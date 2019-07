Laut einer gerade veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat Berlin in den vergangenen drei Jahren nur 73 Prozent des Bedarfs an Wohnungen gebaut. Andere Großstädte schneiden noch schlechter ab: So waren es in München nur 67 Prozent, in Stuttgart 56 Prozent, in Köln 46. Laut IW werden 2019 und 2020 insgesamt 342.000 neue Wohnungen in Deutschland benötigt.

In Berlin will der rot-rot-grüne Senat nach koalitionsinternem Streit in den nächsten Wochen den neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen beschließen. Hintergrund des Koalitionskrachs: SPD-Vertreter gehen von noch höheren Zuwachszahlen für Berlins Bevölkerung aus als bisher berechnet - womit auch mehr gebaut werden müsste.

Ein altes Streitthema in Berlin ist auch die Bebauung des Tempelhofer Feldes, die per Volksentscheid ausgeschlossen wurde. Dennoch prescht die SPD immer wieder mit neuen Vorstößen dazu vor.