I ch laufe mit Freund Lukas durch den Berliner Wedding, vorbei an der „Kita Plapperschildkröte“. Der Name macht mich ratlos. „Na ja“, sagt Lukas, „die gehören halt demselben Träger, der die Kita Plapperfisch unterhält.“ Ich schaue ihn verständnislos an. Was soll das denn für eine Erklärung sein? „Die haben außerdem die Kita Plapperfrosch in der Edinburger Straße“, setzt Lukas nach.

Aber die Plapperkitas weisen auf eine gravierende Veränderung in der Stadt hin. Es ist nicht lange her, dass Kita-Plätze heiß begehrte Luxusgüter und Statussymbole waren. Viele junge Paare haben sich nicht getraut, miteinander ins Bett zu gehen, ehe sie nicht wenigstens die Zusicherung einer Kita erhalten hatten, dass sie sich in die Warteliste für einen Platz in drei Jahren eintragen durften. Kita-Plätze wurden vererbt wie heutzutage Mietverträge.

Doch die Zeiten, in denen man als Kita-Chefin mit Döner-Abos, Bierkisten oder altem Zahngold bestochen wurde, sind lange vorbei. Erst gab es eine Kita-Inflation. Wo früher Nagelstudios, Wettbüros, Eckkneipen oder ganz gewöhnliche Puffs waren, machten plötzlich überall Kitas auf. Kita „Tüte Mücken“, Kita „Paradiesvögel“, Kita „Buntspechte“, Kita „Hauptstadtkinder“, Kita „Weiße Wolke“, Kita „Sonnenblume“. Was soll bloß aus den Kindern werden, wenn sie schon in Kitas mit solchen Namen gehen müssen? Dieses hier: „Haribo macht Kinder fett / steht sogar im Internet“, singt ein Dreikäsehoch vor sich hin, der uns fröhlich entgegenspringt. Ja, Zucker ist ungesund, aber ich finde, Kinder sollten lustvoll und unvernünftig nach Gummibärchen verlangen und nicht wie Sprechroboter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung klingen!

Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, dass in letzter Zeit nach und nach Zettel an den Laternenpfählen auftauchen mit Botschaften wie: „Kita sucht Kinder“, „Bieten Hortplätze“, „Jederzeit Ganztagsbetreuung möglich“ oder „Suchen Sie eine lebendige und abenteuerlustige Kindertagesstätte mit engagierter Teambetreuung?“ Berlin scheinen die Kinder auszugehen. Wahrscheinlich, weil die jungen Paare einfach permanent zu unterzuckert sind, um ordentlich zu vögeln.

Cafés über Cafés über Cafés

Dafür schießen jetzt, selbst im Wedding, überall moderne Cafés aus dem Boden. Also Cafés mit Dutzenden Kaffeespezialitäten mit komplizierten Namen und Wahlmöglichkeit zwischen Kuh-, Hafer- und Soja-Milch in unterschiedlichen Schäumungs- und Mischungsverhältnissen. Und mit selbstgebackenem Kuchen. Wahrscheinlich zuckerfrei. Und originellen Namen wie „Muntermacher“ oder „Morgenmuffel“.

Ein Café, das „Morgenmuffel“ heißt, allerdings schon am frühen Abend wieder schließt? Manchmal komme ich mir bei Stadtspaziergängen vor wie ein Dinosaurier, der durch die Gegend tapst, nachdem der Komet längst eingeschlagen ist. Doch dann komme ich vorbei an einer Eckkneipe, frei von jedwedem Modernismus, und ihr Name strahlt mich an: „Alte Liebe – neue Ära“. Ich freue mich: Es gibt doch noch Hoffnung!