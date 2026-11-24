Auf einen Stock gestützt, das rechte Auge mit einer Mullbinde verbunden, humpelt der Pilot einen grasgrünen Hügel im Osten der Demokratischen Republik Kongo hinauf. Um ihn herum scharen sich Kämpfer der ostkongolesischen Rebellenorganisation M23 (Bewegung des 23. März), die sich seit ihrem Zusammenschluss mit Kongos Ex-Präsident Joseph Kabila nun FRN (Front für die Neugründung der Nation) nennen.

Das mit einem Handy aufgezeichnete Video wurde am Sonntagnachmittag von der M23 auf der Onlineplattform X hochgeladen und sorgt seitdem für Empörung. Denn es soll belegen, dass Kongos Regierung für ihren Krieg ausländische Söldner angeheuert hat. Am Sonntagnachmittag war es den M23-Kämpfern in der seit Monaten heiß umkämpften Region Minembwe auf dem Hochplateau in der Provinz Süd-Kivu gelungen, ein Propellerflugzeug vom Typ Cessna 208 abzuschießen.

Der weiße Pilot überlebte und wurde an der Absturzstelle von M23-Kämpfern aus dem kaputten Cockpit befreit: „Wir pflegen ihn gesund“, erklärte FRN-Vizesprecher Oscar Balinda gegenüber der südafrikanischen Tageszeitung Mail & Guardian: „Aber die Ironie ist, dass das einzige Krankenhaus, das ihn hätte retten können, genau das ist, das er bombardiert hat“, so Balinda.

Bei dem Piloten handelt es sich laut Mail & Guardian um Alexander Villete, ehemaliger Berufspilot und Fluglehrer. Laut seinem Facebook-Profil ist er zuvor für die Morningstar Flight Academy sowie Westair Aviation in Südafrika tätig gewesen. Jetzt arbeitet er mutmaßlich für die in Südafrika ansässige Charterfirma „Contractor Airways“, die laut ihrer Internetseite für die Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm WFP, aber auch für die „Deutschen“ schon geflogen sind. Auf eine taz-Anfrage antwortete die Firma bislang nicht.

Im Auftrag einer Armee – aber welcher?

Gegenüber der taz erklärt ein hochrangiger M23-Kommandeur, dass die Cessna bereits mehrfach über Minembwe gekreist sei und Bomben auf das dicht besiedelte Gebiet abgeworfen habe. Die M23 beschuldigt Kongos Armee seit vielen Monaten, Kriegsverbrechen in Minembwe zu begehen, indem zivile Einrichtungen und ganze Dörfer der Banyamulenge-Minderheit bombardiert würden. Das abgestürzte Flugzeug sei nun der Beweis.

Der Kommandeur gibt an, dass zwei weitere weiße Personen im Flugzeug ums Leben gekommen seien und ein ugandischer Mechaniker überlebt habe. „Wir müssen jedoch noch herausfinden, für wen genau diese Leute arbeiten“, sagt er. Es bestehe die Vermutung, dass die Maschine von dem berühmten US-Söldnerchef Eric Prince angeheuert worden sei, der im Auftrag von Kongos Armee den Luftkrieg gegen die M23 vom Luftwaffenstützpunkt in Kalemie am Tanganjikasee koordiniere.

In einem weiteren Handyvideo, von M23-Kämpfern gefilmt, sieht man einen jungen, blutverschmierten Mann mit einem Verband um den Kopf in dem eingequetschten Cockpit hocken. Hinter ihm klebt Blut an der weißen Verkleidung. Er gibt auf Englisch an, Ugander zu sein und für die „Armee“ zu arbeiten. Für welche, das sagt er nicht deutlich.

Ugandas Armee habe „nichts mit dem Flugzeug zu tun, das in Minembwe abgeschossen wurde“, lässt Ugandas Armeechef Muhoozi Kainerugaba über seinen Sprecher auf X klarstellen: „Wir haben dieses Unternehmen sanktioniert.“ Über seinen privaten X-Account wird Kainerugaba deutlicher: „Keinem Ugander ist es gestattet, für Söldnerfirmen in der Demokratischen Republik Kongo zu arbeiten. Darauf steht die Todesstrafe! Wenn wir euch erwischen, hängen wir euch auf!“, sagte er.

Und auch Burundis Armee (FDNB) streitet jeglichen Zusammenhang mit der Cessna ab: Ihre Soldaten würden im Kongo „ausschließlich am Boden operieren und über keinerlei Mittel für den Luftkampf verfügen“, so die Erklärung auf X.

Ein nicht mehr ganz so ungewisses Schicksal

Immerhin, Kongos Armee gibt letztlich am späten Abend in einer Erklärung zu, dass die Cessna 208 in ihrem Dienst unterwegs war. Man habe „den Kontakt zum Frachtflugzeug vom Typ Cessna 208 verloren“, so die Erklärung. Es sei „bei schlechtem Wetter“ von der Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu nach Kalemie am Ufer des Tanganjikasees unterwegs gewesen.

„Die Maschine konnte bislang nicht geortet werden, und das Schicksal der Besatzung bleibt ungewiss“, so Armeesprecher Sylvain Ekenge. Immerhin weiß er jetzt wohl, wo er nach der Maschine suchen muss.