Entscheidung des Verfassungsgerichts : Berlin ist zweite Wahl

Das Berliner Gericht erklärt die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von 2021 für ungültig. Innerhalb von drei Monaten müssen die Ber­li­ne­r*in­nen erneut an die Urnen.

BERLIN taz | Den vielen Erzählungen, was Berlin alles nicht auf die Kette kriegt, hat das Verfassungsgericht des Landes am Mittwoch eine weitere hinzugefügt: Die neun Rich­te­r*in­nen erklärten die Wahlen von 2021 zum Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Bezirksparlamenten in vollem Umfang für ungültig. Grund dafür sind laut Gericht die zahlreichen Pannen und Fehler schon bei der Vorbereitung und später auch bei der Durchführung der Wahlen am 26. September 2021. Voraussichtlich am 12. Februar 2023 muss in Berlin daher erneut gewählt werden.

Das Gericht kam bei seiner Urteilsverkündung zu einem einhelligen Schluss: Aufgrund der „Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler“ sei es erforderlich, die Wahlen zu wiederholen, erklärte Parlamentspräsidentin Ludgera Selting. Nur so könne eine „Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses gewährleistet werden, die den rechtlichen Anforderungen an demokratische Wahlen genügt“. Selting sprach zudem von „schweren systemischen Mängeln bei der Vorbereitung“ der Wahlen. Die Wahlen nun für ungültig zu erklären sei „ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschcihte der Bundesrepublik Deutschland“.

Entscheidung nicht überraschend

Die Entscheidung kam trotz ihrer Tragweite nicht überraschend. Bereits zu Beginn einer Anhörung Ende September zu den mehr als 30 Einsprüchen gegen die Wahl hatte Selting erklärt: „Nur die vollständige Wiederholung der Wahlen kann deren Verfassungskonformität wieder herstellen.“ In der Folge hatten sich alle Parteien in Berlin auf einen erneuten Wahlkampf in diesem Winter eingestellt. Die meisten Kampagnen sind nach taz-Informationen bereits fertig.

Die Bewertung der Wahlpannen durch das Gericht ist allerdings schon bemerkenswert, steht sie doch im Widerspruch zu der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die sieht vor, dass Fehler konkret benannt werden müssen und zudem direkte Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben müssen – beides ist im Fall der Berlinwahl nur für sehr wenige Wahlkreise belegt. Die Innenverwaltung hatte daher in einem Schreiben an das Verfassungsgericht appelliert, seine „vorläufige Rechtsauffassung noch einmal“ zu überdenken – offensichtlich ohne Erfolg.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger reagierte prompt: „Diese Entscheidung nehme ich mit Respekt zur Kenntnis und werde sie selbstverständlich umsetzen.“

Zwischen Urteil und der nun anstehenden Wahlwiederholung dürfen laut Gesetz lediglich drei Monate liegen. Der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler hatte im Vorfeld bereits angedeutet, dass er diese Frist möglichst ausschöpfen und den 12. Februar als Termin festlegen will. Damit der Plakatwahlkampf nicht mitten in den Weihnachtsfeiertagen am 25. Dezember beginnt, hat das Abgeordnetenhaus eigens für diesen Fall die Frist für das Aufhängen und -stellen von Plakaten auf sechs Wochen verkürzt.

Bei den Wahlen am 26. September 2021 war es in Berlin zu zahlreichen Pannen gekommen: Stimmzettel gingen im Laufe des Tages aus oder es wurden falsche ausgegeben, vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, teilweise wurde mehr als zwei Stunden nach offizieller Schließung der Lokale noch gewählt. Verantwortlich dafür ist laut dem Verfassungsgericht auch eine mangelhafte Vorbereitung durch die damalige Landeswahlleiterin und die Innenverwaltung von Andreas Geisel (SPD), dem heutigen Bausenator.

Vier Abstimmungen parallel

Vier Abstimmungen hatten an jenem Tag in Berlin unter strengen Corona-Auflagen parallel stattgefunden: die Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten sowie der Enteignen-Volksentscheid; der Berlin-Marathon mit zehntausenden Teil­neh­me­r*in­nen und Zuschauenden hatte den Nachschub mit Stimmzetteln erschwert. Diese problematischen Bedingungen seien bei den Vorbereitungen aber ignoriert worden, so das Gericht. Es folgte damit im Wesentlichen der Analyse einer vom Innensenator selbst eingesetzten Arbeitsgruppe, die im Juni ihre Ergebnisse vorgestellt hatte.

Auch die damalige SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey musste einige Zeit anstehen Foto: imago

Der rot-grün-rote Senat hatte im Vorfeld angekündigt, nicht gegen das Urteil des Verfassungsgerichts juristisch vorzugehen. Möglich wäre nach dem Urteil allerdings, dass einzelne Abgeordnete aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Nach taz-Informationen denken mehrere darüber zumindest nach.

Karlsruhe könnte in dieser Angelegenheit sowieso noch mal das letzte Wort haben. Vergangene Woche hatte der Bundestag mit Mehrheit der Ampelkoalition entschieden, dass auch die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss – allerdings nur in einem Sechstel der 2.256 Wahlbezirke. Die CDU-Fraktion im Bundestag hat bereits erklärt, das für nicht ausreichend anzusehen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass jemand gegen die Entscheidung des Parlaments in Karlsruhe klagt.

Sicher ist nach derzeitigem Stand allerdings: die Wahlwiederholungen der Bundestagswahlen in Berlin und die von Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamenten werden nicht am selben Tag stattfinden. Aber auch einen Volksentscheid wird es am Wahltag wieder geben: Nachdem die Initiative Klimaneustart Berlin am Montag rund 260.000 Unterschriften eingereicht hatte, kommt es zur Abstimmung über mehr Klimaschutz in Berlin.