piwik no script img

Ethik-Podcast „Bin ich das Arschloch?“„Er hasst sie einfach“

Der Podcast „Bin ich das Arschloch?“ diskutiert moralische Dilemmata. Er erinnert an Dr. Sommer und SZ-Gewissensfrage, aber von links und feministisch.

ein Mann mit rosa Haaren von hinten vor rosa HIntergrund
Ist er das Arschloch? Foto: Mireya Acierto/getty images
Johanna Treblin

Von

Johanna Treblin

Manchmal ist die Antwort einfach. Zum Beispiel in diesem Fall: Ein Mann hat einem Freund 20 Euro dafür gegeben, dass er eine Frau küsst, die schon länger auf ihn steht – er aber nicht auf sie. Ist er deshalb ein Arschloch?

„Das ist das schlimmste, das ich seit langem gehört habe“, sagt Autorin und Moderatorin Lensi Schmidt (Studio Rot) dazu im neuen Podcast „Bin ich das Arschloch?“ Schmidt geht dort mit Max Scharff und Hinnerk Köhn (Normale Möwe) mit Gästen dem „Internet-Phänomen“ (Scharff) nach, nach dem der Podcast benannt wurde:

BIDA, oder im Englischen AITA, schwirrt schon etwas länger durch die Social-Media-Plattform Reddit. 2013 startete der englischsprachige Subreddit „Am I the Asshole“, 2020 folgte dann das deutschsprachige „Bin ich das Arschloch“. In der Foren-Beschreibung heißt es: „Lasst uns gemeinsam herausfinden, ob ihr euch in einer bestimmten Situation wie ein Arschloch verhalten habt, oder es die anderen waren.“

Die Fragen drehen sich um moralische Dilemmata – rechtlich erlaubt, aber deshalb auch legitim? Für den Podcast sucht Scharff mit Vorliebe solche Fragen heraus, bei denen die Antwort eigentlich klar ist, die Schmidt (Autorin von „Ich als Feminist …“, Gutkind Verlag) aber jedes Mal auf die Palme bringen – beziehungsweise mit den Füßen auf ihren Stuhl – zu sehen auf dem Instagram-Kanal von Studio Rot, wo die Hot Takes aus den Podcast-Aufnahmen als Videoschnipsel gezeigt werden.

Der Podcast

„Bin ich das Arschloch?“, jeden Donnerstag eine neue Folge, bei allen Podcatchern

Wenn der obige Kuss für Geld wirklich das schlimmste war, was Schmidt seit langem gehört hat, wurde der Rekord zwei Wochen später vermutlich schon wieder gebrochen. „Bin ich ein Arschloch, weil ich nicht vom Körper einer Freundin angezogen bin?“, liest Scharff vor. Die Geschichte dahinter: Eine Frau fragt ihren Freund, was er von ihren flachen Brüsten hält. Er antwortet, dass er größere Brüste attraktiver finde und es deshalb auch lieber möge, wenn sie beim Sex von ihm abgewandt sei. Schmidts Reaktion: „Er hasst sie einfach.“

In jeder der Folgen, die seit Oktober wöchentlich erscheinen, werden zwei, drei Fragen behandelt, nicht immer geht es um Männer, die sich arschlochmäßig gegenüber Frauen verhalten (aber oft), und nicht immer sind die Fragen ganz eindeutig zu beantworten: Was, wenn ich nicht will, dass ein obdachloser Bekannter meines Freundes bei uns einzieht? Oder wenn ich der Flüchtlingsfamilie, die bei uns wohnt, ein Auszugs-Ultimatum stelle, nachdem sie drei Wohnungen angeboten bekommen haben, die sie aber abgelehnt haben? Häufig bräuchte es mehr Informationen über die näheren Umstände, um besser urteilen zu können. Bei manchen Fragen scheinen die Ein­sen­de­r*in­nen vor allem ein Lob abholen zu wollen, zum Beispiel bei der Frage, ob es okay ist, eine Person bei ihrem Arbeitgeber zu melden, weil sie rechtsextreme Aussagen auf Insta postet.

„Bin ich das Arschloch?“ ist eine Mischung aus Dr. Sommer in der Bravo (gab es bis 2020 tatsächlich sogar auch mal als Podcast) und der Gewissensfrage aus dem SZ Magazin (2018 beendet), aber links und feministisch. Hosts und Gäste sind keine Psy­cho­lo­g*in­nen und geben auch keine praktische Beratung. Dennoch bieten sie manchmal praktische Lebenshilfe für die Hörer*innen. Vor allem aber macht das Zuhören Spaß.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast-Guide #Ethik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wolfgang Ambros steht an seinem Auto.
Wolfgang Ambros Dokumentation Der Rockstar vom Süden

Eine ORF-Doku handelt von der österreichischen Musiklegende Wolfgang Ambros. Sie bleibt zwar recht brav, ist aber dennoch erhellend.

Von Ambros Waibel
Szenenfoto aus der Serie "Ana und Oscar", ein Mann und eine Frau umarmen sich innig
Arte-Serie „Ana und Oscar“ Millennial Love-Story aus Spanien

Die spanische Serie „Ana und Oscar“ erzählt von einer komplizierten Liebesbeziehung: Schlaglichtartig über mehrere Jahre. Ungemein realistisch und nah.

Von Florian Schmid
Paris Hilton mit Sonnenbrille und in einem grünem Kleid steht vor einer pinkfarbenen Wand
Paris Hilton Serie über ADHS Exklusive Inklusivität

Paris Hiltons neueste Selbstverwertung bietet Inneneinrichtungstipps für Menschen mit ADHS. Auch bietet sie verdammt viel Ragebait.

Von Valérie Catil
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
2
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
3
Rente in der Zukunft Beamte und Vermögende ins System – es ist möglich!
4
Berichterstattung über Anti-AfD-Proteste Freiheit verpflichtet
5
Heftige Kritik an der Bundesregierung Asylpolitisches Forum warnt vor Aushöhlung des Grundgesetzes
6
Disziplinarverfahren wegen Aktivismus Aktiver als die Polizei erlaubt