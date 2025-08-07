piwik no script img

taz zahl ich

Dobrindt will weiter GrenzkontrollenDer Innenminister pocht auf die Ausnahmeregel

Auch über den September hinaus, will Dobrindt die Grenzkontrollen aufrecht erhalten. Auch an Abschiebungen will er weiter arbeiten.

Eine Polizisitin hält eine Haltekelle vor einem Fahrzeug
Das Halten geht weiter: Szene an der deutsch-polnischen Grenze im Juni Foto: dpa

Berlin dpa | Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Verlängerung der Grenzkontrollen angekündigt. „Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten“, sagte Dobrindt in dem am Donnerstag veröffentlichten Podcast „Table Today“. Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben, erklärte er.

Deutschland hatte kurz nach Amtsantritt der schwarz-roten Regierung durch eine Anordnung von Dobrindt am 8. Mai die zuvor sporadischen Kontrollen an deutschen Außengrenzen verstärkt. Dies hat in einigen Nachbarstaaten zu massiver Kritik geführt.

Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. „Wir arbeiten daran, dass wir weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und auch nach Syrien organisieren können“, sagte der Bundesinnenminister. Das sei „zwingend notwendig“, um dafür zu sorgen, dass „beginnend“ mit Straftätern Leute zurückgeführt würden in ihre Heimatländer, die in Deutschland nicht bleiben könnten.

Die Bundesregierung hatte Mitte Juli 81 afghanische Straftäter mit einer Chartermaschine in ihr Herkunftsland abgeschoben. Es war erst der zweite Flug dieser Art nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, neben Afghanistan auch nach Syrien abzuschieben. Seit Beginn des Bürgerkriegs dort 2011 sind Hunderttausende Syrer nach Deutschland geflohen. Auch nach dem Sturz des langjährigen Herrschers Baschar al-Assad ist die Sicherheitslage dort prekär geblieben.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Abschiebung #Grenzkontrollen #Alexander Dobrindt #Pushbacks
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträtbild der Geflücheten Sainab aus Somalia

Flucht nach Deutschland

Entkommen aus dem belarussischen Grenzwald

Sainab floh vor Islamisten in Somalia und strandete zwischen Belarus und Polen. Die damals 16-Jährige erlebte Gewalt und Pushbacks. Es lässt sie nicht los.
Von Nadine Wojcik
Protest vor dem Aussenministerium in Berlin, eine Merz-Puppe bricht ein Schild auf dem "Versprechen" steht, andere tragen kleinere Schilder ""Aufnahmen fortsetzen"

Abwicklung des Bundesaufnahmeprogramms

Kein Geld mehr für Evakuierung von Af­gha­n*in­nen

Kürzungen im Haushalt für 2026 drohen, die Rettung von Af­gha­n*in­nen mit Aufnahmezusage unmöglich zu machen. Grünen-Abgeordnete kritisieren die SPD.
Von Frederik Eikmanns
Anhänger der polnischen rechtsextremen Konföderationspartei nehmen an einer Anti-Immigrations-Demonstration in Warschau teil.

Demos gegen Migration in Polen

Das Volk ist im Urlaub

Kommentar von Gabriele Lesser
In 80 polnischen Städten soll „das Volk“ gegen die angebliche „Invasion Polens“ protestiert haben. Mehr als ein paar Tausend kamen nicht zusammen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Agrarministerium auf Abwegen

Metzger feuert Tierschützerin

5

Bürgergeld

Union und SPD setzen auf Härte gegen Arbeitsverweigerer

6

Muscle Gap

Der Bizeps gehört dem Patriarchat