Er war 13 Jahre lang Schulsenator in Hamburg, und nun schrieb er ein Buch, um Deutschland Ratschläge zu geben, wie es aus seiner jüngsten Bildungskrise kommt. Als Hamburger Lokaljournalistin kann man sich beim Lesen von „Endlich Mal anfangen – was Kinder und Schulen wirklich brauchen, um Bildung zu sichern“ an Ties Rabes frühere Pressekonferenzen erinnert fühlen. Denn der SPD-Politiker und Gymnasiallehrer war früher auch mal Redaktionsleiter eines Wochenblatts und verstand es, seine Politik in flotte Sprüche zu packen. Etwa, man werde in der Grundschule nicht „nur Holzspielzeug zulassen“, auf die Frage, ob schon Drittklässler ihr eigenes Smartphone mitbringen sollten.

Der SPD-Politiker, der stets im Anzug auftritt, war 2011 als Überraschungskandidat Schulsenator unter dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz geworden und galt in der Bildungsszene fast als Provokation in dieser Position. Denn er hatte zuvor als Oppositionspolitiker die grüne Schulreform einer modernen sechsjährigen Grundschule bekämpft. Mit dem Blick eines Gymnasiallehrers hatte er mit neuer Lernkultur nicht viel am Hut. Doch er blieb über eine Dekade im Amt und machte sich, bevor er 2024 aus gesundheitlichen Gründen ausschied, als Koordinator der SPD-regierten Länder für Bildungspolitik auch bundesweit einen Namen. Jetzt hat er also ein Buch geschrieben.

Gleich das zweite Kapitel widmet sich ausführlich der Coronapandemie, die Ties Rabe als sehr harte Zeit erlebte, weil die Schulen über lange Zeit geschlossen waren und Kultusminister sich dagegen stemmten. Ausgerechnet Berufsverbände der Lehrkräfte, die an sich keine Klientelpolitik machen wollten, hätten immer wieder strengere Schließungen gefordert. Wie bei einem Tribunal habe er sich auf mancher Pressekonferenz gefühlt, schreibt Rabe, und dass er hier auch die rückwirkende Selbstkritik der Medien vermisst. Denn die fehlende Unterrichtszeit wirkte sich verheerend auf den Lernerfolg aus.

Das Buch Ties Rabe: „Endlich mal anfangen“, Rowohlt Berlin Verlag, 24 Euro

Handlungsbedarf, aber keine Reform

Ohne Frage, Deutschland schnitt nach der Corona-Zeit bei den Pisa-Erhebungen schlecht ab, wie übrigens viele andere OECD-Staaten auch. Jedes fünfte Schulkind in Deutschland kann laut Pisa 2022 so schlecht lesen und rechnen, dass es eigentlich keinen Schulabschluss schaffen kann. Die Zahlen der neuesten Pisa-Studie sind ähnlich. Es gibt also Handlungsbedarf.

 Strukturreformen brächten nichts oder allenfalls viel Aufwand für geringe Effekte

Ties Rabe empfiehlt nun der übrigen Republik so vorzugehen, wie Hamburg es getan hat. Denn der Stadtstaat hat bei den nationalen Erhebungen, die das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der Länder durchführt, stark aufgeholt. Landeten Hamburgs Neuntklässler im Fach Mathematik 2012 noch auf Platz 12 der 16 Bundesländer, schafften sie es 2024 auf Platz 4.

Doch der SPD-Politiker wendet sich in seinem 250-Seiten-Buch energisch gegen alle Bestrebungen, das Bildungssystem neu zu denken oder einen „Neustart“ zu fordern. Denn Strukturreformen brächten nichts oder allenfalls „viel Aufwand für geringe Effekte“. Rabe rät, die Qualität des Unterrichts zu verbessern und den Kindern möglichst viel davon zuteilwerden zu lassen. Er geht sogar so weit, dass Schulen auf Ausflüge verzichten sollten, damit die Kinder mehr Lernzeit haben, um die wichtigen Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik zu erlernen.

Nicht so wichtig wie, Hauptsache Unterricht

Dabei stützt der Autor sich auf die große Meta-Studie des neuseeländischen Forschers John Hattie. Der habe nachgewiesen, „das Schulsystem ist gar nicht so wichtig“, schreibt Rabe und fügt hinzu: „Die meisten pädagogischen Moden und Methoden übrigens auch nicht.“

Was der frühere Schulsenator in seinem Buch nicht reflektiert: Hamburg hat seinen Bildungserfolg – über den sich im Detail noch streiten ließe, denn auch dort stieg die Zahl der schwachen Schüler, nur eben weniger als in anderen Bundesländern – sehr wohl auch Strukturreformen zu verdanken. Denn seit der ersten Pisa-Studie von 2001 war die hohe Selektivität des gegliederten Schulsystems wieder Thema, darum gab es in Hamburg eine starke Bewegung für eine neunjährige gemeinsame Schule mit anschließender Oberstufe.

In deren Windschatten entstand um 2010 herum Hamburgs „Zwei-Säulen-Modell“. Seither gibt es in der Elbmetropole keine Haupt- und Realschulen mehr, statt dessen nur noch Gymnasien auf der einen und Stadtteilschulen auf der anderen Seite. Letztere funktionieren im Grunde wie eine Gesamtschule, mit der Besonderheit, dass jede ihre eigene Oberstufe hat und Lehrkräfte mit der Befähigung, die Schüler auf das Bildungsziel Abitur hin zu orientieren.

Ganz ohne Strukturänderung entstand das in Rabes Augen vorbildhaftes Schulwesen in Hamburg also nicht. Und viele kleinere Reformen, wie die Erhebung des Sprachstands schon bei den viereinhalbjährigen Kindern, die mit einer Obergrenze von 19 Kindern vergleichsweise kleinen Klassen sozial besonders belasteten Grundschulen, die regelmäßigen Lernstandserhebungen über alle Jahrgänge hinweg und die gezielte Lese- und Mathematik-Förderung, wurden schon von Rabes Vorgängerinnen angelegt.

Feindbild Schulobst

Das Buch hat den Charakter einer schulpolitischen Abrechnung. Rabe, der mit 13 Amtsjahren zuletzt der dienstälteste unter den Kultusministern war, hat ein Feindbild, und das ist die „bildungsnahe Öffentlichkeit“. Die interessiere sich kaum fürs Lesen und Rechnen, fordere stattdessen von den Ministerien Dinge wie Schulobst, Anti-Mobbing-Initiativen oder geschlechtergerechte Erziehung. Die Schulen und Ministerien müssten dann Arbeitsgruppen für die Umsetzung bilden. Das alles koste viel Zeit, beklagt Rabe. „Die fehlt dann an anderer Stelle.“ Auch Schulstress und Notendruck würden von Akteuren der Bildungsszene „temperamentvoll kritisiert“, aber sinkende Leistungen interessierten kaum einen.

Kein gutes Haar lässt Rabe an den modernen Methoden des individualisierten Lernens im eigenen Takt. Denn Kinder aus bildungsfernen Familien wären damit überfordert.

Nur sind dies gerade Methoden, die Kinder, die sonst abschalten und nichts verstehen, erreichen sollen, um Schulversagen zu verhindern. Auch geht es beim individualisierten Lernen sehr um die Frage, wie es gemacht wird. Ob eine Lehrkraft etwa die Kinder nur ein Arbeitsblatt nach dem anderen ausfüllen und sie nichts von der Welt erkunden lässt.

Auch hier stützt Rabe sich auf jene Hattie-Studie „Visible Learning“ und die daraus in Deutschland abgeleitete Liste der Dinge, die wirken und nicht wirken. Sogenannter „offener Unterricht“ zählt demnach zu den Dingen, die nicht schaden und nicht helfen, und eine geringe Klassengröße helfe „nur wenig“, schrieb die Zeit 2013.

Doch einer anderen Studie namens „Deutsch Englisch Schülerleistungen International“ (DESI) zufolge, hat die Klassengröße sehr wohl einen Effekt auf die Unterrichtsqualität, da die Schüler häufiger zu Wort kommen und so schneller lernen.

Solche Wechselwirkungen hat der neuseeländische Forscher nicht untersucht. Hattie schreibt aber selber, ein Grund für die geringen Effekte kleiner Klassen liege darin, dass Lehrkräfte dort häufig dieselben Methoden anwandten wie in großen Klassen und nicht die Vorteile ausschöpften.

Auch hat Hattie sich durchaus negativ über das gegliederte deutsche Schulsystem geäußert und es als „Talentverschwendung“ gegeißelt. Das erwähnt Ties Rabe zwar kurz in seinem Buch, geht aber nicht näher drauf ein. Zudem hat jener Hattie den Schulwechsel als negativen Faktor identifiziert. Auch in Hamburg werden Kinder immer noch zu Hunderten vom Gymnasium „abgeschult“ – wechseln also auf eine Stadtteilschule. Doch da will Rabe nicht ran.

Der Schulforscher und frühere Hamburger Staatsrat Ulrich Vieluf hat Rabes Buch gelesen und sagt: „Als bildungspolitischer Essay funktioniert das Buch wesentlich besser denn als empirische Ursachenanalyse.“ Ein ehemaliger Schulsenator dürfe sagen, welche Reformen er für sinnvoll hält. Die empirische Forschung verwende dieser jedoch zu selektiv zur Plausibilisierung eines bereits feststehenden Reformprogramms.

Durchaus sympathisch ist Rabes Appell, die abgehängten Schüler nicht im Stich zu lassen und stattdessen mit mehr Unterricht zu fördern. Von Hamburg lernen könnte zum Beispiel heißen, in ganz Deutschland auf Haupt- und Realschulen zu verzichten und jedem Schüler eine Stadtteilschule anzubieten, die eine Oberstufe hat und den Weg zum höchsten Schulabschluss ebnet.