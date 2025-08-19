piwik no script img

taz zahl ich

Die geklauten Huarache-SandalenAdidas betreibt kulturelle Aneignung

Wolf-Dieter Vogel
von Wolf-Dieter Vogel

Der Sportartikelkonzern Adidas hat sich in Mexiko mit der Sandale „Oaxaca Slip On“ unbeliebt gemacht. Die sei „intellektuelles kollektives Eigentum“.

Noch nicht ganz fertiggetsellte Sandalen
Schuhleisten und Materialien für traditionelle indigene Sandalen in einer Werkstatt in Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, Mexiko Foto: Jorge Plata/rtr

A lso ehrlich, man hätte das auch versteckter handhaben können. Doch Adidas musste seine neue Sandale ausgerechnet „Oaxaca Slip On“ nennen. Damit alle, die sich ein wenig in der Region auskennen, verstehen, dass der Schuh etwas mit dem gleichnamigen mexikanischen Bundesstaat zu tun haben könnte.

Aber vielleicht wollte der US-Designer Willy Chavarría, der die Sandale für den deutschen Sportartikelkonzern entworfen hat, ja genau das. Schließlich ist er Sohn eines mexikanischen Migranten und hat so eine besondere Beziehung zum Nachbarland. Seine Absicht sei gewesen, „den kräftigen kulturellen und künstlerischen Spirit von Oaxaca sowie dessen kreative Gemeinden zu ehren – ein Ort, dessen Schönheit und Widerständigkeit mich inspiriert haben“. Sagt er. Und: „Der Name Oaxaca ist nicht nur ein Wort, es ist lebendige Kultur, seine Bevölkerung und seine Geschichte.“

Klingt fetzig. Seltsam nur, dass ihm das erst einfiel, nachdem die so kämpferische Bevölkerung der indigen geprägten Region tatsächlich auf die Barrikaden gegangen ist. Nachdem Adidas den Schuh Anfang August in Puerto Rico präsentierte, beschuldigte die Kommunale Versammlung der zapotekischen Gemeinde Villa Hidalgo Yalálag das Unternehmen, sich ihr Kulturgut unerlaubt angeeignet zu haben.

Das Design sei die Raubkopie der „Huarache“-Sandalen, die in der Gemeinde traditionell hergestellt werden. Die Versammlung – die höchste Autorität des Dorfes – forderte Adidas auf, die Produktion einzustellen und mit ihnen sowie den zuständigen Regierungsinstanzen über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Adidas entschuldigt sich

Designer Chavarría und der Konzern sind seither sehr betroffen. „Wir bitten um Entschuldigung“, antwortete Adidas und bestätigte seine Bereitschaft, „mit Yalálag in einen respektvollen Dialog zu treten, der das kulturelle Erbe ehrt“. Hört sich so an, als ob den Schuhproduzenten einfach mal durchgerutscht wäre, dass sie das Plagiat einer Sandale hergestellt haben, die bislang in der abgelegenen Sierra Norte, 100 Kilometer von Oaxacas Landeshauptstadt entfernt, produziert wird. So als ob so was noch nie vorgekommen wäre.

Dabei gab es in den letzten Jahren in Mexiko zahlreiche Skandale um Raubkopien indigener Muster, und einige davon spielten ausgerechnet in der Region. So hat die französische Designerin Isabel Marant Blusen aus der Gemeinde Tlahuitoltepec kopiert, und das spanische Modeunternehmen Zara klaute Motive des Dorfes San Juan Colorado.

Inszenierte Verbundenheit mit indigenen Communities

Wie damals gaben sich auch jetzt führende Po­li­ti­ke­r*in­nen der linken Morena-Partei empört. Präsidentin Claudia Sheinbaum kritisierte die Aneignung „intellektuellen kollektiven Eigentums“ und will prüfen, ob Adidas eine Entschädigung zahlen muss, Oaxacas Landeschef Salomon Jara sprach von einer Verletzung gemeinschaftlichen Eigentums und einem Rechtsbruch.

Damit haben sie sicher nicht unrecht, zugleich erscheint die Empörung nicht besonders aufrichtig. Schließlich wissen diese Po­li­ti­ke­r*in­nen bestens, wie sich aus der inszenierten Verbundenheit mit indigenen Communities politisches Kapital gewinnen lässt. Wohl deshalb hat die Kommunale Versammlung von Yalálag den beiden zwar für ihren Einsatz gedankt, zugleich aber jeden Versuch kategorisch zurückgewiesen, ihre kollektiven Entscheidungen zu politisieren und zu verdrehen.

Aber immerhin wurde in den letzten Jahren auf Morena-Initiative hin ein Gesetz zum Schutz des kulturellen Eigentums geschaffen, unter anderem geht es um Patentierungen. Angesichts des komplexen Themas „kulturelle Aneignung“ werden die Vorgaben nicht allen indigenen Pro­du­zen­t*in­nen gerecht. Manche kritisieren, dass ihre Identität verkauft werde und das Gesetz zur Merkantilisierung ihres traditionellen Lebensstils beitrage.

Andere freuen sich, dass so ihr Kunsthandwerk international anerkannt werde, und fordern eine Beteiligung an der Vermarktung. Wie auch immer: Sollte das Gesetz dafür sorgen, dass ein Weltkonzern Entschädigungszahlungen an eine arme Gemeinde im mexikanischen Südosten leisten muss, wäre schon etwas gewonnen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Wolf-Dieter Vogel

Wolf-Dieter Vogel

 Korrespondent
Wolf-Dieter Vogel, Jahrgang 1959, ist Print- und Radiojournalist sowie Autor. Er lebt nach langjährigen Mexiko-Aufenthalten schwerpunktmäßig wieder in Berlin und zwischendurch in Mexiko-Stadt. Seine Schwerpunkte: Menschenrechte, Migration und Flucht, Organisierte Kriminalität, Rüstungspolitik, soziale Bewegungen. Für die taz arbeitet er v.a. zu Mexiko und Mittelamerika. Er ist Mitglied des Korrespondent*innen-Netzwerks Weltreporter.
Themen #Kolumne Latin Affairs #Adidas #Schuhe #Kulturelle Aneignung #Mexiko
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum mit steifer Miene und herabgezogenen Mundwinkeln

Mexikos Präsidentin versus den Rest

Wer ist der coolste Polit-Schurke?

Kolumne Latin Affairs von Wolf-Dieter Vogel
Nicht alles an der Politik von Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum ist gut, aber sie kann sich gegen die Trumps, Bukeles, Mileis oder Putins wehren.
Sheinbaum mit erhobener Faust in einem Auto

Wahl in Mexiko

Wissenschaftlerin mit Öko-Fokus

Claudia Sheinbaum schrieb über Klimawandel, CO2 und Windenergie. Nun dürfte sie als erste Frau Präsidentin von Mexiko werden.
Von Wolf-Dieter Vogel
Die Rückenansicht einer Frau mit drei Scheiben in bunten Motiven, die ihr Kleid hinten verbinden

Plagiate im Modegeschäft

Diebstahl ist keine Hommage

Modedesigner vergreifen sich an kulturellem Eigentum indigener Menschen, statt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Plagiieren soll nun beendet werden.
Von Wolf-Dieter Vogel

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

3 Kommentare

 / 

  • "...Sollte das Gesetz dafür sorgen, dass ein Weltkonzern Entschädigungszahlungen an eine arme Gemeinde im mexikanischen Südosten leisten muss, wäre schon etwas gewonnen."

    Stimmt!

    Ansonsten: "Kreuzriemenlatschen" halt. Schick! Hat Opa Meier schon in den 60'zigern getragen ... im Juli, wenn der Fußpilz anfängt, in den Puschen zu kochen.

    Mit Socken narürlich! ;-))

  • D

    Das gesamte Konzept der kulturellen Aneignung ist inhärent krank. Ohne kulturelle Vermischung, kein Leben kein Fortschritt.



    Genau die, die sonst immer für kulturelle Vermischung und Offenheit demonstrieren, fangen hier an Partikularinteressen zu heiligen.

    • C
      @Dromedar:In:

      Finde ich auch. Was beim speziellen Fall nicht ausschließt, dass die Nachahmung anderweitig fragwürdig sein könnte (geschützte Herkunfts-/Warenbezeichnungen oder so).

meistkommentiert

1

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

2

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

3

Wahlen in Bolivien

Der Traum ist aus

4

Gewalt gegen Geflüchtetenunterkünfte

Fremd, jung, verdächtig

5

Kneipenlärm und Ohropax

Nachtunruhe aushalten – das ist ein Großstadt-Skill

6

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen