piwik no script img

EU-Reaktion auf US-Angriff in VenezuelaSanfte Worte für Washington

In Brüssel wird das US-Vorgehen in Venezuela als Chance für einen „demokratischen Übergang“ bewertet. Klare Kritik bleibt aus.

Eine Frau mit blauer Jacke steht an einem Rednerpult.
Ursula von der Leyen auf einer Pressekonferenz in Brüssel: Die EU setzt auf Zurückhaltung Foto: Dursun Aydemir/imago
Eric Bonse

Aus Brüssel

Eric Bonse

Die EU-Kommission hat die US-Militärintervention in Venezuela als Chance für einen „demokratischen Übergang“ bezeichnet. Die Entwicklung schaffe die Gelegenheit für einen von der venezolanischen Bevölkerung geführten demokratischen Prozess, sagte eine Sprecherin von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel.

Ein Wort der Kritik kam der Sprecherin nicht über die Lippen. „Es ist noch zu früh, um alle Auswirkungen juristisch zu prüfen und zu bewerten“, wiegelte sie ab. Dem von den USA gestürzten venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro habe die Legitimität gefehlt. Maduros Absetzung biete nun die Chance auf einen Neubeginn.

Bemerkenswert ist, dass die EU-Kommission weder von einer Militärintervention noch von einem Verstoß gegen das Völkerrecht spricht. Die Brüsseler Behörde wagt es nicht einmal, in ihren Stellungnahmen die USA oder US-Präsident Donald Trump zu erwähnen. Dasselbe gilt für die meisten EU-Staaten – auch sie haben sehr viel Kreide gefressen.

In einer am Sonntagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, die auch von Deutschland getragen wird, fordern 26 EU-Länder (nur Ungarn fehlt) „Ruhe und Zurückhaltung von allen Akteuren“, um eine „friedliche Lösung der Krise“ zu ermöglichen. Den wichtigsten Akteur, US-Präsident Trump, erwähnen sie mit keinem Wort.

Keine Rede von Sanktionen

Diese Zurückhaltung steht in krassem Gegensatz zu der sonst in Brüssel üblichen direkten Sprache. So ist mit Blick auf die Ukraine und Russland stets von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Rede. Als Russland seine Invasion vor vier Jahren begann, erließ die EU sofort Sanktionen und setzte Krisensitzungen an.

Für die USA – und für Israel – gelten offenbar andere Maßstäbe. Zwar haben die EU-Staaten in ihrer gemeinsamen Erklärung betont, daß das Völkerrecht und die UN-Charta „unter allen Umständen“ eingehalten werden müssten. Doch die völkerrechtswidrigen Umstände, unter denen die USA in Venezuela interveniert haben, werden nicht erwähnt.

Von Sanktionen ist auch keine Rede. Zwar heißt es in der Erklärung, daß die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats – darunter die USA – „eine besondere Verantwortung“ hätten. Die EU-Staaten gehen jedoch mit keinem Wort darauf ein, was passiert, wenn Trump diese Verantwortung mißachtet. Im Falle von Venezuela heißt dies offenbar: nichts.

Auch auf Trumps neue Drohungen gegenüber Grönland reagiert Europa zurückhaltend. „Wir werden uns in rund zwei Monaten um Grönland kümmern“, sagte Trump an Bord der Air Force One und verwies auf Gründe der nationalen Sicherheit. Auf Nachfrage erklärte die EU-Kommission, Grönland sei Teil Dänemarks und unterliege den Grundsätzen von Souveränität und territorialer Integrität.

Frankreich, Schweden, Norwegen und Finnland stellten sich demonstrativ hinter Dänemark und Grönland. Doch was die EU unternehmen würde, wenn Trump Ernst macht, ist völlig offen. Die windelweichen Erklärungen aus Brüssel zum Präzedenzfall in Venezuela lassen nichts Gutes ahnen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Venezuela #Europäische Union #US-Angriff auf Venezuela
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person läuft auf einer Straße, die vor einer Ölraffinerie entlangführt
Venezuelas Öl wird nicht gebraucht Trumps Öl-„Deals“ in Venezuela werden scheitern

Trump preist Venezuelas Ölreserven an. Doch momentan gibt es zu viel Öl auf den Weltmärkten. Nur ein Land ist vom venezolanischen Öl abhängig: Kuba.

Von Ulrike Herrmann
An einem Lastwagen hängt ein Bild, welchens zwei Männer zeigt
China will Maduro zurück Pekings Taktik zwischen Öl und Großmachtfantasien

China und Venezuela sind strategische Partner und haben miteinander Ölgeschäfte betrieben. Was bedeuten die jüngsten Weltgeschehnisse nun für Taiwan?

Von Sven Hansen
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vor einer Reihe von Mikrofonen
EU reagiert auf US-Angriff in Venezuela Beschwichtigung und Appeasement

Die EU reagiert sehr verhalten auf die US-Militärintervention in Venezuela. Diese Leisetreterei könnte sich noch bitter rächen – Stichwort Grönland.

Von Eric Bonse
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
3
Venezuelas Öl wird nicht gebraucht Trumps Öl-„Deals“ in Venezuela werden scheitern
4
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen
5
„Friedensplan“ für Gaza Die Waffen schweigen nicht
6
US-Angriff gegen Venezuela Wir teilen uns die Welt, wie es uns gefällt