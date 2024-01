Einweihung des Ram-Tempels in Indien : Gefährlicher Hindu-Populismus

Die große Hindu-Show des indischen Premierministers Modi zeigt endgültig: Indien ist auf dem Weg zu einem hindunationalistischen Staat.

Indiens Bevölkerung ist zu rund 80 Prozent hindustisch, doch aus gutem Grund hat das multireligiöse Land den Säkularismus explizit in seiner Verfassung verankert. Unter den vielfach am Montag auf X (vormals Twitter) geteilten Kommentaren zur populistischen Hindu-Show von Premierminister Narendra Modi bei der Einweihung des Ram-Tempels in Ayodh­ya befand sich denn auch die Präambel der Verfassung. Darin ist die Rede „von einer souveränen, sozialistischen, säkularen und demokratischen Republik“.

Dieser Zusatz wurde allerdings erst 1977 von der damals autoritär regierenden Indhira Gandhi eingeführt. So wie sich heute ihre Kongress-Partei selbst nicht mehr an den postulierten Sozialismus gebunden fühlt, wollen Modis Hindunationalisten auch nichts mehr vom Säkularismus wissen. Schon seit einiger Zeit ist Indien unter Modi und seiner BJP auf dem Weg, ein hinduistischer Staat zu werden.

Die Modi-Regierung zeigt schon lange, dass sie Muslime für Bürger zweiter Klasse hält. Vom Regierungschef geradezu verhöhnt, müssen sich Indiens Muslime jetzt fühlen, wenn er bei der Einweihung des Tempels erklärt, der „Lord“ habe ihn zu einem Instrument gemacht, um alle Bürger Indiens zu repräsentieren. Jetzt beginne eine neue Ära.

Doch Modi vereint nicht, sondern er spaltet. Wenn er behauptet, die Einweihung des Tempels sei eine Bewerbung zur Versöhnung, so ist das Gegenteil der Fall. Der Kampf um den umstrittenen Tempel hat das Land gespalten wie kaum ein anderes Ereignis. 1992 zerstörte ein Hindumob die an dieser Stelle stehende Babri-Moschee. In der Folge wurden mindestens 2.000 Menschen getötet.

Modis BJP gehörte damals mindestens zu den geistigen Brandstiftern. Und jetzt zelebriert Modi unverhohlen ihren Triumph. Mit der jetzigen Einweihung des von manchen schon als „Hindu-Vatikan“ bezeichneten Tempelkomplexes und deren schamlose Instrumentalisierung für Modis Wahlkampf hebt er die Grenzen zwischen Staat, Regierung und Religion auf. Das zeigt in der Tat eine neue Ära. Indien wird nicht mehr wie früher sein.