piwik no script img

Die WahrheitDie vier Reittherapeuten der Apokalypse

Mit Hilfe eines US-Milliardärs hat der Antichrist ein beeindruckendes Comeback hingelegt – ausgerechnet in Lüdenscheid.

Foto: Holger Weyrauch

Von

Christian Bartel

Der Antichrist sieht müde aus, aber er lächelt, als er uns Kaffee einschenkt. „Das Abendland geht nicht von alleine unter, auch wenn manche Herrschaften das glauben“, seufzt der Widersacher der Menschheit. „Das Ausbringen der bösen Saat ist Handarbeit.“

Und so quält sich die steinalte Entität jeden Morgen zum Klang der ersten Posaune aus dem Bett, das überraschenderweise in Lüdenscheid steht. Doch der Antichrist wohnt gern in der westdeutschen Provinz. „Besonders an trüben Tagen erinnert mich die Landschaft an Gehenna“, beschwört der melancholische Erzschelm den höllischen Ort herauf, an dem laut Evangelist Markus „der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt“. In diesem grauenhaften Abgrund wurden die verdammten Seelen gemartert. „Ganz wie im Sauerland“, scherzt der altböse Feind, der das erstaunlichste Comeback des abgelaufenen Jahres vorweisen kann.

Seit Äonen bewohnt der Antichrist die Einliegerwohnung im Souterrain eines Mehrfamilienhauses. Unter Nachbarn gilt der kosmische Tyrann als höflicher, aber unauffälliger Zeitgenosse. „Die Miete zahlt er immer pünktlich“, weiß der Vermieter zu berichten. „Ich darf sogar Haustiere halten“, erzählt der Antichrist und stellt dem Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen ein Näpfchen Katzenfutter hin. „Selbst lebe ich aber vegan“, lispelt der Antichrist scheu. Das neu erwachte Medieninteresse ist der Personifizierung des Bösen eher unangenehm.

Kein Wunder, in den vergangenen Jahrhunderten war es still geworden um den Gegenspieler Christi. Zuletzt musste sich der Altstar der Eschatologie als Nebendarsteller in der Popkultur verdingen. „Ich durfte immer mal wieder ein Metal-Album inspirieren oder in einer ulkigen Lars-von-Trier-Klamotte mitspielen, aber davon kann man ja nicht leben“, gibt der Endzeitfürst zu.

Treue ohne Gewinn

Auch die wenigen Liveauftritte vor einer Handvoll Satanisten, die ihrem Meister neben hartgesottenen Bibel-Fundamentalisten die Treue hielten, warfen kaum noch Gewinn ab. Auf ein nahrhaftes Menschenopfer wagte der Antichrist längst nicht mehr zu hoffen, nur hin und wieder ritzte sich ein jugendlicher Fan die Pulsadern auf oder pfählte seinen Hamster.

„Nicht einmal katholische Theologen wollten in der Öffentlichkeit mit mir gesehen werden, beruflich war ich seit der Aufklärung so gut wie erledigt.“ Wie die Vier-Säfte-Lehre, das geozentrische Weltbild oder Impro-Theater galt die Vorstellung von Harmagedon im Zeitalter der Moderne als alberner Spinnkram.

„Ich musste sämtliches Personal entlassen“, bekennt der Antichrist, der einst über Heuschreckenschwärme und Heerscharen von Dämonen gebot. Den Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern ließ er in diabolischer Voraussicht aber nie abreißen. Sie alle wohnen in der Nähe. Die Hure Babylon betreibt einen Tretbotverleih am Möhnesee, die vier apokalyptischen Reiter arbeiten als Pferdetherapeuten mit Shetlandponys auf einem Hof bei Finnentrop.

„Wir haben schließlich einen Auftrag von Gott, wir müssen irgendwann die Band wieder zusammenbringen“, glaubt der Widersacher der Christenheit, ohne den der Herr beim Staffelfinale der Menschheit kein Jüngstes Gericht halten kann.

Doch seit letztem Jahr darf sich der Antichrist über den Beistand einer noch höheren Macht freuen. Tech-Milliardär und Überwachungsfetischist Peter Thiel hat einen Narren an dem biblischen Bösewicht gefressen und den uralten Schmonzes vom Antichrist in seinen wirren Vorträgen wieder salonfahig gemacht. Prompt werden die ketamininduzierten Hirnfürze des übergeschnappten Krösus auch in deutschen Feuilletons als sinnvoller Debattenbeitrag durchgekaut. „Ich bin selber erstaunt, dass ich im 21. Jahrhundert ernsthaft diskutiert werde“, bekennt der bescheidene Weltenvernichter.

Doch hat der paläolibertäre Knallkopf dem Antichrist eine reichlich ungewohnte Rolle auf den schuppigen Leib geschrieben. „Dass ich Greta Thunberg und Eliezer Yudkowsky als Vorboten beschäftige, konnte ich zuerst nicht glauben. Den KI-Kritiker musste ich erst googeln.“

Ferner fremdelt die Bestie, die zur sechsten Posaune ein Drittel der Menschheit mit Feuer, Rauch und Schwefel vernichten wird, mit ihrer Rolle als woker Chefbürokrat einer UN-Weltregierung, der die Menschheit mit Steuern, Klimagesetzen und Tech-Regularien kasteit, statt sie einfach in den Feuersee zu schmeißen. „Darauf hatte ich mich am meisten gefreut“, schmollt der erzböse Lindwurm. Die UN wollen dem Antichrist bislang nicht einmal eigene Büroräume zur Verfügung stellen.

„Auch dass ich Harmagedon plötzlich mit Diversity-Programmen herbeiführen soll, kam für mich unerwartet. Da musste ich mich erst einarbeiten“, seufzt der Antichrist.

Drangsal der Vielfalt

Trotz aller Widrigkeiten hat sich der altgediente Bösnickel ein beachtliches Tagespensum auferlegt, um die große Drangsal der Vielfalt zu verbreiten. „Dann wollen wir mal die Kelter des Zornes Gottes treten“, sagt der wackere Widerchrist, trinkt den Kaffee aus und verschwindet im Nebel des Lüdenscheider Morgens. Zur Erbauung überlässt er uns eine signierte Erstausgabe der Johannes-Offenbarung, aber es bleibt uns ein Buch mit sieben Siegeln.

Als wir den Menschheitsfeind abends wiedertreffen, hat er eine beeindruckende Liste von Teufeleien abgearbeitet. Morgens hat er Vorschulkinder mit Sexualerziehung verdorben, dann die göttliche Ordnung mit einer Inklusionsklasse gestört, in der Mittagspause den Herrn mit einer Petition zur Vermögensteuer gelästert, um ihn nachmittags mit Workshops zur Klimakrise zu erzürnen, bevor er abends dem Charity-Event für ein unterfinanziertes Frauenhaus die Höllenpforte öffnete.

„Ich habe mich lange machtlos gefühlt“, erzählt der hundemüde Widerpart, als er die wehen Füße endlich auf die Bundeslade legen darf. „Aber seit ich mich gemeinsam mit Gleichgesinnten für das Böse engagiere, sehe ich wieder eine Zukunft.“

Basisdemokratisch und diskriminierungsfrei will der Agent Satans die Menschheit jeden Tag ein wenig mehr verderben, bis er die apokalyptischen Reittherapeuten aus Finnentrop auf ihren Shetlandponys zum großen Finale ruft. „Hand in Hand, Schritt für Schritt, solidarisch der Apokalypse entgegen“, formuliert der Antichrist nicht ohne Pathos, dann schläft das Böse zufrieden auf dem Sofa ein, während das scharlachrote Tier behaglich auf seinem Schoß schnurrt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Teufel #Peter Thiel #Bibel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kartoons mit teuren Preisschildern in einem Warenhausschaufenster
Die Wahrheit Smartphones aus Rüben

Am Black Friday sind heuer leere Verpackungen prestigeträchtiger Artikel hochgefragt. Neues vom Kampftag der Verbraucherklasse.

Von Christian Bartel
Farbiger Cartoon: Ein Mann schaut aus dem Fenster eines Hauses und schreit: „Obacht China-Robo! Die gelbe Gefahr! Vor dem Haus fliegt ein Roboter durch die Luft, der auf einer Bananenschale ausgerutscht ist. Ein Hund schaut ihm dabei zu.
Die Wahrheit Große Zähmungskraft der Jugendtorheit

Immer mehr Geräte stammen aus China. Und immer mehr Geräte laufen Amok. Zufall? Oder steckt ein System dahinter? Eine Blutspurensuche.

Von Christian Bartel
Broiler auf Bierdose
Die Wahrheit Amsel, Broiler, Fink und Star

Die Vogelgrippe grassiert gerade wie in jedem Herbst. Aber 2025 fliegen auch Galgenvögel durch den deutschen Luftraum, der gesperrt werden soll.

Von Christian Bartel
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

4 Kommentare

 / 

  • Da bekanntlich Lenin auch nur bis Lüdenscheid kam, sagen wir: Unentschieden.



    Bei der Brücke oder diesem Kanzler dort in der Ecke hat Hr. Antichrist aber sicher doch auch mitgemaggelt.

  •

    „Das Ausbringen der bösen Saat ist Handarbeit.“



    --



    Hier fragt sich, ob der Antichrist



    Vielleicht ein Ökolandwirt ist.



    Die Menschen machen so viel Mist,



    Das dies ein toller Dünger ist.



    --



    Doch Lüdenscheid ist weit entrückt.



    Der Kanzler hat es überbrückt.



    Das plant er dort und ünberall.



    Die „Wahrheit" ist ein Sonderfall.



    www.youtube.com/watch?v=WWg5HESsdSs



    (Welch eine Welt)

  •

    "Basisdemokratisch und diskriminierungsfrei will der Agent Satans die Menschheit jeden Tag ein wenig mehr verderben, bis er die apokalyptischen Reittherapeuten aus Finnentrop auf ihren Shetlandponys zum großen Finale ruft. „Hand in Hand, Schritt für Schritt, solidarisch der Apokalypse entgegen“,.."



    Das sind wohl wahrscheinlich die Sauerländer*innen mit dem attraktiven Nebenjob 2025 auf der Freilichtbühne.



    Nomen est omen.



    "Die Karl-May-Festspiele in Elspe starten in die Saison. Auf der 100 Meter langen Naturbühne wird dieses Jahr der Winnetou-Klassiker "Im Tal des Todes" gespielt.



    Am Samstag feiert das Stück "Im Tal des Todes" seine Premiere. Dann werden 60 Darsteller auf der Bühne stehen und mehr als 50 Pferde darüber galloppieren. Auch gewagte Stunts und große Explosionen gehören – wie jedes Jahr – zum Programm."



    Quelle wdr.de

    •

      @Martin Rees:

      Korrekt - Westfälisch Sibirien -



      Gut getroffen - zum Frierien 🧊 🥶



      Lüdenskeid - mal mein Beritt



      Elspe - Jo mei - Ein Schuß Ein Schrei



      Das war Karl May! Da geh ich mit!



      Auf der Bühne arg viel?



      Egal - Winnetou? Na Peter Thiel

      unterm—-



      Die Peter Thiel Story - Deutschlandfunk



      www.youtube.com/pl...zVT02JQG2mA8Q28uev

      ps Ooch wieder wahr!



      Der Job als Antichrist



      Ist & bleibt echt - Mist •

meistkommentiert

1
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg
2
Regeln, die nicht für alle gelten Die Ampel bleibt das größte Problem der Republik
3
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
4
Abschiebungen nach Behördentermin In Leer wird die Ausländerbehörde zur Abschiebebehörde
5
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr
6
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot