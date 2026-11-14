Von der Oma hatte Swetlana Nikitenko Stricken und Häkeln gelernt, weil sie für ihre Puppen neue Kleider machen wollte. Fragte damals jemand, was sie werden will, sagte sie: „Modedesignerin für Puppen.“ Aber so einfach ist das nicht.

Draußen: Wer von der vielbefahrenen Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain in die Kreutzigerstraße will, muss den Durchgang unter einem Haus nehmen. Dahinter ist szenige Idylle. Bäume, ein Spielplatz, der Verkehrslärm gedimmt. An einer Wand steht: „Frauen, die kämpfen, leben!“ Viele der Häuser sind wild bemalt, als wäre hier Besetzerland. Und das war es nach der Wende ja. Auch das Haus, in dem Swetlana Nikitenko wohnt, rockt auf diese Weise.

Drinnen: Altbauten in Berlin haben oft ähnliche Grundrisse. Hier aber wurde die Wand zwischen dem gefangenen Zimmer, das zum Hinterhof geht, und der Küche herausgerissen und es wurde eine große Wohnküche daraus. Nikitenko hat aufgeräumt. In Kombination mit der dunkelgrün gestrichenen Wand wirkt die Ordnung kühl. Nur die gehäkelte Hirschtrophäe über der Tür zum Klo deutet versteckten Humor an. Mehr ist nicht zu erkennen von Nikitenkos Passion.

Aufregung: Swetlana Nikitenko findet es gewöhnungsbedürftig, Wildfremden ihre Wohnung zu zeigen. Und doch freut sie sich über Aufmerksamkeit. Vor allem über die für ihre Arbeiten. Sie führt ins Zimmer gegenüber, auch das ist aufgeräumt. Auf den Regalen stehen gehäkelte Objekte, darunter das Rote Rathaus, das Brandenburger Tor, ein Mann im Rollstuhl, ein gehäkeltes Coronavirus, eine Großstadttaube, die Skateboard fährt. Die Figuren sind niedlich und leicht zu übersehen bis auf das ballgroße Virus.

Groß im Kleinen: Nikitenko häkelt nicht einfach so Figuren; sie häkelt erkennbare Menschen. Der Mann im Rollstuhl ist mit seiner Brille und dem Bart als der Inklusionsaktivist Raúl Krauthausen zu identifizieren; die zwei Männer mit den Sternchenbrillen als die Magier Siegfried und Joy. Eine Figur mit hochgezogener Kapuze ist Nico Semsrott, Kabarettist und Politiker. Aus einem Hobby – Nikitenko häkelte etwa mal so nebenbei einen Hasen für das Kind einer Freundin oder eine Bohrmaschine für ein Portal, wo man Maschinen ausleihen kann – ist ihre Form des politischen Protestes geworden.

"Schützt Menschen, nicht Grenzen": Swetlana Nikitenko verbindet Häkeln und Aktivismus Foto: Jens Gyarmaty

Protest: In den sozialen Medien lautet Nikitenkos Alias-Name „strickt dagegen“. Mittlerweile häkelt sie eher. Denn mit dieser Technik kann sie ihre fragilen und beweglichen Figuren besser konzipieren. Beweglich müssen sie sein, da Nikitenko mittlerweile kurze Stop-Motion-Animationsfilme mit ihnen macht, um etwa Demos für ein AfD-Verbot anzukündigen, um Inklusion zu fordern oder Obdachlosigkeit zu thematisieren. Auch queere Themen greift sie auf. So zaubern Siegfried und Joy in einem der Filme eine Regenbogenflagge auf den Reichstag, nachdem Julia Klöckner das untersagte. Nikitenkos Filme entstehen immer in Absprache mit Betroffenen. „Für mich sind Betroffene Expert*innen, die zu Wort kommen sollen“, sagt sie.

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Gen Z: Das Unverständnis für die Jugendproteste treibt sie ebenfalls um. „Mir gefällt es nicht, dass die junge Generation nicht gehört wird. Schlimmer: Sie wird kriminalisiert.“ Einen Stop-Motion-Film zum Wehrdienst hat sie schon gemacht, er hat mit „Mehrzweckeiern“ zu tun. Junge Leute verstehen das. „Es ist gruselig, wie die alten weißen Männer dasitzen und eine gestrige Politik machen, die die Zukunft von Mensch und Erde so völlig verspielt.“

Kursk: Geboren ist Nikitenko in Eberswalde. Ihr Vater war Offizier in der sowjetischen Armee, ihre Mutter Deutsche. Als sie sieben Monate alt ist, wird der Vater nach Kursk versetzt; dort verbringt sie ihre Kindheit. Sie wächst nicht zweisprachig auf, der Vater sieht es nicht gerne, wenn die Mutter Deutsch spricht; aber ein bisschen versteht sie doch. Der Vater will auch nicht, dass sie in der Schule Deutsch als Fremdsprache wählt. „Er meinte, es sei unfair, weil ich einen Vorteil hätte durch die Mutter.“ Wie sie heute an Kursk denkt, die russische Stadt, in der inzwischen der Ukrainekrieg angekommen ist? „Gut, dass Sie danach fragen, die meisten denken, wenn sie Kursk hören, nur: Größte Panzerschlacht im Zweiten Weltkrieg“, sagt sie. Putins Angriff auf die Ukraine findet sie schlimm; zu Kursk an sich hat sie keinen Bezug mehr.

Vilnius: 1980, als Nikitenko zwölf ist, wird der Vater nach Litauen versetzt. Plötzlich lebt sie in einer Stadt, wo alles anders ist. „Die Litauer verstanden sich als Europäer in Kultur, Bildung, ihren Vorstellungen von Freiheit. Es gab diese Idee von der anderen Welt.“ Sie merkt jetzt, wie „verkrustet die Sowjetunion mit der vorgegaukelten Gleichheit“ war. „Auf alles Deckel drauf“, sagt sie. „Das System hat viel mit mir gemacht, nämlich dass ich funktionieren will, auch wenn ich nicht mehr kann. Und dann in Litauen diese Erfahrung, dass sich Leute was trauen.“ Litauisch kann sie ein bisschen, „die Sprache ist echt schwer“. Damals sprachen sowieso alle auch Russisch.

Chaos: In Litauen beginnt Nikitenko ein Studium der Philologie, wird schwanger, studiert weiter, bringt 1987 die Tochter zur Welt, lebt bei den Eltern. 1988 trennt sich die Mutter vom Vater und geht zurück in die DDR, nach Bernau bei Berlin. Auch Nikitenko stellt einen Ausreiseantrag und kommt im Februar 1989 nach. „Von Vilnus, der lebendigen Stadt, nach Bernau, das bieder wirkte und grau in braun.“ Ihre neue Realität fasst sie so zusammen: „Mittellos, alleinerziehend, ohne Deutsch.“ Dass sie in Litauen vier Semester studiert hatte, juckt hier niemanden. Man erkennt ihr nicht mal das Abitur an.

Bernau: Kaum angekommen, findet sie einen Job als technische Zeichnerin. Das Fach hatte sie in der Schule und war gut darin. Sie macht Reinzeichnungen im „Schichtpressstoffwerk“, so heißt die Fabrik. „‚Schichtpresstoffwerk‘ – ich liebe dieses Wort.“ Deutsch lernt sie jetzt sofort. In Bernau leben viele Russen und Russinnen. Schnell kriegt sie mit, dass nicht mehr viel von der deutsch-sowjetischen Freundschaft übrig ist. Sie hört, wie sich die Kolleg*innen in der Pause über die „Russenweiber“ auslassen; die hätten Zeitungen an den Fenstern statt Gardinen, könnten die Wäsche nicht richtig waschen, putzten die Treppen am Sonntag statt Samstag. „Hey, ich kann mein Mittagessen auch irgendwo anders essen“, sagt sie. „Das geht doch nicht gegen dich“, ist deren Antwort.

Die Wende: Mit der Wende wird das Schichtpressstoffwerk abgewickelt. Nikitenko nimmt daraufhin jeden Job an, den sie in der Nähe der Wohnung kriegen kann, solange ihr Kind klein ist. „Schlechte Bedingungen, wenig Geld, mit Ausländerstempel. Ich kann mich gar nicht erinnern, wovon ich gelebt habe.“ Dazu schlimme Erfahrungen mit Nazis. „Ich soll mich verpissen. Man würde meine Wohnung anstecken.“ Sie versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie Angst hatte. „Das erste Jahr in Bernau hab ich nur geweint.“ Besser wird es, als sie zum ersten Mal in einem besetzten Haus im Prenzlauer Berg ist und sieht, dass es auch in Berlin Leute gibt, die alles miteinander teilen. Sie zieht dann ja auch nach Friedrichshain. „Aber auch in Bernau hab ich mit der Zeit tolle Menschen gefunden.“

Arbeitsamt: Die Jobsuche geht weiter. Ihr wird dann vom Arbeitsamt einzig eine Fortbildung als Hotelfachfrau angeboten. „Ausgerechnet mir; ich bin doch gar nicht der Typ, der auf wildfremde Menschen zugeht.“ Sie zieht es trotzdem durch, jobbt anschließend in Kneipen, einer Buchhandlung, einer Schildermalerfirma, bis sie, da sie sich im Jugendclub der Tochter engagiert, 2003 beim Landesjugendring Berlin eine Arbeit findet. „Endlich etwas Sinnvolles.“ Heute arbeitet sie beim Verein für demokratische Kultur, der mobile Beratung gegen Rechtsextremismus macht, Projekte gegen Rassismus und Antisemitismus. „Ich arbeite mit tollen Leuten.“

Zukunft: Nebenbei strickt und häkelt Swetlana Nikitenko. „Aber Handarbeit, das gilt vielen als wertlose Frauenbeschäftigung.“ Es war ihre Tochter, die sie ermutigte, ihre Sachen doch auf Instagram zu stellen. Plötzlich war da öffentliche Resonanz. Eins ihrer persönlichen Highlights: als ihr Film zu „Berlin autofrei“ 2025 beim Wettbewerb „Make it real“ von ARD Kultur nominiert ist. „Ich will noch so viel machen, habe so viele Ideen und so viel vor.“

Am 22. November 2026 feiert der taz Salon in Hamburg unter dem Motto „Anders machen“ sein 20-jähriges Jubiläum. Dort wird bei einem Strickzirkel ausgelotet, wie Stricken und Politik zusammenpassen.