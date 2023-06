Emissionen von Pestiziden : Schädlicher als Inlandsflüge

Das Pestizid Sulfurylfluorid heizt die Erde auf. Umweltinstitut München fordert ein EU-weites Verbot.

BERLIN taz | Treibhausgase wie CO 2 und Methan sind in aller Munde – es geht allerdings noch klimaschädlicher: Das Treibhausgas Sulfurylfluorid (SF), das als Pestizid gegen Schädlingsbefall von Holzstämmen verwendet wird, ist laut Umweltbundesamt rund 5.000-mal so klimawirksam wie CO 2 . Damit übersteigt es die Emissionen des innerdeutschen Flugverkehrs, wie das Umweltinstitut München feststellt.

Trotzdem wird das Gas von der Europäischen Union kaum reguliert. So wird es nicht in den EU-Emissionshandel einbezogen. Denn: Bisher prüft die EU für die Zulassung von Pestiziden nicht, wie klimaschädlich sie sind.

Mit einer Aktion vor dem Reichstag will nun das Umweltinstitut an diesem Donnerstag auf das Klimagift aufmerksam machen. Der Verein fordert die Bundesregierung auf, ein EU-weites Verbot von SF einzuführen. Mit dem Pestizid wird hauptsächlich Rundholz begast, das exportiert wird. Häufig setzen Einfuhrländer das voraus, um ihre Ökosysteme vor neuen Arten wie Borkenkäfern zu schützen.

In den letzten Jahren ist der Gebrauch von SF deutlich gestiegen: Hitze- und Dürreperio­den begünstigten den Schädlingsbefall, sodass mehr Bäume gefällt wurden. Das Kalamitätsholz wurde vermehrt in Länder wie China und Australien exportiert – und dafür begast.

In den vergangenen drei Jahren wurden laut dem Umweltinstitut am Hamburger Hafen 2,96 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente durch die Begasung mit SF ausgestoßen. Zum Vergleich: Die jährlichen Emissionen des innerdeutschen Flugverkehrs liegen bei 2,5 Millionen Tonnen CO 2 .

Wiederzulassung steht aus

Ende Oktober läuft die EU-Zulassung für SF als Pestizid aus. Über einen Antrag eines von mehreren SF-Herstellern auf Wiederzulassung wird in der EU-Kommission im Juli entschieden. Das Umweltinstitut erwartet zunächst eine Verlängerung um ein Jahr, da die EU verpasst habe, das Pestizid zu prüfen. 2024 könnte dann eine Wiederzulassung auf 10 Jahre anstehen.

Dennoch sei Deutschlands Einsatz gegen SF wichtig: „Damit würde der Druck aufgebaut, die Forschung nach Alternativen für SF zu fördern. Bisher ist es einfach zu bequem, das Pestizid zu benutzen“, sagt Antonia Messerschmitt, die Expertin für Landwirtschaft beim Umwelt­institut.

Noch gibt es kaum verwendbare Alternativen. Ähnliche Pestizide sind entweder noch giftiger, nicht zugelassen oder von den Einfuhrländern nicht anerkannt. Das Umweltinstitut informiert dennoch über mögliche Alternativen mit einer Ausstellung, die die Aktion morgen um 10 Uhr begleitet.