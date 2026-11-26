Es hatte etwas von einem Bienenstock, das ganze Kulturhaus 73 summte. Es summte nicht nur wie sonst bei den taz Salons oben im zweiten Stock im großen Saal, sondern auch im Foyer, im Salon mit Blick auf das Hamburger Schanzenviertel, unterm Dach – also überall. Der taz Salon feierte 20. Jubiläum, manche sagten auch 200., was nicht stimmt und dann irgendwie doch: Gefühlt ist der taz Salon in Hamburg – aber mittlerweile auch in Bremen, Hannover und Kiel – so fest verankert, dass es ihn schon immer gegeben hat.

Aber dieses Mal sollte alles anders sein, deshalb auch das Motto „Anders machen“, deshalb auch das Gesumme im ganzen Haus. Und deshalb gab es auch nicht nur die bewährten und hier von Ania Groß grafisch eingefangenen Podiumsdiskussionen, in denen es viel um den rauen Wind ging, der mittlerweile da draußen in der Welt weht. Sondern es ging an diesem Tag auch um neue, ungewohnte Formate: Ein taz-Pop-up-Chor formierte sich ganz oben unter dem Dach und probierte, wie man Gedichte von der taz-Wahrheits-Seite zur Melodie von „Der Mond ist aufgegangen“ singt. Wer wollte, konnte seine Demokratie-Muskeln im Demokratie-Fitnessstudio trainieren, das Politische des Strickens erfahren oder das Glück suchen, das im Austausch mit bislang unbekannten Menschen liegen kann.

20 Jahre taz salon Foto: Ania Groß Foto: Ania Groß Foto: Ania Groß Foto: Ania Groß Foto: Ania Groß Foto: Ania Groß

Eine Erkenntnis: Die Menschen, die der taz nord verbunden sind, sind mutig. Sie hüpfen beim Glücksquiz nach Art von Michael Schanze umher, sie lassen sich ein auf Gespräche mit neuen Leuten, sie schmettern gemeinsam neue Weisen. Und sie sind offen für frische Ideen. Es summte im Haus 73, das im Schanzenviertel direkter Nachbar des alternativen Kulturzentrums Roten Flora ist, dabei waren die Temperaturen an diesem Novembersonntag nicht wirklich sommerlich, und das macht Hoffnung für alle, die beim 300. Salon dabei sein werden.