ap | Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen in den USA 9 zusätzliche Sitze im Senat erobert. Das ist der größte Zugewinn der Partei bei Zwischenwahlen seit fast 70 Jahren. Zuletzt hatten die Demokraten 1958 unter dem damaligen republikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower mindestens 9 Mandate hinzugewonnen.

Den entscheidenden 9. Sitz sicherte sich die frühere Abgeordnete Mary Peltola mit ihrem Sieg über den republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan in Alaska. Damit kommen die Demokraten im Januar auf eine Mehrheit von 56 zu 44 Sitzen. Zuletzt verfügten die Demokraten vor 16 Jahren über eine größere Mehrheit im Senat. Im Januar 2011 gehörten der Fraktion 58 Senatoren an. Die Partei gewann auch Senatswahlen in anderen konservativ geprägten Bundesstaaten, darunter South Carolina, Texas, Kansas und Mississippi.

Auch im Repräsentantenhaus eroberten die Demokraten die Mehrheit zurück. Dort gewann die Partei nach bisherigem Stand 42 Sitze hinzu.

Dass die Partei des amtierenden Präsidenten bei Zwischenwahlen Verluste hinnehmen muss, ist in den USA historisch üblich. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Präsidenten, die mehr als eine Amtszeit absolvieren, bei der zweiten Zwischenwahl.

Peltola setzte auf soziale Themen

Peltola sagte am Dienstag (Ortszeit), die Wähler hätten eine klare Botschaft gesendet: „Der Status quo in Washington funktioniert für Alaska nicht.“ Im Wahlkampf habe sie mit älteren Menschen gesprochen, die wegen leerer Fischgestelle in Tränen aufgelöst gewesen seien, mit Familien, die Schwierigkeiten hätten, bezahlbaren Wohnraum zu finden, und mit Eltern in abgelegenen Regionen, die vor der unmöglichen Entscheidung stünden, ihre Häuser zu heizen oder Essen auf den Tisch zu bringen.

Vorwürfe wegen eines Namensvetters

In der Schlussphase des Wahlkampfs sah sich Peltola mit Vorwürfen konfrontiert, ihr Team habe einen pensionierten Lehrer namens Dan J. Sullivan dazu gebracht, zu kandidieren, um dem republikanischen Amtsinhaber Stimmen abzunehmen.

Trump forderte die strafrechtliche Verfolgung Peltolas, nachdem die New York Times weniger als eine Woche vor der Wahl am 3. November erstmals über die Vorwürfe berichtet hatte. Peltola bestritt jede Beteiligung.

„Ich wusste nichts über andere Kandidaten auf dem Stimmzettel außer mir und dem Amtsinhaber“, sagte sie wenige Tage vor der Wahl zu Unterstützern in Juneau. Dan J. Sullivan bestritt ebenfalls, Kontakt zum Wahlkampfteam Peltolas gehabt zu haben oder im Auftrag der Demokraten angetreten zu sein. Auf Anfragen der AP reagierte er seit der Veröffentlichung des Berichts der New York Times nicht mehr.

Bei der Vorwahl belegte Peltola mit 49,5 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Der republikanische Amtsinhaber folgte mit 41,4 Prozent. Dan J. Sullivan kam mit rund 2,5 Prozent abgeschlagen auf den dritten Platz, schaffte aber als einer der vier bestplatzierten Kandidaten den Einzug in die Hauptwahl. Auf den Stimmzetteln stand er als Daniel J. Sullivan Jr. ohne Parteizugehörigkeit, während der Senator als Dan S. Sullivan, Republikaner und Amtsinhaber, aufgeführt war.