Die Wochenvorschau für Berlin : Lockerungen in Sicht

In dieser Woche werden wird voraussichtlich wieder für Frieden und Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Außerdem wird auf Corona-Lockerungen gehofft.

Neuer Monat, neue Jahreszeit? Am Dienstag ist der sogenannte meteorologische Frühlingsanfang (kalendarisch ist es dieses Jahr der 22. März). Und tatsächlich soll diese Woche den Voraussagungen zufolge sonnig beginnen. Frühlingsgefühle zu entwickeln, fällt beim Gedanken an die aktuelle Situation in der Ukraine wohl schwer.

Putins Krieg motiviert aber vielleicht dazu auf die Straße zu gehen. Wie auch schon in der vergangenen Woche wird in den kommenden Tagen auch in Berlin für Frieden und Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Die Versammlungen werden meist spontan geplant und angemeldet. Infos, wo und wann Demos stattfinden, gibt es online – beispielsweise bei der Initiative vitsche_berlin auf Instagram.

Ein anderes großes Thema wird diese Woche das Lockern der Corona-Maßnahmen sein. Der Senat hat für Dienstag angekündigt konkrete Beschlüsse diesbezüglich zu fassen. Diese sollen sich nach dem bundesweiten „3-Stufenplan“ richten. Vor allem das Berliner Partyvolk kann hoffen ab dem kommenden Wochenende unter 2G-Plus-Regelungen wieder in den Clubs tanzen zu dürfen. Und auch bei Großveranstaltungen sollen wieder deutlich mehr Menschen zugelassen werden: In Innenräumen mit einer Maximalauslastung von 60 und bei Veranstaltungen im Freien mit 70 Prozent. Für die Schulkinder tritt ab Dienstag die Präsenzpflicht wieder in Kraft.

Zum Thema „Catcalling“, also (meist verbalen) sexuellen Belästigungen im öffentlichen Raum bietet das Frauenzentrum „Paula Panke e.V.“ eine Ausstellung an. Die Vernissage findet am Donnerstag online auf YouTube unter dem Account Paula Panke statt. In den Tagen danach kann man die Ausstellung vor Ort in der Schulstraße 25 in Pankow nach vorheriger Anmeldung besuchen.

Donnerstag ist außerdem altbekannt der Kinostart von neuen Filmen in Deutschland. Diese Woche wird der neue Batman-Film, in dem sich Robert Pattinson vor den Superhelden-Fans beweisen muss in die Kinos locken. Außerdem läuft auch diesen Montag, wie jede Woche im Friedrichshainer Kino International, die queere Filmreihe „MonGay“. Dieses Mal wird der Film „Parallele Mütter“, unter anderem mit Penélope Cruz gezeigt.