Nein, der seit Mitte August etwa während der „Sportschau“ laufende und nach Angaben der Mercedes-AMG Kommunikation von der „führenden Agentur“, nämlich Team X, erstellte Werbe-Clip für den Mercedes-AMG GT ist nicht irreführend. Er ist auch nicht menschenverachtend, er macht sich nicht lustig über die Opfer von illegalen Rennen und er setzt auch nicht deren Andenken herab. Er propagiert mitnichten ein problematisches Menschenbild und zeigt auch kein irreführendes Bild des Gebrauchs eines Sportwagens im öffentlichen Raum.

Vielmehr setzt der Spot selbstverständlich darauf, dass diejenigen, die zum Kauf dieses Pkw bewegt werden sollen, mit hochemotionalen Bildern, die das Feeling des Fahrens mit dem auf Achterbahnschienen oder auf den Kufen in einem Eiskanal gleichsetzen, genau wissen, dass das mit Realität nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben darf.

Eben deswegen ist der Fahrer des Spots ganz allein auf weiter Flur unterwegs. Das Setting ist das Gegenteil der europäischen, dicht gedrängten, menschengemachten und menschenbestimmten Stadt. Es handelt sich hier vielmehr um eine dubaische Konsolenwelt, in der keine humane wet ware den völlig isoliert und narzistisch vor sich hin grinsenden Piloten stört. „Keine anderen Fahrzeuge oder Personen sichtbar“, heißt es sehr treffend in einer Beschreibung.

Dieser Spot ist so nah an dem, was Großstadtbewohner jede Nacht akustisch erdulden müssen und morgens beim Vorbeiradeln als Trümmer der Raserideologie vorfinden können, dass man Mercedes und Team X wirklich nur gratulieren kann: Das ist wirklich auf den Punkt gebracht, was ihr von uns nicht mit dem Mercedes-AMG GT unterwegs Seienden haltet. Der Matsch unter den Reifen dankt. Und macht euch keinen Kopf: Wenn es euch mal im Nahfeld treffen sollte, dann könnt ihr immer sagen, ihr habt einfach nur einen und euren geilen Job gemacht.