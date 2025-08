Ja, wer ist schon Conni? Richtig, die mit den Memes, die jetzt von der bösen Zensur verboten worden sind. Conni, die Experten zufolge eh nicht divers genug war! Die wahren Heldinnen der Mädchenliteratur sind selbstverständlich Hanni und Nanni, die nun endgültig einpacken können, denn jetzt gibt es Mandy & Handy, ein Mädchen und ihr Schwarzes Telefon. Schwarz wegen divers, Gerät wegen inklusiv, wir wollen ja keine Objekte ausschließen. Mandy & Handy erleben die allerbesten Abenteuer im Internet und in der realen Welt, obwohl es da äußerst gruselig ist.

Ein herrlicher Sommermorgen, den Mandy & Handy mit ganzem Herzen genießen. Sie recken und strecken die Arme von sich und erfreuen sich des Daseins mit 74 Prozent Akku (Handy) beziehungsweise 23 Prozent Lebensenergie (Mandy), aber die Ladestation – mal das Sofa, mal das Bett – ist safe immer in der Nähe. Also auf in den Tag!

Handy ist schon ganz aufgeregt und blinkt freudig aus allen Röhren. So viele Nachrichten! So viele Chats! Uh, das könnte fast zur Social Anxiety werden! Zum Glück sind ja gerade Sommerferien, die Timelines sind voller Mädchenknie an Stränden, und Mandy & Handy können den ganzen Tag miteinander verbringen, frei und unbeschwert, bis die Karte glüht!

Handy wird weggeschlossen

Oh, mit Grausen erinnert sich Mandy an die Zeit, als Papa Handy einfach so weggeschlossen hat. Das war voll gemein! Und jetzt soll sie Handy auch in der Schule immer abgeben, wenn der Unterricht beginnt. So eine Gemeinheit. Handy in so einer Plexiglastruhe! Als ob Handy so etwas wäre wie das tote Schneewittchen oder ein Wahlzettel oder eine … ja, wie eine Zigarette! Dabei sind Mandy & Handy unzertrennlich, einfach Besties 4ever! Egal, wie leer Mandys Social Battery ist, Handy ist immer für sie da!

Und Handy ist auch so … nützlich. Handy macht einfach alles! Unterhalten, rechnen, kaufen, was nachsehen, und auch die schwierigen Matheaufgaben lösen und die Hausaufgaben in Deutsch schreiben und übersetzen, was die Fatma zu ihrem Bruder sagt. Nur rauchen kann man Handy nicht – noch nicht!

Wenn es Handy nicht gäbe, müsste man Handy erfinden, denn Handy, findet Mandy, ist eine Superkraft. Eine Superkraft als Gerät! Ja, Handy hätte ein eigenes Comic verdient oder wenigstens eine Kinderbuchreihe mit vier Folgen! Aber wenn die Folge hier allen gefällt, gibt es vielleicht noch drei. Wie wäre das? Wäre das nicht wunderbar?

Aber ach, da kommt schon wieder eine neue Nachricht. Ja, was, wie bitte? Da schreibt doch einer dieser unnützen User auf Zahnpasta, dem Messenger mit dem Streifen, dass Conni von Conni, den Memes, eigentlich Cornelia Klawitter heißt wie die dauerstrickende Schildkröte Elvira Klawitter aus „Kli-Kla-Klawitter“ auf Youtube! Dieser Serie mit den geilen Filtern, die die von Youtube früher immer über alles gelegt haben!

Zeit, sich aus der Ladestation zu erheben und rauszufahren in die grüne Wildnis – mal clearen, ob sich Elvira Klawitter irgendwo … Quatsch, rausfahren in die Wildnis, wir haben doch Handy! Aber schnell zeigt sich: Elvira Klawitter, die dauerfickende Nervkröte, hat nur 38 Follower auf Insta, ist also megaout. Trotzdem mal ne Message schreiben?

Mandy sagt ja. Mandy nimmt Handy, und Mandy schreibt … Es ist immer so aufregend, einen Chat mit jemandem zu beginnen, den man gar nicht kennt. Wie viele Emojis baut man ein, wie redet man überhaupt eine Schildkröte an, hoffentlich mag sie mich!

Da hört Mandy plötzlich Stimmen aus so einem Altgerät, das Mama immer „das Radio“ nennt: Ein olles Lied in so einer cringen Sprache, die klingt wie deutsch, nur mit noch mehr englischen Wörtern drin! Mama sagt, das sei Englisch, hä? Egal, da singt so ein Typ: „How happy you made me, oh Mandy / Well you came and you gave without taking / But I sent you away, oh Mandy“. Voll der Stalker, wenn man sie fragt. Kriecht in so ein Altgerät hinein und quäkt da so einen Stuss heraus. Muten! Skippen!

Egal, Nachricht ist verschickt, dummes Lied zu Ende, jetzt können Mandy & Handy was anderes machen. Ah, der Bibi-Blocksberg-Podcast, der darüber redet, wie pc die Figuren aus der Serie heutzutage noch sind!

Mandy ist keine Hexe

Denn: Bibi ist ja eine Hexe und ganz ohne Handy, ganz anders als Mandy. Was aber ist eine Hexe? Hier hätten auch wir gerne eine Beschreibung eingefügt, wir haben auch die KI gefragt, aber darf nicht! Weil sich andere Frauen in der Beschreibung wiederfinden könnten. Und frau darf sich nicht wiederfinden in Beschreibungen von Frauen, wenn, dann nur positiv!

Aber Hexe ist doch positiv, man denke nur an Hermine oder Harry Potter, hä? Nee, ne, das kann auch antichronologisch gelesen werden, sagt der Podcast, also so verstanden werden wie früher, das darf nicht! Also, das Wort „Hexe“ muss reichen, am besten mit Sternchen, He*e oder so (his/hers) – und sonst keine möglichen Ähnlichkeiten mit wem immer andeuten!

Puh! Ganz schön viel Schlaubikram war das jetzt. Aber da hat Mandy eine Idee! Vielleicht mal diese Hexe Bibi fragen, ob die Elvira Klawitter kennt? Antwort kommt mit KI: Bibi kann nach allem, was passiert ist, da auch nicht helfen. Keine Ahnung, sie kennt diese Klawitter auch nur vom Fernseher. Irgendwas mit knallrotem Autobus hat sie noch gesagt. Dann ist sie wieder abgezischt auf ihrem Besen, Sprachnachricht brach ab.

Plötzlich klingelt Handy. Der ZDF ruft an. Wer ist denn das schon wieder? Mandy überlegt, den ZDF wegzudrücken und als Spam zu melden, aber dann geht sie doch ran, könnte ja was Spannendes bei rumgucken.

„Mandy & Handy, Sie sprechen mit Mandy, ja?“ – „murmel …“ (unverständlich) – „Hallo, hallo!“ – „murmel …“ (weiter unverständlich).

Der ZDF scheint in einem Funkloch zu stecken! Schade, vielleicht hätte er helfen können, denkt Mandy. Das mit dem Funkloch ist blöd, aber das kennen Mandy & Handy schon. Neulich im Zug blockierten die blöden anderen Fahrgäste die ganze Zeit das Wlan, und als sie einmal bei der Tante auf dem Land war, da musste sie immer in die Apotheke, um ein einfaches Netzsignal zu bekommen! Und stand da zwischen Schmerzmittel-Aufstellern. Cringe!

Mandy & Handy warten weiter auf Nachricht von Elvira Schildkröte, die naturgemäß nicht die Schnellste ist, von 5G keine Spur. Inzwischen fotografiert Mandy ihr Essen, vergibt ein paar Likes und chattet mit ihrem Crush, der voll slay rausgefunden hat, dass Conni jetzt Benni heißt.

Ja, die Welt der Mädchenliteratur ist eine hotte Welt! Da geht es ab wie sonst nur im Reverse Harem! Aber dann ist der Tag auch schon rum, die sieben Sekunden Aufmerksamkeitsspanne sind eh seit ewig durch, und wir scrollen dann einfach mal weiter. Aus die Maus! Mandyhandy endisendy! Auf Wiedersehen bei der nächsten Folge!