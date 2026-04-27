A m heutigen 27. April wäre sie 199 Jahre alt geworden. Aber sie ist schon im Alter von 42 Jahren gestorben. Mary Ward war die erste Frau weltweit, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Das sicherte ihr einen Platz in den Annalen des Automobilverkehrs.

Aber sie hatte mehr zu bieten. Sie war eine irische Feministin, Naturforscherin, Astronomin, Autorin und Künstlerin. Sie sammelte bereits im Alter von drei Jahren Insekten. Als Teenagerin las sie alles, was sie über Mikroskopie finden konnte. Da Glas schwer zu beschaffen war, fertigte sie Objektträger aus Elfenbeinsplittern an. Ihr Buch „Eine Welt der Wunder, enthüllt durch das Mikroskop“ wurde ein Bestseller.

1854 heiratete sie Henry Ward und brachte in den folgenden 13 Jahren acht Kinder zur Welt. Ihr Mann, ein Veteran des Krimkrieges, interessierte sich nicht für häusliche Angelegenheiten und überließ es Mary, die Familie zu versorgen, während er sich der Jagd widmete.

Mary Ward teilte ihr Interesse an Astronomie mit ihrem Cousin William Parsons, der das „Leviathan of Parsonstown“ gebaut hat, ein Spiegelteleskop, das bis 1917 das größte der Welt war. Seine beiden Söhne, der 18-jährige Clere und der 15-jährige Charles, hatten ein dampfbetriebenes Auto gebaut. Am 31. August 1869 unternahmen die beiden mit Mary und Henry Ward sowie dem Hauslehrer Richard Biggs, der am Steuer saß, eine Probefahrt in der irischen Grafschaft Offaly.

Red Flags

Vier Jahre zuvor war der Red Flag Act verabschiedet worden. Das Gesetz schrieb eine Höchstgeschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde vor. Zudem musste ein Mann mindestens 60 Schritte vor dem Wagen laufen und eine rote Fahne schwenken. An solche Vorschriften fühlten sich die Parsons-Buben freilich nicht gebunden. Schließlich war die Stadt nach ihrer Familie benannt, den Großgrundbesitzern und Grafen von Rosse. Erst 1901 wurde Parsonstown in Birr umbenannt.

In einer Kurve an der Kirche von Parsonstown wurde Mary Ward aus dem Wagen geschleudert. Sie fiel unter die Räder. Ein Arzt traf kurz darauf am Unfallort ein und stellte einen Genickbruch fest. „Schrecklicher Tod einer Dame“, lautete die Schlagzeile in der Lokalzeitung: „Tiefe Trauer herrscht in der Stadt, und von allen Seiten wird dem Ehemann und der Familie der gebildeten und talentierten Dame, die vorzeitig in die Ewigkeit entschieden ist, Mitgefühl bekundet.“

Die Familie zerstörte das Auto nach dem Unfall. Das hinderte Charles Parsons aber nicht daran, weiter zu experimentieren. 1884 konstruierte er eine Dampfturbine, die den Schiffsantrieb revolutionierte. Parsons ist auf einer irischen 15-Euro-Silbermünze abgebildet, die 2017 geprägt wurde.

Nach Mary Ward hingegen ist eine ehrgeizige Kampagne der Road Safety Authority benannt: Bis zum Jahr 2050 soll die Zahl der Todesfälle auf irischen Straßen auf null gesenkt werden.