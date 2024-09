Erinnerung an ermordete Sinti und Roma : Protest gegen Baupläne am Mahnmal

Für eine Bahnstrecke soll das Porajmos-Mahnmal in Berlin beschädigt werden. Sin­ti*z­ze und Rom*­nja rufen für Samstag zur Demo auf.

Berlin taz | Sin­ti*­zze und Rom*nja-Verbände rufen auf, gegen die drohende Beschädigung des Porajmos-Mahnmals unweit des Brandenburger Tors zu protestieren. Neben dem Mahnmal soll eine S-Bahn-Strecke in Richtung Hauptbahnhof entstehen. Ab 18 Uhr findet am Samstag deshalb eine Kundgebung am Potsdamer Platz statt. Aber nicht alle Organisationen aus der Community unterstützen den Aufruf.

Der Gedenkort wurde 2012 errichtet und erinnert an die rund 500.000 Sin­ti*z­ze und Rom*­nja die durch das nationalsozialistische Deutschland während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. Er liegt auf einem Gelände zwischen Brandenburger Tor und Reichstag. Darunter soll nun aber eine neue S-Bahn-Strecke in Richtung des nahegelegenen Hauptbahnhofs entstehen.

Dafür ist geplant, einige Bäume auf dem Gelände des Mahnmals zu fällen, außerdem dürfte Baustellenlärm und später der Lärm der Züge die Ruhe am Gedenkort stören. Ursprünglich sahen die Baupläne sogar vor, das Mahnmal komplett ab und später wieder aufzubauen. Dies konnten Sin­ti*­zze und Rom*nja-Verbände in Verhandlungen jedoch abwenden.

Dass es ausgerechnet ein Bahnprojekt ist, für das die Gedenkstätte teils weichen soll, sorgt für zusätzliche Irritation, war es doch die deutsche Eisenbahn, mit der die Nazis viele ihrer Opfer in die Vernichtungslager in Osteuropa deportierten.

Unterschiedliche Meinungen bei den Verbänden

Nicht alle Sin­ti*­zze und Rom*ja-Verbände sind der Meinung, dass die geplanten Eingriffe in das Mahnmal-Gelände so dramatisch sind, dass sich der Protest lohnt. Der Zentralrat der Sinti und Roma etwa hält die mit der Bahn und der Stadt Berlin gefundene Lösung für tragbar. In einem offenen Brief hatte sich der Zentralrat schon im Herbst 2023 gegen weitere Proteste gewandt. Dessen Vorsitzender, Romani Rose sagte damals: „Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erkennt die Notwendigkeit des Bauvorhabens der neuen S-Bahnlinie, die wichtig ist für die Infrastruktur und für Millionen Menschen in Berlin.“ Eine Anfrage der taz zur Demo am Samstag blieb von Seiten des Zentralrats zunächst unbeantwortet.

Die Bundesvereinigung der Sinti und Roma unterstützt die Kundgebung dagegen. Deren Generalsekretär Romeo Franz sagt der taz: „Die Ignoranz der Bundesbahn und der Stadt Berlin ist nicht mehr ertragbar.“ Man wolle deshalb „alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um unser Mahnmal zu schützen.“

Dass der Zentralrat dies anders sieht, nennt Franz „traurig“ und sagt: „Es geht hier um einen Ort, an dem ich den Ermordeten gedenken kann, die kein Grab haben“. Dass bald S-Bahn Züge nur einen knappen Meter unter dem Mahnmal vorbeirauschen sollen, empfinde er als „Zerstörung“ des Orts.

Der Bundesromaverband wiederum beklagt nicht nur die Pläne an sich, sondern betont auch, dass nicht-deutsche Roma bei den Verhandlungen um die Eingriffe in das Mahnmal ausgeschlossen blieben. „In die Gespräche von Bahn und Politik um das Denkmal werden lediglich einzelne Repräsentanten der nationalen Minderheit deutscher Sinti und Roma einbezogen, während die europäischen Roma ausgeschlossen bleiben.“ Dabei seien letztere inzwischen in Deutschland in der Mehrzahl.