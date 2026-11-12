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Neues Digitalgesetz der EU Fair geht anders

Kommentar von

Svenja Bergt

Der „Digital Fairness Act“ soll den Schutz von Ver­brau­che­r:in­nen im Netz stärken. Gute Idee – doch dafür fehlt etwas Entscheidendes.

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Junge Frau schaut auf ihr Smartphone, im Hintergrund eine karierte Decke
Die Nutzer werden weiterhin munter getrackt. Der „Digital Fairness Act“ ist unterm Strich ein Geschenk für die Wirtschaft

Foto: Elisa Schu/dpa

E ndlich eine Abschaltfunktion für süchtig machende Social-Media-Funktionen wie endloses Scrollen und Autoplay. Ein Verbot von Dark Patterns, also Designs, die Nutzende beispielsweise zum Kaufen animieren, indem sie künstliche Verknappung suggerieren. Und klare Regeln für Werbung, die In­flu­en­ce­r:in­nen auf Plattformen von Tiktok bis Instagram machen. Das und noch mehr hat die EU-Kommission am Mittwoch mit ihrem Digital Fairness Act vorgeschlagen, um Ver­brau­che­r:in­nen im Netz besser zu schützen. Und ja, die Vorschläge sind sinnvoll. Aber leider werden sie nicht annähernd ausreichen, um das grundsätzliche Problem zu lösen.

Denn wer online einkauft, spielt, sich informiert, auf Social Media unterwegs ist oder auch nur mal schauen will, was Übernachtungen in den Schulferien auf einer autofreien Insel kosten (Spoiler: vielleicht doch besser Camping?), ist einer Vielzahl an Tricks und Beeinflussungsversuchen ausgesetzt. Und auch wenn die Tricks zwar unterschiedlich daherkommen, beruhen viele von ihnen auf dem gleichen Problem: dem umfangreichen Sammeln und Auswerten persönlicher und persönlichster Daten und deren Nutzung für Werbezwecke.

Es ist das Fundament für die Geschäftsmodelle zahlreicher Onlineplattformen und für das riesige, weitverzweigte Netz der Werbe- und Trackingbranche dahinter. Wer also nicht nur für vereinzelte Verbesserungen sorgen will, muss an dieses Geschäftsmodell ran. Davon ist aber in der Gesetzgebung nichts zu sehen, im Gegenteil.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Auch wenn die EU-Kommission aktuell Verbesserungen für den Schutz von Ver­brau­che­r:in­nen im Netz vorgeschlagen hat – an anderer Stelle ist sie dabei, den Schutz zu schwächen. Nämlich mit einem Gesetzespaket, das Bürokratie im Digitalen abbauen und Regeln für Unternehmen vereinfachen soll, unterm Strich aber ein Geschenk für die Wirtschaft und ein Rückschritt für die Nut­ze­r:in­nen ist. Fairness? Das geht anders.

Svenja Bergt Redakteurin für Wirtschaft und Umwelt

schreibt über vernetzte Welten, digitale Wirtschaft und lange Wörter (Datenschutz-Grundverordnung, Plattformökonomie, Nutzungsbedingungen). Manchmal und wenn es die Saison zulässt, auch über alte Apfelsorten. Bevor sie zur taz kam, hat sie unter anderem für den MDR als Multimedia-Redakteurin gearbeitet. Autorin der Kolumne Digitalozän.

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