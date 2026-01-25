F ast hatte man diese Saison das Gefühl, der FC Bayern München sei in komplett anderen Sphären unterwegs als die restlichen Bundesliga-Teams. Die Kompany-Elf fegte in der ersten Saisonhälfte die restlichen Top-Mannschaften der Republik vom Platz, und zwar mit einer Schnelligkeit, Perfektion und Präzision, ja einer Klasse, die man selbst als größter Bayernhater anerkennen muss. Die aktuelle Tordifferenz von plus 56 spricht für sich.

Die Bayern spielten die Bundesliga bislang so, wie andere Teams Freundschaftsspiele mit irgendwelchen Drittliga-Mannschaften spielen, zum Ein- und Warmspielen eben für die großen internationalen Turniere mit den Gegnern auf Augenhöhe. Mit PSG, Real und Co.

Gerade mal zwei Mannschaften – Mainz und Union – gelang es wenigstens etwas, die Münchner Höhenflüge zu bremsen und ein Unentschieden rauszuspielen. Ansonsten dominierten die Roten durchgängig, standen einsam und unanfechtbar an der Spitze der Liga.

Kurzum: Die Bundesliga wäre spannender, würde man ohne den FCB kicken.

Bittere Heimniederlage

Doch nun ist es (endlich) passiert – aus Sicht der Bayern auch noch in der schlimmsten aller Formen: Der amtierende deutsche Meister verliert zum ersten Mal in dieser Saison und dann auch noch im Derby gegen den FC Augsburg und das, ganz bitter, zu Hause in München. 70 Prozent Ballbesitz, fast dreimal so viele gespielte Pässe wie die Gäste und eine 1:0-Führung, die bis zur 75. Spielminute hält, reichten nicht gegen starke Augsburger, die sich von der Münchner Dominanz nicht einschüchtern ließen.

Eine starke Verteidigung mit einem noch stärkeren Torwart Finn Dahmen, der Harry Kane einfach nicht den erfolgreichen Abschluss gönnt, und vielleicht noch ein Quäntchen Glück in der letzten Minute, führen am Ende zum 1:2 Endstand und den Sieg für den FCA.

Es ist auch eine kleine Ironie des Schicksals, dass gerade jetzt Ex-FCA-Trainer Sandro Wagner wohl Recht darin bekommt, als er nach dem verlorenen Hinspiel bemerkte, dass er nicht sehe, dass „wir weniger Qualität haben als Bayern“. Diese Qualität, die er selbst aber nicht aufs Spielfeld bekommen hatte, liefert nun FCA-Trainer Manuel Baum. Als Ex-Torwart der 60er ist das für ihn wahrscheinlich auch noch eine kleine persönliche Genugtuung. Und ein wichtiger Sieg, um dem Tabellenkeller zu entfliehen.

Verlieren ist menschlich

Auch einige Leverkusen-Fans feierten die Niederlage. Denn damit bleibt die Meistersaison 2023/2024, bei der die Werkself keine einzige Niederlage erlebte, weiterhin Rekord in der Bundesliga-Geschichte. Währenddessen spricht Joshua Kimmich nach dem Spiel vom fehlenden „Hunger“ der Münchner. Aber wie soll man auch auf Dauer Hunger haben, wenn der Tisch immer reich gedeckt ist?

Ja, okay, ein wenig Genugtuung ist natürlich als Nicht-Bayern-Anhängerin immer dabei, wenn diese wenigstens einmal im Jahr eine Pleite kassieren. Aber es ist nicht nur das. Beim Bayern-Augsburg-Spiel am Wochenende hat es endlich wieder Spaß gemacht, zuzuschauen. Es bleibt doch etwas spannend in der Bundesliga. Der vermeintlich übermächtige FC Bayern ist schlagbar.

Oder, wie Kimmich dann noch meinte: „Dass man mal ein Spiel verliert, ist menschlich.“ Der FCB entdeckt seine Menschlichkeit. Mei, is des schee.