Nach dem Erdrutschsieg der Opposition in Serbien am 25. Oktober beschleunigt die EU ihre Bemühungen, den Westbalkan in die Union zu holen. Die Niederlage von Aleksandar Vučićs prorussischer Regierungspartei und der Erfolg der auf Rechtsstaatlichkeit pochenden Studierendenliste im bevölkerungsreichsten Westbalkanstaat eröffnen Brüssel eine Chance. Zugleich steigt mit Blick auf einen möglichen Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 der Zeitdruck.

„Die Zukunft des Westbalkans liegt in der Europäischen Union. Ihr Beitritt ist unsere Priorität, unser gemeinsames Ziel und eine entscheidende geopolitische Investition in diesen herausfordernden Zeiten“, erklärte EU-Ratspräsident António Costa kurz vor dem Westbalkangipfel in Brüssel. Auf diesem wollten die Staats- und Regierungschefs der EU und der sechs Staaten des westlichen Balkans am Mittwochabend über eine weitere Annäherung beraten.

Fünf Länder des Westbalkans – Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien – gelten als EU-Kandidaten. Das sechste, die Republik Kosovo, hat zwar einen Beitrittsantrag gestellt, doch fünf EU-Staaten – Griechenland, Rumänien, Slowakei, Spanien und Zypern – erkennen es nicht an, weshalb es keinen Kandidatenstatus besitzt. Montenegro gilt unterdessen als einer der am weitesten fortgeschrittenen Beitrittskandidaten. Das Land mit rund 625.000 Einwohnerinnen und Einwohnern könnte bereits 2028 der Union beitreten. Allerdings bestehen zwischen Montenegro und dem benachbarten EU-Mitglied Kroatien noch ungelöste Streitigkeiten.

„Serbien hat die Chance auf einen Neuanfang“, machte Erweiterungskommissarin Marta Kos Hoffnung auf ein Ende der zuletzt angespannten Beziehungen zwischen Brüssel und Belgrad. Doch viele Fragen bleiben offen: Das außenpolitische Programm der Studierendenliste, die nun mit absoluter Mehrheit bis Jahresende eine Regierung bildet, bleibt unklar.

Wie die neue serbische Regierung aussehen wird, womit sie sich beschäftigen und wie sie arbeiten wird, ist eine Frage, die derzeit sowohl in Serbien als auch darüber hinaus gestellt wird. „Antworten gibt es bislang nicht“, sagte der Berliner Analyst Adi Cerimagic vom Thinktank European Stability Initiative (ESI) der Deutschen Welle.

Eine Hoffnung ist, dass Vučićs bisherige Doppelstrategie – Annäherung an die EU und zugleich engere Kooperation mit Russland und China – endet. Dass Russland und China ihren Einfluss auf dem Balkan ausweiten, beunruhigt Brüssel.

Bundeskanzler Friedrich Merz und andere EU-Regierungschefs denken über eine engere Anbindung der Westbalkanstaaten nach, auch ohne sofortigen Beitritt – etwa durch eine schrittweise Integration in den EU-Binnenmarkt. Doch schon der 2023 entwickelte Westbalkan-Wachstumsplan, der Beitrittskandidaten nach konkreten Reformen finanziell unterstützen soll, stößt auf Probleme. Bisher flossen erst 673,6 Millionen der bis 2027 vorgesehenen 6 Milliarden Euro. Zudem blieb bis zuletzt offen, wer Belgrad auf dem Gipfel vertritt und wer das innenpolitisch fragile Kosovo repräsentiert.