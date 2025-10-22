Dienst ist Dienst, und AfD ist AfD! Die Welt schreibt das Jahr 2033, und Deutschland ist blau. Mit mehr als 40 Volumenprozent war es der Partei gelungen, ganz nach oben zu kommen. Zum ersten Mal seit hundert, ja, tausend Jahren war Deutschland wieder Deutschland, aber normal. Nachdem die Splitterparteien FDP, Linke und SPD an der Fünfprozenthürde gestrauchelt waren und sich die CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht als Juniorpartner einspinnen ließen, saß eine Regierung der nationalen Einheit zum zweiten Mal fest auf dem Pferd.

Als erste und kostenlose Maßnahme wurde von Kanzler Alice Weidel der Genderwahn abgestellt, eingestampft und ausradiert. Allerdings blieb als Zugeständnis an den christlich betüddelten Koalitionspartner neben dem Maskulinum und dem Femininum das Neutrum aus Gründen des Jesuskinds zugelassen, obwohl es verdächtig nach dritten Geschlechtern aller Art und Farbe riecht, also das Neutrum.

Die Sprache war damit wieder heile, danach wurde es auch in der Sache geile! Mit lustigem Hepp, hepp wurden Ausländer ohne rosigen deutschen Pass über den Grenzzaun gelupft respektive geschmissen sowie an ihrer statt Millionen Bürgergeldempfänger mit ordentlich Armen und Beinen dran in den Arbeitsmarkt gelenkt und festgeschraubt. Ebenso naturgemäß alle Schmarotzer, die ihre dünne Rente ohne Gegenleistung mit Sozialhilfe aufstocken und ausfüttern konnten – zulasten der Gemeinschaft, zu der sie nun selber mal was beitragen dürfen.

Florierende Arbeitnehmer und blühende Firmen wollten das schon immer, nur dass ihnen die alten Systemparteien böse Brocken in den Weg warfen beziehungsweise aus der Tasche klemmten. Alice Weidel, selbst geborene Ökonomin, lenkte das stotternde Staatsschiff nun auf neuen Kurs! Die Unternehmenssteuern wurden auf menschliches Maß, also nahe null, gesenkt, die Einkommensteuer, die zuvor nur die privilegierten Armen nicht zu zahlen brauchten, auch für alle anderen gerechterweise abgeschafft. So zogen Ober-, Mittel- und Unterschicht ab sofort an einem Strick: Das ist echte, wahre Volkssolidarität, die allen schmeckt, die zu allen gehören!

Kalt wie Kruppstahl

Der alte zähe Staat wurde unter Kanzlerin Alice schlank wie ein Windhund und kalt wie Kruppstahl. Deutschland aber brannte endlich wieder! Zwanzig Jahre Kampf, geführt mit kaltem Herzen und heißem Hirn, brauchte es dazu. 2013 ganz unten in die Partei geflutscht und 2015 bereits oben in den Bundesvorstand einmarschiert und vereidigt, war Alice bei der Bundestagswahl weitere zwei Jahre danach schon das andere, junge Zugpferd neben dem alten Gaul Gauland.

Der wurde 2021 eingemottet und durfte noch ein paar Jahre im Bundestag seinen Hafer fressen, sie aber wurde 2022 neben dem harmlosen Tino Chrupalla (ältere Leser erinnern sich an den niedlichen Bauernfänger) zur Parteivorsitzenden gestylt und aufgetakelt. Unter ihrer stählernen Führung wurde die AfD 2024 bei der Europa- und 2025 bei der Bundestagswahl zur zweitstärksten Kraft, sodass den alteingesessenen Parteien bereits der Hintern juckte.

Der Rest ist bekannt, erst die acht Durstjahre in der Warteschleife, in der freilich ein Bundesland nach dem anderen eingerollt und eingepackt werden konnte, dann endlich der knüppeldicke Tag der nationalen Wiedergeburt, an dem Alice Weidel endlich ihre sechs Buchstaben ins Kanzleramt drücken konnte.

„Zeit für Deutschland im Kampf mit Entschlossenheit zur Veränderung für ein verändertes Deutschland im entschlossenen Kampf für Dich!“ – einem so entschlossen für ein verändertes Deutschland kämpfenden Programm der auch für sich trompetenden Weidel hatten die morschen Altparteien bloß Vernunft, Sachverstand und Augenmaß entgegensetzen können und blieben am Ende im Topf sitzen. Alice dagegen war das Wunderkind, das Groß und Klein, Reich und Arm, Normal und Quergestrickt in die Arme der AfD zu saugen vermochte.

Vorne Perlenkette, rundherum Hosenanzug, darin ein Doktortitel in Volkswirtschaft und hinten hinaus, vor Jahren, etwas Praxis im legalen Finanz- und Unternehmenswesen, damit konnte sie Stimmen und Sympathien im Bürgertum abgrasen. Dessen regenbogenfarbene Kinder ließen sich ebenso supereasy abholen und einfangen, weil die blütenweiße Weidel mit einer dunkel getönten Frau aus Sri Lanka zusammenlebt und -knuddelt.

Ansage nach Wetterlage

Nach und nach ließen sich die Leut’ von ihr rüberziehen: Geschickt wie Bolle rief sie je nach Wetterlage mal hü, mal hott, um erst so und dann anders herum Zustimmung abzupflücken und doppelt zu ernten. Ganz Alte erinnern sich noch, wenn man sie piekt: Während der Coronapandemie forderte sie zuerst, die Grenzen luftdicht zu schließen, und warf dann der Regierung vor, mit der Schließung der Grenzen mehr Schaden als das klitzekleine Coronavirus angerichtet und ausgekocht zu haben. So oder so hatte sie bis in die Fingerspitzen recht!

Ein anderer Fall, beliebig aus dem Eimer gekratzt: Björn Höcke! Zuerst hatte Weidel den braun müffelnden Kameraden aus der Partei drängen wollen, vollzog dann jedoch eine parteipolitische Wende um 180 Grad und fand Gefallen an dem Volksgenossen, der viele Wählerstimmen erbeutete, indem er einfach sagte, was sie bloß dachte. Die hinter allen Worten lauernde Weltsicht ist eben aus dem gleichen Fleisch und Blut geschnitzt, bei Kanzlerin Weidel und Bundesjugendführer Höcke!

Neue Lehrpläne an der Schule, andere Stücke auf der Theaterbühne, mehr Marschmusik im Radio und frühkindliche Erziehung schon im Kinderlager – dafür sorgt er. Für die Umvolkung ist er ebenso wie seine Chefin natürlich zu alt. Aber die bereits in der Systemzeit herangezüchtete Höcke-Jugend wird es richten und für die hundertmillionenfache Erneuerung und Aufstockung des deutschen Volkes sorgen!

Höcke hat seinen Platz, die entscheidenden Flötentöne aber spielt selbstverständlich Alice Weidel. Mit ihr weht jetzt ein anderer Wind durch die Welt und das ewige Deutschland! Anstelle des fremdrassigen Euro regiert wieder die Deutsche Mark; statt in den Augen und Ohren knirschende Windräder gibt es wieder lautlose Energie aus Gas, Öl und scharf gemachten Atomkernen; und wie ein Fliegenschiss abgewischt ist die dunkle Zeit, in der das deutsche Volk, geduckt von den Siegermächten und ihren vaterlandslosen Marionetten, zahnlos in der Mitte Europas festsaß, ein Riese, gebunden, gefesselt und ausgelacht!

Dass die Leute, die zig Jahre lang über sie gelacht haben, jetzt noch lachen, glaubt Alice Weidel nicht. Sie hingegen lachte am 30. Januar 2033 zum ersten Mal in ihrem Leben. Zuletzt.