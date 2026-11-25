Ver­tre­te­r*in­nen der Sinti und Roma fordern mehr Zugeständnisse für den Schutz des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Stiftung, die das Denkmal betreut. Diese ist auch für das Holocaust-Mahnmal verantwortlich. „Für unsere Minderheit ist das Denkmal weit mehr als ein Ort der Mahnung. Es ist ein symbolisches Grab und ein Ort der Trauer und des Gedenkens an unsere Angehörigen, die in ganz Europa von den Nationalsozialisten erschossen, vergast, verbrannt und verscharrt wurden“, schreiben sie in dem Brief.

Verbände und Organisationen aus der Community forderten daher, dass die Stiftung eine Klage einreicht gegen die Deutsche Bahn. Denn die Bahn will die S21 von Norden über den Hauptbahnhof nach Süden ausbauen.

Im Oktober hatte die Bahn einen Planfeststellungsbeschluss für die Trasse ausgelegt. Die S-Bahn wird in einem Tunnel am Reichstagsgebäude entlanggeführt, der Tunnel soll auch unter dem Mahnmal entlangführen, es wird daher von der Baustelle direkt betroffen sein. Schon jetzt ist klar, dass ein Teil der das Mahnmal umgebenden Bäume gefällt wird. Doch der jetzige Beschluss enthalte nur allgemein formulierte Auflagen zum Schutz des Denkmals, kritisieren die Verbände.

 Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas muss auch während der Bauzeit ein Ort des Gedenkens bleiben Offener Brief der Hildegard-Lagrenne-Stiftung zu den Bauplänen der Bahn

„Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas muss auch während der Bauzeit ein Ort des Gedenkens bleiben“, heißt es von der Hildegard-Lagrenne-Stiftung und zahlreichen Organisationen, die die Forderung mitunterzeichnet haben. Die Stiftung hätte daher die Bahn zu verbindlichen Schutzauflagen verpflichten sollen, etwa zur Ruhe an Gedenktagen oder dazu, wo und wie viele Bäume und Hecken entfernt werden dürfen. Außerdem sollten grundsätzlich die Selbstorganisationen an allen Diskussionen beteiligt werden.

„Würden jetzt nicht alle Mittel zu seinem Schutz genutzt, entstünde der Eindruck, das Gedenken an den Völkermord an den Sinti und Roma werde mit weniger Nachdruck verteidigt als andere Orte nationalen Gedenkens“, schreiben die Organisationen in dem offenen Brief. Mehr als 20 Vereine und Organisationen aus Deutschland sowie ein gutes Dutzend internationaler Verbände forderten darin, dass die Stiftung eine Klage gegen die Deutsche Bahn einreicht.

Protest am Denkmal

Am Montag hatte sich eine Handvoll Personen am Denkmal im Tiergarten versammelt, um genau dies einzufordern. „Save the Memorial“, stand auf einem ihrer Plakate, übersetzt „Rettet das Mahnmal“. Es war der letzte Tag, an dem die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas noch eine Klage hätte erheben können.

Doch die Stiftung ließ den Tag verstreichen. Er habe sich „die endgültige Entscheidung gegen eine Klage nicht leicht gemacht“, teilte der Direktor der Stiftung Denkmal, Uwe Neumärker, auf Nachfrage der taz mit. Auch die Tochter des inzwischen verstorbenen Künstlers Danny Karavan, der das Mahnmal entworfen hatte, werde nicht klagen.

„Die Deutsche Bahn wird vorab und während der Bauphase regelmäßige Sitzungen mit der Stiftung, Noa Karavan, dem Kulturstaatsminister und noch zu bestimmenden Vertretern der Sinti und Roma durchführen, bei denen jeder einzelne Schritt des Baugeschehens besprochen wird und bei denen Einwendungen sowie Wünsche geäußert werden können“, teilt die Stiftung weiter mit. Die Deutsche Bahn sei sich der Sensibilität bewusst und habe etwa versichert, dass es in jedem Falle eine Lärmschutzwand zur Baustelle geben werde.

Ver­tre­te­r*in­nen der Community zeigen sich davon nicht beruhigt. „Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die Stiftung, sondern generell gegen das Bauvorhaben“, betont etwa Kelly Laubinger von der Sinti-Union Schleswig-Holstein. Sie hoffe darauf, dass sich ein neuer Berliner Senat dafür starkmache, das Bauvorhaben ganz abzusagen. „Eine Mehrzahl der Organisationen und Vereine ist dagegen, dass das Denkmal angetastet wird“, betont auch Tayo Awosusi-Onutor vom RomaniPhen e. V. Darunter seien auch viele Gruppen, die nicht in Deutschland ansässig seien.

Eingeschränkter Gedenkort

Die Bahn, die den S-Bahn-Ausbau verantwortet, hatte bereits in dem nun ausgelegten Planfeststellungsbeschluss auf die Einwendungen von zahlreichen Organisationen aus der Minderheit reagiert. Sie „wisse um die Bedeutung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas im Großen Tiergarten“ und sei „für die angesprochenen Belange in höchstem Maße sensibilisiert“. Vor diesem Hintergrund würden alle verhältnismäßigen Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des Vorhabens auf das Denkmal zu minimieren, heißt es in dem Beschluss.

Doch darin räumen sie auch ein, dass das Denkmal „durch die baubedingten Flächenbeanspruchungen sowie optischen und akustischen Störungen“ temporär in der Nutzung als Gedenkort eingeschränkt werde.

Wann die Bauarbeiten beginnen, ist noch offen, die Bahn plant wohl, die Trasse Mitte der 2030er Jahre in Betrieb zu nehmen. Der Senat hatte sich im Dezember 2023 für die jetzt anvisierte Trassenführung entschieden. Dabei sollen zwei getrennte Tunnel das Reichstagsgebäude westlich und östlich umfahren. Der Zentralrat der Sinti und Roma, der die Baupläne anfangs noch heftig kritisiert hatte, hatte sich 2020 mit der Bahn geeinigt. In der Folge hatten andere In­ter­es­sen­ver­tre­te­r*in­nen aus der Community umso vehementer gegen den S21-Ausbau am Denkmal protestiert.