Unermüdlich protestieren Hamburgs Eltern gegen die geplanten Kürzungen an den Schulen. Auf einen offenen Brief, den mehr als 80 Elternräte an die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner geschickt hatten, reagierte nun die Hamburger Landeschefin Selina Storm auf taz Anfrage: „Die Änderungen im Ganztag halten wir für falsch“, teilte sie mit. Man sei um Schadensbegrenzung bemüht.

Dies bezieht sich auf den Plan, die Lehrkräfte an den 85 Ganztagsgrundschulen (GTS) nachmittags abzuziehen und durch günstigere Erzieher zu ersetzen. Auf diese Weise sollen rund 16 Millionen Euro gespart werden. Doch die Änderung, das machten Lehrkräfte, Schüler und Eltern Anfang Oktober bei einer Anhörung deutlich, macht die Ganztagsschulen kaputt, weil ein abwechslungsreicher Schulalltag nicht mehr möglich ist.

Die Elternräte zitierten in ihrem Brief aus dem Grünen-Bundesprogramm, wonach Ganztag kein „reines Betreuungsarrangement“, sondern pädagogischer Lebens-, Lern- und Entwicklungsraum sein müsse. Sie fragten, wie sich dies mit der faktischen Abschaffung von Ganztagsschulen vereinbaren ließe.

Der Brief kritisiert auch die Kürzungen bei der Schulbegleitung und an den weiterführenden Schulen. Er wurde auch an den SPD-Bundesvorsitzenden und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil geschickt. Insgesamt sieht der Hamburger Haushaltsentwurf für 2027/28 einen Strauß von Maßnahmen vor, mit dem in Summe nach Berechnung engagierter Lehrkräfte über tausend Lehrerstellen wegfallen.

„Wir Grünen Hamburg haben Verständnis für die aktuellen Proteste“, schreibt Storm. „Die Wut vieler Eltern und ihre Forderungen, der Bildung ihrer Kinder oberste Priorität einzuräumen, sind absolut richtig.“ Die aktuellen Kürzungen im Schuletat seien aber „leider unvermeidbar“.

Klingbeils Steuergeschenke schwächen Länder

Dafür sei der Bund verantwortlich, der durch unnötige Steuergeschenke die Länder und Kommunen schwäche. Die aktuellen Maßnahmen seien schmerzhaft und entsprächen nicht grünen Idealen. Deshalb setze sich die Grüne Partei „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ für Änderungen der Haushaltspläne ein.

So sollten Schulen, die einen Sozialindex 1 bis 3 haben, von Kürzungen ausgenommen werden. In Hamburg sind alle Schulen je nach Wohnumfeld in sechs Gruppen eingeteilt: Faktor 1 steht für arm und ein geringes Bildungsniveau, 6 für wohlhabend und qualifiziert. Auch sollten Einsparungen „vorrangig in der Verwaltung“ stattfinden.

 Die Schulen lassen sich nicht je nach Sozialindex gegeneinander ausspielen Kerstin Schaper

Was diese Äußerungen zur Folge haben, konnte die Grünen-Pressestelle am Freitag nicht sagen. Storm, die selber Abgeordnete ist, sprach für die Partei, noch nicht für die Fraktion. Die Fraktion verwies wiederum an die Partei. Allerdings soll die Grünen-Abgeordnete Parica Partoshoar nach Berichten von Eltern jüngst bei einer Schuldiskussion am Altonaer Christianeum einen Kompromiss skizziert haben: Alle GTS-Schulen mit Sozialindex 1 bis 3 sollen demnach die Lehrkräfte am Nachmittag behalten können.

Fraktions-Pressesprecher Nicolas Garz bestätigte dieses allerdings nicht. „Frau Partoshoar hat sinngemäß nur gesagt, dass die Schulen im Sozialindex 1 bis 3 trotz geplanter Einsparungen nicht geschwächt, sondern gestärkt werden sollen.“ Das wäre ein unverbindlicher Allgemeinplatz.

Doch selbst wenn es zwischen SPD und Grünen auf diesen Kompromiss hinausliefe, würde der die Eltern nicht zufriedenstellen. „Die Schulen lassen sich nicht je nach Sozialindex gegeneinander ausspielen“, sagt Kerstin Schaper, die als Elternrätin der GTS Neurahlstedt den offenen Brief mit initiiert hat. Es bliebe auch kaum noch ein Spareffekt übrig, weil zwei Drittel der Ganztagsschulen in Gebieten mit niedrigem Sozialindex liegen. „Aber wir begrüßen es sehr, wenn die Politik sich bewegt“, sagt Schaper. Der Brief richte sich zudem gegen alle Sparmaßnahmen, auch jene bei Schulbegleitung, Gymnasien und Stadtteilschul-Oberstufen, wozu es kommenden Samstag auch eine Demo gibt.

Bei Hamburgs SPD rief der Brief-Protest der 80 Elternräte eine erwartbare Reaktion hervor: Lars Klingbeil sei nicht der richtige Adressat, weil Schulpolitik Ländersache ist, erklärte Sprecher Manuel Preuten. Er betonte, die Mittel, die Hamburg für Bildung aufwende, zählten bundesweit immer noch zu den höchsten. Die Sparmaßnahmen dienten dem Ziel, die Schulen „zukunftsfest“ zu machen.