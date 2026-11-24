S eit 40 Jahren wird der Westbalkan durch großserbische Ambitionen im Krisenmodus gehalten. Die Angriffskriege Slobodan Miloševićs kosteten in den neunziger Jahren über 140.000 Menschen das Leben; über vier Millionen Menschen verloren ihre Heimat.

Dies scheint ebenso vergessen wie die Tatsache, dass die USA damals zwei Mal der EU zur Hilfe kamen, um Miloševićs Brände zu löschen: Nach dem serbischen Genozid von Srebrenica 1995 in Bosnien, dann 1999 in Kosovo, um ein zweites „Srebrenica“ zu verhindern.

Trotzdem ist der Balkan ein Vierteljahrhundert später nicht zur Ruhe gekommen; genau deshalb stehen bis heute EU- und Nato-Friedenstruppen in Bosnien und Kosovo. Bosnien und Herzegowina sind seit 20 Jahren einem Dauerstresstest ausgeliefert, denn der nationalistische bosnische Serbenführer Milorad Dodik versucht, den serbisch dominierten Landesteil, die Republika Srpska (RS), abzuspalten und Serbien anzuschließen. Das war Miloševićs Kriegsziel. Ab 2020 versuchte sein Nachfolger Aleksandar Vučić das großserbische Projekt unter dem Begriff „Serbische Welt“ wiederzubeleben.

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler seit 1991 zum ehemaligen Jugoslawien. Er war 20 Jahre unter anderem für die UN, die Nato, die OSZE und die EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Zuletzt arbeitete er als interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr für Auslandseinsätze.

Vučićs Niederlage hat Dodik jedoch geschwächt. Ein Vertreter der siegreichen Studentischen Liste (SL), der Kardiologe Ilija Srdanović, sagte: „Wir werden auf offenen Dialog bestehen und darauf, die bestmögliche Lösung für alle Bürger von Bosnien und Herzegowina zu finden.“ Das hört sich nicht nach großserbischen Ambitionen an. Im Programm der SL steht, dass gute nachbarschaftliche Beziehungen mit allen Nachbarstaaten das Ziel seien.

Das wäre eine signifikante Verbesserung, denn während Vučićs Regierungszeit haben die bilateralen Beziehungen Belgrads zu Sarajevo, Zagreb, Pristina und Podgorica schwer gelitten (allerdings sind einige Aussagen zu Bosnien und den Friedensvertrag von Dayton irritierend – die weitreichenden Exekutivvollmachten des Hohen Repräsentanten (HR) in Bosnien sollen laut SL „überprüft“ werden).

Doch Dodiks Absichten sollten von der EU nicht unterschätzt werden. Er hat in den vergangenen Jahren beträchtliche Polizei- und Paramilitäreinheiten – vorbei an den multiethnischen Streitkräften – mit Kriegswaffen ausgestattet. Dodiks Lieblingsprovokation ist die Leugnung des Srebrenica-Genozids, womit er das Verhältnis zum Mehrheitsvolk der muslimischen Bosniaken zu zerstören sucht, um eine Abspaltung unvermeidbar zu machen.

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Die neue serbische Regierung sollte es vermeiden, in die großserbischen Fußstapfen der Vučić-Regierung zu tappen. Ein erster Schritt wäre ein Boykott der „Genozid-Parade“ im Januar, bei der Dodik jährlich so tut, als ob die RS ein Staat sei. Der Gerichtshof Bosnien und Herzegowinas hat diese Paramilitärparade als verfassungswidrig verurteilt. Dieser „Feiertag“ symbolisiert und feiert Aggression und Völkermord.

Die EU hat in den letzten 35 Jahren vieles falsch gemacht, speziell während der Kriege Serbiens gegen Kroatien und Bosnien, als sie erst den „Schlächter des Balkans“, Milošević, jahrelang als Verhandlungspartner akzeptierte und später Vučić als „Stabilitätsanker“, obwohl beide das Gegenteil waren. Besonders unangenehm in Erinnerung geblieben ist der damalige EU-Vermittler Lord David Owen, der den Einwohnern des belagerten Sarajevos im Winter 1992 riet, mit dem Träumen aufzuhören, denn es werde keine westliche Militärintervention geben: „Don’t dream dreams!“

Die EU-Kommission ignorierte Warnsignale, als Vučić-treue Paramilitärs in Kosovo 2023 Terror verbreiteten und er seine Armee in Bewegung setzte, die – wieder einmal – nur durch die USA gestoppt wurde. Was wäre passiert, wenn Vučićs Panzerkolonnen die Nordgrenze Kosovos überrollt hätten?

 Einige Aussagen der Studentenliste zu Bosnien und Herzegowina irritieren

Im Globalen Westen war unter den politischen Entscheidungsträgern bekannt, dass es eine politische Kontinuität von Milošević zu Vučić gab. Als Vučić das Staatsbegräbnis des in UN-Haft im August gestorbenen Völkermörders Ratko Mladić organisierte, gab es keinerlei Proteste aus Berlin oder Paris. Nur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre Erweiterungskommissarin Marta Kos brachten ihre Abscheu zum Ausdruck und sagten geplante Belgrad-Besuche ab.

Kürzlich bestätigte die ehemalige belgische Botschafterin in Serbien, Denise de Hauer, Berichte, wonach EU-Akteure Druck auf Vučić am Wahlabend ausgeübt hätten, keine Gewalt anzuwenden. Dies hätte in bürgerkriegsähnliche Zustände münden können, da Vučić Tausende Sicherheitskräfte und Schläger um die Regierungsinstitutionen stationiert hatte. Die diplomatische EU-Intervention zeigt, dass selbst nur ein wenig Druck viel bewirken kann. Zuckerbrot und Peitsche funktionieren, aber nur Zuckerbrot eben nicht.

Keine Kompromisse mit Kriegsverbrecherverherrlichung

Die neue Regierung der SL steht vor einer Herkulesaufgabe: Der jahrelange Demokratieabbau des Vučić-Regimes muss rückgängig gemacht werden. In Anbetracht der vielen Vučić-Getreuen, die er in den Institutionen untergebracht hat, ist dies einfacher gesagt als getan. Hier kann die EU über Nacht keine Wunder erwarten, obwohl einige Festnahmen wegen Korruption und angestoßene Verfahren Hoffnung machen. Es wäre ratsam, der neuen Regierung Zeit zu geben für sichtbare Fortschritte.

Mit Blick auf die Kriegsverbrecherverherrlichung sollte Brüssel keine Kompromisse eingehen. Diese von Vučić über Jahre systematisch geförderte Politik muss ein Ende haben. Dass beispielsweise Vinko Padurević, ein wegen des Srebrenica-Genozids verurteilter Kriegsverbrecher, von Vučićs Generalstabschef Ende 2021 mit einem Militärorden ausgezeichnet wurde und dann an Dodiks „Genozid-Parade“ teilnahm, zeigt, welch Geistes Kind das Duo Vučić–Dodik war.

Die EU sollte – nach Jahrzehnten verfehlter Balkanpolitik – eine neue Herangehensweise wählen, die acht ihrer kleineren Mitgliedsstaaten vor dem Machtwechsel in Belgrad in einer Erklärung formuliert hatte: erst Reformen, dann Unterstützung.