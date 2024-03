Ecovillage-Projekt in Hannover : Das Ökodorf geht den Bach runter

Überall liegen Neubauprojekte auf Eis. Jetzt hat es auch eines der ambitioniertesten Öko-Bauvorhaben erwischt. Ecovillage Hannover ist insolvent.

HANNOVER taz | Der Traum ist aus: Das Ecovillage Hannover ist endgültig gescheitert. Das Projekt war ambitioniert: Eine ganze Siedlung sollte da am Rande Hannovers entstehen, nahe am schon bestehenden Stadtteil Kronsberg aus Expo-Zeiten, hinter dem gerade das riesige Neubauviertel Kronsrode entsteht.

500 Wohnungen hätten hier entstehen sollen, konsequent ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, ökologisch, klimagerecht, sozial und inklusiv, geplant und verwaltet von einer basisdemokratisch organisierten Genossenschaft. Ein Ökodorf und eine Gemeinschaft, allerdings mit Stadtbahnanschluss und urbanem Flair.

Dabei kann sich dieses Projekt nicht über mangelnde öffentliche Unterstützung beklagen: Es gab Förderzusagen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der niedersächsischen N-Bank, ausgesprochen günstige Konditionen für den Grundstückskauf seitens der Stadt, viel Aufmerksamkeit und Lob und Vorschusslorbeeren von allen Seiten.

Zum Spatenstich für den ersten Bauabschnitt rückte gar Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an. Es ist ja auch nicht so, dass sich hier bloß ein paar versponnene Ökos zusammengefunden hätten, die nicht so gut rechnen können. 900 Genossenschaftsmitglieder waren es zuletzt, davon 800 Erwachsene, der Rest Kinder.

Ausgerechnet die GLS-Bank

Eine breite Mischung quer durch alle Altersgruppen und wirtschaftlichen Lebenslagen. Als Vorstandssprecher fungiert Gerd Nord, Diplom-Ingenieur und Architekt mit langer, auch internationaler Erfahrung, als Aufsichtsratsvorsitzender Hannovers langjähriger grüner Umweltdezernent Hans Mönninghoff, der nicht nur politisch bestens vernetzt ist, sondern sich auch im Dschungel der Förderkulissen zurecht findet.

Bis zuletzt kämpften sie darum, noch irgendwo einen Rettungsanker aufzutun, vergebens. Das Genick brach dem Projekt wohl vor allem die aktuelle Marktentwicklung. Hohe Zinsen und dramatisch gestiegene Baukosten bringen gerade viele Unternehmen dazu, ihre Neubauprojekte auf Eis zu legen.

Im Fall des Ecovillage spielt dabei allerdings auch die gemeinwohlorientierte GLS-Bank eine unrühmliche Rolle. Sie zog im vergangenen Sommer ihre Kreditzusage zurück und sorgte damit für eine Finanzierungslücke von etwas weniger als drei Millionen Euro.

Für Ecovillage war vor allem das Timing eine Katastrophe, sagt Vorstandssprecher Nord. Die GLS-Bank habe sich für ihre abschließende Prüfung sehr viel Zeit gelassen. „Wenn uns das zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt worden wäre, hätten wir das kompensieren können.“

Landeswohnungsbaugesellschaft rettet Projekt nicht

Immerhin hatte man geglaubt, die Finanzierung in trockenen Tüchern zu haben: 48 Millionen für den ersten Bauabschnitt, in dem 160 Wohnungen entstehen sollten. Die Förderbescheide von der KfW und der N-Bank lagen endlich vor, zwei weitere Banken – die DKB und die Volksbank – stellten Kredite bereit.

Bei der Abwicklung dieser Art der Förderung ist man immer auf Geschäftsbanken angewiesen, wie Nord erläutert. Die Förderbanken zahlen ja nicht direkt aus. Allerdings ist dieses Geschäft für die privaten Banken dank der Hochzinsphase nun vollends unattraktiv geworden.

Nach dem Rückzug der GLS-Bank musste Ecovillage jedenfalls Insolvenz anmelden. Die trat die Genossenschaft erst einmal in Eigenregie an, um noch ein paar letzte Rettungsversuche zu starten.

Viele haben ihre Ersparnisse investiert. Dass sie etwas von ihrem Geld wiedersehen, ist unwahrscheinlich

Zuerst versuchte man bei der etablierten Wohnungsbaugenossenschaft Ostland unterzukommen. Die hatte zunächst durchaus Interesse bekundet. Immerhin erschien das Paket nicht so unattraktiv: ein wertvolles, schon erschlossenes Baugrundstück inklusive Planungen und Baugenehmigungen auf dem Silbertablett, ein prestigeträchtiges Neubauprojekt, ein deutlicher Mitgliederzuwachs.

Letztlich – so erklärte es der Ostland-Vorstand gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung – erschien die Integration in die bestehenden Strukturen aber zu schwierig. Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen alten und neuen Ostland-Genossen hätte da gedroht.

Möglicherweise sei man aber auch vor den schwer zu kalkulierenden Baukostensteigerungen zurückgeschreckt, wird im Ecovillage-Umfeld vermutet. Damit hatte auch schon die GLS-Bank argumentiert.

Letzter Rettungsanker war dann die Landeswohnungsbaugesellschaft. Doch auch hier wurden die Ecovillager enttäuscht. Es gab zwar eine Reihe von Gesprächen mit dem zuständigen Wirtschaftsministerium, doch letztlich ist die gerade erst gegründete Wohn-Raum Niedersachsen (WRN) noch gar nicht handlungsfähig. Erst im Mai soll es eine erste Ausschreibung geben, auf die sich Ecovillage dann neben anderen Interessenten bewerben könnte.

Bitter für die Engagierten

So lange hält die Genossenschaft aber nicht mehr durch. Jeden Monat werden rund 34.000 Euro Bereitstellungszinsen für den schon gewährten KfW-Kredit fällig. Und das Eigenkapital ist, trotz Crowdfunding-Kampagnen und mehrfachen Aufstockungen, so gut wie aufgebraucht. Drei Millionen Euro haben allein die Planungen verschlungen.

Bitter ist das vor allem für die Menschen, die viel Geld, Zeit und Energie investiert haben. Denn Ecovillage war ja von Anfang an mehr als irgendein Bauprojekt. Es sollte eine Gemeinschaft entstehen.

Viele haben ihre Ersparnisse investiert, sind teilweise sogar schon einmal in die Nähe gezogen, haben sich fünf Jahre lang in Arbeitsgemeinschaften engagiert, unzählige Debatten und Abstimmungsrunden mitgemacht. Das sie etwas von ihrem Geld wiedersehen, ist eher unwahrscheinlich.

Ein Insolvenzverwalter muss nun prüfen, was zu verwerten ist. Das Grundstück sicherlich, möglicherweise Teile der Planungen, das schon entstandene Musterhaus und ein Tiny House. Mit dem Erlös werden allerdings erst einmal die großen Gläubiger bedient, die Genossenschaftsmitglieder stehen als Miteigentümer ganz hinten an.