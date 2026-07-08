Die Wahrheit: Die Rückkehr der Metal-Zwillinge
Aus den Augen, aus dem Sinn? Nicht bei den Metallern aus der niedersächsischen Provinz, die verschwinden, aber auch wieder auftauchen. Irgendwann …
D ie metallischen Achtziger erscheinen mir im Rückblick etwas arg überzeichnet. Klar, auf dem Sunset Strip, da mag auch schon mal ein Frotteeschlüpfer geflogen sein, wenn ein hübscher Jüngling mit einer Stratocaster vorm Bauch und einer sauren Dauerwelle auf dem Schädel das Whisky a Go Go in Wallung gebracht hatte. In einem selbstverwalteten Jugendzentrum in Salzgitter-Gitter passierte das nicht. Das sind Erfahrungswerte! Wer damals in der niedersächsischen Steppe mit Heavy Metal sein Glück zu machen suchte, traf immer dieselben sieben schwer erziehbaren, zu hundert Prozent männlichen Jugendlichen in Kutten. Man kannte sich bald.
Beim dritten oder vierten Konzert unserer Gurkentruppe im UJZ Peine fielen uns zum ersten Mal die Zwillinge auf. Zwei linkisch am Rand stehende, aber nach jedem Song artig durchknallende, Horns aufzeigende Schmachthaken mit ungesunder Gesichtsfarbe und semmelblonder Matte, die aber anders als die übrigen fünf Peiner Huckeduster mitgrölten, als unser Sänger den jahrhundertealten Schmähruf der Braunschweiger Nachbarschaft anstimmte. „Wer wär schon gern Peiner …? Keiner!“ Sie gehörten also nicht zu den Hiesigen, sondern reisten uns hinterher. Mir wurde auf einmal ganz anders. Das hier war die Walachei-Variante eines Fanclubs.
Tatsächlich sahen wir sie jetzt regelmäßig. Sie standen täppisch am Rand, frohlockten übertrieben in den Spielpausen, wie sich das für wahre Gläubige gehört, und wurden dafür im Anschluss von uns auf Händen getragen. Denn natürlich hofierten wir sie, nicht etwa umgekehrt, drängten ihnen Demos, Bandshirts und vor allem weitere wichtige Termine auf. „In drei Wochen im Jugendtreff Dungelbeck. Und bringt eure Kumpels mit!“ – „Hamwa nicht.“
Verlorenes Paar
So lief es viele Jahre, bis die Band dem guten Zureden von Familienangehörigen, Freunden und Musikkritikern endlich nachgab und sich auflöste. Wir verloren die Zwillinge aus den Augen und vergaßen fast, dass es zwei Menschen auf diesem Planeten gab, denen unsere Musik nicht völlig Latte war. Das ist mittlerweile vierzig Jahre her. Wir treffen uns immer noch regelmäßig und sorgen hin und wieder mit der Idee einer Reunion für Verstörung. Und die Kombattanten kommen auch gern zu meinen Metal-Lesungen, weil sie hier hören, dass ihr musikalisches Leben nicht völlig umsonst war. Sie glauben es beinahe schon.
Neulich erst wieder in der Landesmusikakademie in Wolfenbüttel. Die Band war vollzählig, aber bevor ich ans Mikro trat, zeigte Knüppel auf zwei versplisst blondmähnige Altmetaller, die in der hintersten Ecke saßen und verschämte Blicke herüberwarfen. Ihre Kutten waren in den letzten vier Dekaden hemmungslosen Bierverzehrs zu Bolero-Jäckchen geschrumpft. Sie hatten etwas Metzger-Rouge aufgelegt, die gesunde Gesichtsfarbe des forcierten Fleischfressers. Doch das alles konnte uns nicht täuschen.
„Die Zwillinge“, riefen wir unisono. Was dann folgte, war nun nicht wie im biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn – nein, es war doppelt so gut.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
50.000 Menschen beteiligen sich bei taz zahl ich – weil unabhängiger, kritischer Journalismus in diesen Zeiten gebraucht wird. Weil es die taz braucht. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken! Ihre Solidarität sorgt dafür, dass taz.de für alle frei zugänglich bleibt. Denn wir verstehen Journalismus nicht nur als Ware, sondern als öffentliches Gut. Zahlen muss niemand, aber guter Journalismus hat seinen Preis. Und immer mehr Leser*innen machen mit und entscheiden sich für eine freiwillige Unterstützung der taz! Dieser Schub trägt uns gemeinsam in die Zukunft. Denn wir suchen wir auch weiterhin Ihre Unterstützung. Setzen auch Sie jetzt ein Zeichen für kritischen Journalismus und unterstützen Sie die taz – schon ab 5 Euro. Jetzt unterstützen
meistkommentiert