Die Kinderfrage : Eis für Insekten

Wir wollen von Kindern wissen, was sie beschäftigt. Diese Woche fragt der 9-jährige Terje: Schmeckt dem Marienkäfer die Blattlaus wie mir das Eis?

Das ist ein tolle Frage, die du stellst, denn sie besteht aus vielen weiteren Fragen: Wonach schmecken Blattläuse? Wie nimmt ein Marienkäfer Geschmack wahr? Und ganz wichtig: Können wir uns so gut in einen Marienkäfer hineinversetzen, dass wir das, was er schmeckt, beschreiben können?

Du musst wissen, dass Marienkäfer die Welt anders wahrnehmen als du. Stell dir vor, dein Körper ist ein Haus mit fünf Fenstern, aus denen du nach draußen blickst. Um das Haus herum ist die Welt und durch jedes der Fenster siehst du einen Ausschnitt von ihr. Die Fenster sind die fünf Sinne, mit denen du die Welt wahrnimmst: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Aus dem, was du durch deine fünf Fenster siehst, fügt sich dein Eindruck von der Welt zusammen.

Stell dir jetzt vor, dass jede Tierart ihr eigenes Haus hat, mit Fenstern, die an verschiedenen Stellen angebracht sind. Jedes Tier nimmt also einen anderen Ausschnitt der Welt wahr. Es kann Dinge durch seine Fenster erblicken, die dir verborgen bleiben, und verpasst andere, die für dich selbstverständlich sind. Katzen können zum Beispiel keine Süße schmecken. Seesterne sehen durch die Spitzen ihrer Arme, Fledermäuse sind fast blind und orientieren sich durch ihr Gehör. Mücken schmecken mit ihren Beinen.

Wenn du ein Eis isst, freust du dich wahrscheinlich vor allem über den Geschmack. Den nimmst du mit ungefähr 5.000 Geschmacksknospen auf deiner Zunge wahr. Die Geruchszellen in deiner Nase schärfen den Geschmackssinn.

Für den Marienkäfer ist das anders, denn den Geschmack und Geruch der Blattläuse nimmt er fast mit seinem gesamten Körper wahr: Mit seinen Beinen, Fühlern und Mundwerkzeugen riecht er und kann neue Blattlauskolonien aufspüren. Mit den Fühlern und Mundwerkzeugen nimmt er außerdem beim Essen den Geschmack wahr. Blattläuse schmecken süß, denn sie trinken den ganzen Tag süßen Pflanzensaft. Einige Marienkäferarten verspeisen bis zu 150 Blattläuse am Tag.

Wie würde also ein Eis schmecken, das so schmeckt wie die Blattläuse dem Marienkäfer? Diese Frage kannst du nur mit Fantasie beantworten. Ich stelle mir das so vor: Es schmeckt herrlich süß und macht mich satt und stark. Während ich esse, kitzelt der süße Geruch an meinen Ellbogen und kribbelt an meinen Fußsohlen. Was denkst du?