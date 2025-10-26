piwik no script img

Entscheidende Wendung in Sudans KriegRSF-Miliz reklamiert Einnahme von El Fasher

Die letzte noch von Sudans Regierungsarmee gehaltene Provinzhauptstadt in Darfur ist offenbar gefallen. El Fasher ist ein Epizentrum des Hungers.

Ein zerstörtes Klassenzimmer mit Einschusslöchern in den Wänden
Überleben in Trümmern unter Beschuss: Klassenzimmer in einer Schule in El Fasher, aufgenommen Anfang Oktober
Dominic Johnson

Von

Dominic Johnson

Nach anderthalb Jahren Belagerung ist die Millionenstadt El Fasher in Sudans Westregion Darfur offenbar im Begriff, an die aufständische paramilitärische Miliz RSF (Rapid Support Forces) zu fallen. Unabhängige Quellen bestätigten am Sonntag die von der RSF am Morgen vermeldete Einnahme des Armeehauptquartiers der Stadt. Ob dies auch die Flucht der Armee aus El Fasher und die vollständige Eroberung der Stadt bedeutet, war zunächst nicht unmittelbar klar.

Am Nachmittag erklärte die RSF, sie habe El Fasher vollständig eingenommen. Die Regierungsseite äußerte sich dazu zunächst nicht, die Lage blieb unübersichtlich. In sozialen Medien war von schweren Kämpfen um den Flughafen der Stadt die Rede und von zahlreichen Fliehenden.

El Fasher mit bis zu 2,5 Millionen Einwohnern war die letzte der fünf Provinzhauptstädte Darfurs, die noch nicht von der RSF erobert worden war. In der Stadt sowie in riesigen Vertriebenenlagern außerhalb leben Hunderttausende Flüchtlinge aus den Kampfgebieten teils unter Bedingungen von Hungersnot.

Das größte Lager Zamzam war bereits im April an die RSF gefallen, Hunderttausende Menschen mussten fliehen. Zahlreiche öffentliche Einrichtungen sowie die meisten Gesundheitseinrichtungen in der Stadt wurden bei Raketen- und Drohnenangriffen bereits zerstört, Lebensmittel gelangen nur selten nach El Fasher.

In Sudan herrscht seit April 2023 Krieg zwischen der regierenden Armee und der bis dahin mitregierenden, dann aber in den Aufstand getretenen RSF-Miliz. Nachdem deren Versuch, die Hauptstadt Khartum zu erobern, in diesem Jahr endgültig scheiterte, hat die Miliz sich auf ihre Hochburg Darfur zurückgezogen, aus der ihr Anführer Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hametti, stammt. Sie versucht nun, die vollständige Kontrolle über diese Region herzustellen und von dort eine Gegenregierung für Sudan zu unterhalten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in Sudan #Darfur
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kinder tragen Gefäße für Nahrungsmittel und Wasser
Krieg in Sudan Wo der Tod regiert

In Sudans Krieg gibt es immer mehr Leid. Gerade in der Region Darfur, wo die Miliz RSF das Sagen hat. Die Stadt El Fasher ist heute Ort des Hungers.

Von Dominic Johnson
Brandschatzung und Massenflucht in Sudan „Zamzam wird jetzt systematisch zerstört“

Sudans größtes Kriegsvertriebenenlager in Darfur ist an die RSF-Miliz gefallen. Das Schicksal Hunderttausender entkräfteter Menschen ist unbekannt.

Von Dominic Johnson
Eine vertriebene sudanesische Frau ruht sich in einer Unterkunft im Lager Zamzam in Nord-Darfur, Sudan, aus
Aktivist über Katastrophe in Sudan „Das bereitet mir schlaflose Nächte“

Mohamed Hassan leitet eine Menschenrechtsorganisation in Sudan. Er kritisiert den Zerfall seines Landes und den US-Hilfsstopp mit humanitären Folgen.

Interview von Simone Schlindwein
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Debatte um Kanzler-Aussagen Hinter dem Stadtbild
3
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
4
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
5
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg
6
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer