drei junge Frauen mit weißen T-Shirts
Desinformation auf Social Media KI-generierte „anständige Polinnen“ für EU-Austritt

Videos junger Frauen, die sich für einen Austritt Polens aus der EU starkmachten, kamen auf Tiktok gut an. Derartige Einflussnahmen häufen sich in dem Land.

Von Anastasia Zejneli
Blick in einen Plenarsaal, im Hintergrund mehrere Flaggen, am Redepult steht Ursula von der Leyen
EU-Reaktion auf Trumps Erpressung Europas Suche nach den richtigen Worten

Ob Zukunft der Nato, Umgang mit Trump oder Mercosur-Abkommen: Aus Brüssel kommen lediglich Absichtserklärungen. Moskau träumt vom Zerfall des Westens.

Von Mathias Brüggmann
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter