D a ich auf einem Konzert war, auf dem der empfindliche Künstler sich ausdrücklich verbeten hatte, dass in der Zeitung auch nur irgendein einziges niedliches winzig kleines Sterbenswörtchen darüber erscheint, muss ich heute leider über etwas anderes schreiben als über den Auftritt von Olli Schulz, obwohl ich viel Spaß hatte. Also echt, besonders diese eine Geschichte da mit dem – na gut, schweig stille, mein Herze.

Weil es im Kapitalismus nichts kostenlos gibt, bezahlte ich meinen Ausflug in die Songwriterwelt mit einer unruhigen Nacht. Ohrwürmer tanzten um mein Bett und sangen: „Ich weiß nicht, wie es aufhört, aber so muss es beginnen!“ Ich sang zurück: „Wenn das erst der Anfang ist, will ich, dass ihr euch verpisst!“, aber sie kicherten nur und wurmisierten weiter fröhlich grölend über mein rosa Fan-Girl-Shirt, das ich zu meiner eigenen Überraschung enthusiasmiert auf dem Konzert erworben hatte.

In der zweiten Nacht war ich den Ohrwurm los und schlief tief. Aber in der dritten Nacht performte Bernd Begemann durch meine Träume: „Komm zurück, Olli Schulz, alles ist vergeben.“ Obwohl ich Begemann sehr schätze, bin ich nicht ganz sicher, ob er recht hat.

Also wieder eine dieser Nächte. Schlaflos wie neulich in dem Hotel, wo die ganze Nacht ein Metallstuhl im Sturm über den Balkon polterte. Natürlich wollte ich die Folter sofort beenden, aber die Balkontür ließ sich nicht öffnen. Ich beschwere ich mich in Hotels und Restaurants ungern, weil ich immer Angst habe, dass das Personal ruft: „Na, sollen wir mal mit der Gäste-Kritik anfangen? Was haben Sie denn da für ein komisches rosa T-Shirt an? Und Ihre Ohrwurm-Armee, konnten Sie die nicht zu Hause lassen?“

Steppende Stühle

In diesem Fall wurde ich aber nur belehrt, dass sich im ganzen Riesenkasten keine einzige Balkontür öffnen ließ, weil sich die Sicherheitsvorschriften für die Höhen von Balkon-Brüstungen landesweit geändert haben und deshalb jetzt alle Balkone für Menschen gesperrt sind, jedoch nicht für steppende Stühle. Und übrigens möchten sie sich demnächst in „Grandhotel Kafka“ umbenennen.

Da verließ ich mein Lärmkabinett und besuchte die Hotelbar, um ein wenig Ruhe zu finden. Dort klatschte ein fröhlicher Außendienstler in die Hände und rief: „Was gutes Essen und ein guter Drink doch bewirken können!“ Er schwankte gefährlich und erfreute sich sehr am eigenen lärmenden Leben; was eben drei bis sieben gute Drinks so bewirken können. Doch gut, dass die Balkone gesperrt waren.

„Schön, dass du mich immer wiedererkennst!“, lallte er dem Barkeeper zu, der professionell und trinkgeldheischend vor sich hin lächelte. Währenddessen versuchte ich zu lesen, bis der Barmann mich als kommunikativ unterversorgt erkannte und ansprach: „Toll, ein richtiges Buch, aus Papier, da kann man sich mal so voll hineinversenken.“