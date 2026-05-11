M anchmal sind sogar den britischen Tories ungezogene Parteimitglieder peinlich. Will Jackson war von der Partei ursprünglich in North Harrow bei London als Kandidat für die Lokalwahlen vorigen Donnerstag ausgewählt worden, wurde dann aber wegen seiner rassistischen Absonderungen suspendiert. Weil der Rauswurf zu spät kam, stand er noch immer als Tory-Kandidat auf den Wahlzetteln. Und er wurde gewählt. Jetzt haben die Tories den Salat: Der rassistische Clown vertritt die Partei nun im Stadtrat.

Jackson hat eine Reihe in Großbritannien geborener Labour-Abgeordneter aufgefordert, „zurück nach Pakistan“ zu gehen. Politiker asiatischer oder afrikanischer Herkunft seien „keine Briten“, sie sollten das Land verlassen oder abgeschoben werden. Das sind ziemlich törichte Äußerungen während eines Wahlkampfes in einem Wahlkreis wie Harrow, wo bei der letzten Volkszählung 45 Prozent der Einwohner angegeben haben, britisch-asiatischer Herkunft zu sein.

Iren mag Jackson auch nicht. Über Morgan McSweeney, den irischen Ex-Berater von Premierministers Keir Starmer, sagte er: „Ein Ausländer sollte niemals so nah an die Regierung herangelassen werden.“ Und er stimmte aus vollem Herzen jemandem zu, der auf X geschrieben hatte: „Nenne wenigstens eine Erfindung der Iren, die die Welt wesentlich verbessert hat? Null. Wenn Irland nicht existieren würde, würde es niemand bemerken.“

Erfindung des Quiz

Das ist ein großer Irrtum. Neben der Guillotine, dem Lenkflugkörper und dem Unterseeboot haben Iren auch eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Engländer erfunden: das Quiz im Pub, wo Teams aus vier Leuten bei warmem Bier Fragen zu allerlei Themen beantworten müssen. Das Wort „Quiz“ hat sich der Dubliner Theaterbesitzer Richard Daly in den 1830er-Jahren ausgedacht. Er schloss eine Wette ab, dass er ein Wort erfinden und es binnen zwei Tagen in der ganzen Stadt bekannt machen könnte. Er befahl seinen Angestellten, das Wort auf alle Mauern der Stadt zu schreiben.

Auch der Schleudersitz wurde von einem Iren erfunden: James Martin, ein Ingenieur aus dem nordirischen Crossgar, entwickelte das System, nachdem sein Geschäftspartner 1942 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Das Wort könnte für die Tories erfunden worden sein, ist der Parteivorsitz doch längst zum Schleudersitz geworden. Seit dem Brexit-Referendum 2016 gab es fünf verschiedene Tory-Chefs, und auch die aktuelle Chefin Kemi Badenoch muss um ihren Job zittern.

Das dürfte Jackson freuen: Schließlich ist Badenochs Mutter Feyi Adubifa aus Nigeria damals für ein paar Tage nach Großbritannien gereist, um dort ihr Kind zur Welt zu bringen, weil das Gesetz noch galt, wonach in Großbritannien Geborene automatisch Anrecht auf die britische Staatsbürgerschaft hatten. Nach Jacksons Logik gehört seine Parteichefin aber in Abschiebehaft.