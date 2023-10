Demo macht Druck auf die Bundesregierung : Hilfe für Geiseln in Gaza gefordert

Für Donnerstagmittag rufen Jü­d*in­nen zur Demonstration vor dem Auswärtigen Amt auf. Deutschland müsse mehr für die israelischen Geiseln der Hamas tun.

BERLIN taz | Deutsche Jü­d*in­nen und Israelis rufen für diesen Donnerstag 13 Uhr zu einer Demonstration vor dem Auswärtigen Amt in Berlin auf. Zentrale Forderung ist mehr deutsche Hilfe für die von der Hamas verschleppten Israelis in Gaza. In einer Pressemitteilung der Jüdischen Studierendenunion, die zusammen mit dem jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu dem Protest aufruft, heißt es: „Deutschland muss sofort handeln und Israel alle Mittel zur Verfügung stellen, um so viele Menschenleben zu retten, wie möglich.“

Hanna Veiler, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, sagt, es sei Deutschlands „historische Pflicht, alle Jüdinnen und Juden zu schützen.“ Dem werde die Bundesregierung bisher nicht gerecht. „Es wird endlich Zeit zu handeln, anstatt leere Versprechen abzugeben!“

Für Donnerstagabend 18 Uhr ist zudem eine Mahnwache für die Opfer des Hamas-Angriffs am Wittenbergplatz in Berlin geplant. In der Einladung für diese Veranstaltung heißt es: „Lasst uns zusammenkommen, um Solidarität zu zeigen, den Opfern zu gedenken und gleichzeitig unsere Stimmen zu erheben, um die Geiseln freizubekommen. Hass und Gewalt dürfen keinen Platz in unserer Welt haben.“

Die islamistische Terrorganisation Hamas hatte am Samstag die Grenze des Gaza-Streifens nach Israel überwunden und über 1.000 israelische Zivilisten ermordet. Zudem nahm sie über einhundert Zi­vi­lis­t*in­nen als Geiseln und entführte sie in den Gaza-Streifen. Der israelischen Armee gelang es erst nach Tagen, die Lage im Süden des Landes wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Kämpfe dauern an.

Zu den Geiseln erklärte Kanzler Scholz zuletzt, Deutschland werde „so viel wie möglich tun“, damit entführte Deutsche wieder in Freiheit kämen. Nach taz-Informationen ist den Behörden eine mittlere einstellige Zahl von deutschen Entführten bekannt, die nach Gaza verschleppt wurden.