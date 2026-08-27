Ich bin für euch ja doch nur ein Dazwischen,

um mich geht’s nie, ich bin nur das, was trennt,

damit sich eure Säfte bloß nicht hier vermischen.

Ja, dass ihr stets an euch nur denkt – das kränkt.

Und das Danach: Nun, ihr, ihr seid ins Glück getrudelt!

Doch ich bin völlig schlaff und seltsam leer,

von außen und von innen reich besudelt.

Ihr werft mich weg. Und einsam liegt sich’s schwer.

Und selbst davor: Ihr giert nach mir – zum Scheine!

Ihr wollt nicht mich, wollt euch, ich bin schon Zweck.

Von Liebe sprecht ihr alle, ach, ihr Schweine,

und mich behandelt ihr … nun ja, wie Dreck.

Nur diesmal, das sollt ihr von mir noch wissen,

da hab ich mich gerächt – und bin gerissen.