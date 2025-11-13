piwik no script img

EU-KlimazieleEuropaparlament will CO₂ reduzieren – vor allem im Ausland

Die Europäische Union arbeitet am Klimaziel für 2040. Nun stimmten auch die Parlamentarier über ihre Position dazu ab – mit einigen „Wermutstropfen“.

Flaggen der Europäischen Union wehen vor der EU-Kommission
Am besten sparts sichs wenn andere das machen Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

dpa | Nach den EU-Staaten hat sich auch das Parlament für 90 Prozent weniger Treibhausgasemissionen bis 2040 im Vergleich zu 1990 ausgesprochen. Die Par­la­men­ta­rie­r:in­nen stimmten in Brüssel für einige Kompromisse, die nahe an der Position der EU-Staaten liegen.

Demnach soll die EU ab 2036 fünf Prozentpunkte der Emissionen mit Klimazertifikaten aus Nicht-EU-Ländern erkaufen können. Ein ursprünglicher Vorschlag der Europäischen Kommission sah bis zu drei Prozentpunkte vor.

Die Grünen-Europaabgeordnete Lena Schilling bezeichnete die Zertifikatsregelung als „Wermutstropfen“. „Es kann nicht sein, dass Milliarden an EU-Steuergeldern in Projekte gesteckt werden, ohne dass auch nur eine Tonne CO₂ weniger ausgestoßen wird“, kommentierte sie.

Zudem sprach sich das Parlament dafür aus, Brennstoffe wie Gas oder Kraftstoffe erst ab 2028 in das Handelssystem mit Treibhausgas-Zertifikaten einzubeziehen. Das betrifft besonders den Gebäude- und Verkehrsbereich. So könnten Preissprünge beim Tanken und Heizen vorerst vermieden werden. Beim Emissionshandel müssen Unternehmen Rechte zum Ausstoß von Treibhausgasen nachweisen. Ursprünglich war das bei Brennstoffen für 2027 geplant.

„Starkes Signal an die Weltklimakonferenz“

Das Parlament möchte auch, dass die Kommission die Klima-Zwischenziele alle zwei Jahre bewertet, wissenschaftliche Daten und die Wettbewerbsfähigkeit der EU berücksichtigt.

Europa ist damit vorne dabei bei den Technologien der Zukunft

Carsten Schneider, Bundesumweltminister

Die EU-Staaten hatten sich vergangene Woche nach ebenfalls auf das Klimaziel für 2040 geeinigt. Nun müssen beide Institutionen ihre Positionen in Einklang bringen, damit die Vorgaben in Kraft treten können.

Für Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sind die Entscheidungen im Europaparlament und von den EU-Mitgliedstaaten ein „starkes Signal an die Weltklimakonferenz“. „Europa ist damit vorne dabei bei den Technologien der Zukunft“, sagte er.

Sarah Zitterbarth, Greenpeace-Expertin für internationale Klimapolitik, sieht das anders: Die EU sei mit einem schwachen Klimaziel nach Belém gefahren. „Noch herber wird der Rückschlag dadurch, dass einige Mitgliedstaaten durchgesetzt haben, Klimaschutz über noch mehr fragwürdige CO₂-Zertifikate auszulagern, statt die Emissionen in Europa mit dem nötigen Tempo zu senken.“

Themen #Klimawandel #Europäische Union #Europaparlament #CO2-Emissionen
Dichter Rauch quillt aus einem Kühlturm und verdeckt dabei eine schöne Landschaft
EU-Klimaziel 2040 beschlossen Umweltminister legen die Axt an

Die EU-Umweltminister schwächen das EU-Klimaziel und verzögern Klimaschutzmaßnahmen. Das gefährde Umwelt und Industrie, warnen Kritiker.

Von Jonas Waack und Eric Bonse
Industrielandschaft im Sonnenuntergang
Emissionseinsparungen bis 2040 EU-Umweltminister einigen sich auf abgeschwächtes Klimaziel

Nach mehr als 18-stündigen Verhandlungen verständigten sich die EU-Umweltminister am frühen Mittwochmorgen. Die Einigung muss noch formell beschlossen werden.

Zwei Personen vor einem smogverhangenen Panorama
Emissions Gap Report Das Prinzip Hoffnung

Nie wurde mehr Kohlenstoffidioxid in die Atmosphäre geblasen. Ein UN-Report lässt kaum Hoffnung auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Von Nick Reimer

klimawandel

Jochen Flasbarth, älterer Herr mit kurzem grauen Haar, vor einer Pressewand
Klima-Diplomat über Vorgehen der USA „Das war brutal“

Jochen Flasbarth leitet die deutsche Delegation zum UN-Klimagipfel. Mit der taz spricht er über Zuversicht, das 1,5-Grad-Ziel und die USA.

Interview von Jonas Waack

13.11.2025

?Stop? steht auf dem Plakat einer Frau, die sich an eine Protestzug von ?Fridays for Future? beteiligt.
Aktuelle Klimapolitik Zu viel Kalkül, zu wenig Moral
Kommentar von Ulrike Winkelmann

Wer Klimaschutz fordert, muss ansetzen, wo die Bewegung startete: auf dem Boden der Moral. Passiert das nicht, droht der Fall in den Klimazynismus.

12.11.2025

Schäden an einer Straße.
Verkehrshaushalt Wie Klingbeil und Schnieder neue Straßen finanzieren wollen

Die Regierung hat Geld für Straßenneubau und zu wenig für Sanierungen und Schienenwege. Das kritisieren die Grünen – und machen einen Gegenvorschlag.

Von Nanja Boenisch

12.11.2025

