Der derzeit mächtigste Mann Serbiens trägt einen langen, wilden, grauen Bart. Er ist Vater von sechs Kindern, Professor an der Verkehrswissenschaftlichen Fakultät und betreibt einen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb am Stadtrand von Belgrad. In jeder Hinsicht widerspricht er dem Bild, das sich die Serben bislang von Politikern gemacht haben.

Aleksandar Čupić (48) wurde am Donnerstag zum Präsidenten des serbischen Parlaments gewählt. Bis zur Präsidentschaftswahl, die spätestens Ende des Jahres stattfinden muss, übernimmt er zugleich die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten und des Oberbefehlshabers der serbischen Streitkräfte. Es ist das erste öffentliche Amt, das ein Vertreter der Studentenliste bekleidet, die bei den vorgezogenen Parlamentswahlen das autokratische Regime des ehemaligen serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić deutlich besiegt hatte.

Als Abgeordnete der früheren Regierungspartei versuchten, die parlamentarische Arbeit mit endlosen Redebeiträgen, Beleidigungen, Zwischenrufen und Provokationen zu sabotieren, wies sie Čupić mit der Ruhe eines Professors und Geduld eines Biobauern in ihre Schranken.

Vučić, bis vor Kurzem noch unangefochtener Herrscher Serbiens und inzwischen Fraktionschef der Opposition, brachte diese Gelassenheit derart auf die Palme, dass er wütend ausrief, er könne Čupić nicht mehr ansehen, so widerwärtig sei ihm dessen Anblick, und drohte, sein Abgeordnetenmandat zurückzugeben. Vučić hatte Serbien in eine persönliche Beutezone verwandelt und ein System parteipolitischer Willkür errichtet.

Erster Kontakt zur Studentenbewegung vor zwei Jahren

Seinen ersten Kontakt mit der Studentenbewegung hatte Čupić im Dezember 2024. Damals besetzten die Studierenden ihre Fakultäten und begannen mit Protesten, die sich zu einem landesweiten gesellschaftlichen Aufstand ausweiten sollten. Die Studenten luden ihn gemeinsam mit drei weiteren Professoren zu einer Diskussionsveranstaltung ein.

Trotz Bedenken ging er hin, denn er war überzeugt, dass Professoren an der Seite ihrer Studenten stehen müssten, um sie zu schützen. Selbst dann, wenn sie für Ziele demonstrierten, die er persönlich nicht teilte. Die Teilnahme an diesem studentischen Plenum veränderte ihn.

In einem Interview mit dem politischen Magazin Vreme schilderte er, wie sehr ihn die Konzentration beeindruckt habe, die eine mehrstündige Debatte erfordere. Noch stärker habe ihn die Art und Weise überrascht, wie die Studierenden miteinander kommunizierten. Statt des erwarteten Wettstreits habe er erlebt, wie unterschiedliche Argumente tatsächlich angehört wurden und eine Entscheidung erst fiel, nachdem auch die Einwände der Minderheit berücksichtigt worden waren.

Eine Kultur des Dialogs und ein Neustart

„Ich war positiv verblüfft. Mir wurde klar, dass sie besser miteinander kommunizieren als irgendjemand sonst in unserem gesellschaftlichen System. Diese Kultur des Dialogs scheint außerhalb dieser Gesellschaft und dieser Zeit zu existieren“, sagte Čupić.

Er ist überzeugt, dass das serbische politische System einen Neustart braucht. Erst danach könne ein breiter gesellschaftlicher Dialog beginnen, an dessen Ende eine Verständigung darüber stehen müsse, wie es mit dem Land weitergeht.

Bescheiden, der Antipode eines Politikers, fast wie ein Demokratiepilger im Parlament, setzt Čupić auf drei zentrale Prinzipien: Dialog, die Erneuerung der Institutionen und Verantwortlichkeit. In der Studentenbewegung erkannte er ein Modell, das auf die staatlichen Institutionen übertragen werden sollte.

Nun hat er die Gelegenheit, das zu verwirklichen.