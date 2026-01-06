Domen Prevc hat in diesen für ihn so grandiosen Tagen der 74. Vierschanzentournee immer wieder zurück an seine ersten Flüge als kleiner Bube gedacht. „Ich muss mich jetzt einfach daran erinnern, warum ich mit dem Skispringen angefangen habe. Du musst es einfach genießen, dich entspannen und es so machen, wie es ein Kind tun würde.“

Der 26-jährige Prevc stammt aus der wohl außergewöhnlichsten Skisprung-Familie, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Vier der fünf Geschwister aus dem slowenischen Kranj schafften es in die Weltspitze. Domens kleine Schwester Nika (20) dominiert aktuell die Skisprung-Welt der Frauen, hat einen neuen Weltrekord (236 Meter) aufgestellt und zum Jahreswechsel die prestigeträchtige Two-Nights-Tour gewonnen.

Cene Prevc (29) feierte seinen größten Erfolg mit Olympia-Silber im Team 2022 und trat wenig später zurück. Der Begründer dieser hollywoodreifen Familien-Saga ist jedoch Peter Prevc (34). Er wurde Weltmeister und Olympiasieger, sprang als erster Mensch über 250 Meter und gewann die Vierschanzentournee 2016. Zehn Jahre später steht nun Domen Prevc als Sieger der Tournee 2026 und von 100.000 Euro ganz oben. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Skisprung-Grand-Slams, dass zwei Brüder dieses Kunststück geschafft haben.

„Diese Geschichte hätten selbst Hollywood-Regisseure nur schwer erfinden können“, hat Domen Prevc dazu im vergangenen Winter auf Social Media geschrieben. Damals hatte er nach zwei Weltmeistertiteln gerade den Skiflug-Weltrekord auf der Heimschanze in Planica auf 254,5 Meter erhöht. Skisprunglegende Toni Innauer hat Domen Prevc in diesen Tourneetagen treffend als „Flug-Alchemisten“ bezeichnet. Der „Domenator“ hat nach vielen Rückschlägen und Stürzen die Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Sports wie kein Zweiter verstanden.

Besonderes Sprunggelenk

„Domen Prevc hat nach jahrelangem, spektakulären Versuch und Irrtum den Stein der Weisen für das Unmögliche, für eine sichere Verknüpfung von wirkungsvollem Absprung und schnellem Tiefflug gefunden“, schwärmt Innauer in seiner Kolumne. Dabei hilft ihm neben seinem herausragenden Fluggefühl seine außergewöhnliche Elastizität im Sprunggelenk. Prevc springt dazu schon seit Jahren mit offenen Skisprung-Schuhen, was ihm noch mehr Beweglichkeit nach dem Absprung verschafft. Die Ski sind so am schnellsten in der idealen Flugposition, deshalb nimmt Prevc mehr Geschwindigkeit in den Flug mit und segelt oft am weitesten.

„Domen Prevc springt ungemein sauber – dagegen sehe ich bei den erfahrenen deutschen Springern wie Wellinger und Geiger noch technische Fehler. Man muss jetzt vor allem mit viel Gefühl fliegen – so wie es auch ein Felix Hoffmann tut“, erklärt der ehemalige deutsche Skispringer Martin Schmitt.

 Skispringen ist ein Sport, wo dir dein eigenes Ego im Weg steht Domen Prevc

Neben großer Risikobereitschaft beim Übergang aus einer extremen Hocke in der Anfahrt in den Flug bringt Domen Prevc wie seine Geschwister auch jede Menge Resilienz mit, um nach schlimmen Stürzen noch stärker zurückzukommen. Dazu kommen charakterliche Stärken, die in seiner Familie fest verankert sind. Slowenische Medien haben die Geschichte überliefert, dass Peter Prevc nach seinem ersten Weltcup-Sieg von seinem Vater zum Holzhacken geschickt wurde. Der Papa und einstige Hobby-Skispringer wollte ihm klarmachen, dass das Zuhause kein Hotel für abgehobene Stars ist.

Genau das ist wohl das Wichtigste, was der Vater den Kindern mitgegeben hat: Bodenständigkeit. „Papa hat immer gesagt, dass du ohne harte Arbeit gar nichts wirst“, hatte Cene Prevc erklärt. Oder wie es Domen Prevc in diesen Tagen gesagt hat: „Wenn der Moment kommt, wo du glaubst, alles zu wissen und du denkst, der Beste zu sein, muss dir eins klar sein: Skispringen ist ein Sport, wo dir dein eigenes Ego im Weg steht, wenn du zu sehr daran denkst. Ich bleibe bescheiden und konzentriere mich auf das, was zu tun ist.“

Nach dem Tournee-Triumph stehen in den nächsten Wochen der Weltmeistertitel im Skifliegen, Olympia-Gold und der Gesamtweltcup-Triumph auf der Liste von Domen Prevc. Erfolge, von denen der Flug-Alchemist schon als kleiner Bub geträumt hat.