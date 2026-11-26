Im Abgeordnetenhaus sind sich CDU und die potenziellen künftigen rot-grün-roten Regierungspartner uneins, wie sie den Schutz jüdischen Lebens in der Berliner Verfassung verankern wollen. Die Christdemokraten legten dazu am Donnerstag einen Antrag zu einer Verfassungsänderung vor, die genau das festschreiben würde. Linkspartei, Grüne und SPD hingegen wollen diesen Schutz weiter fassen und neben Antisemitismus auch weitere Formen „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ ächten.

Keine Rolle spielte in der Debatte die aus der Linksfraktion ausgeschlossene Vanessa Emde, der antisemitische Äußerungen vorgehalten werden: Sie nahm mindestens bis zu diesem Tagesordnungspunkt nicht an der Parlamentssitzung teil.

Für die CDU begründete Parlamentsvizepräsidentin Cornelia Seibeld das Vorgehen ihre Fraktion mit der Einzigartigkeit der Shoah, der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis. Daher, so heißt es in dem CDU-Antrag wörtlich, verbiete sich „jede Gleichsetzung, Parallele oder überhaupt auch nur ein Vergleich mit anderen staatlichen Verpflichtungen, die Berlin wegen anderer – auch besorgniserregender – gesellschaftlicher Phänomene auch wahrzunehmen hat“. Deshalb soll aus CDU-Sicht allein dieser Satz neuer Artikel 29a der Verfassung werden: „Das Land tritt Antisemitismus entgegen und schützt sowie fördert das jüdische Leben und die jüdische Kultur.“

Elif Eralp, die Vorsitzende der Linksfraktion, sah das anders. Sie verteidigte die breitere Zielsetzung durch ihre Partei, Grüne und SPD. In dem nach ihren Sondierungsgesprächen Mitte Oktober vorgelegten 30-seitigen Papier heißt es im abschließenden Punkt 8 unter dem Titel „Berlin zusammen führen“: „Wir streben an, die Berliner Verfassung zu erweitern und den Schutz vor Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufzunehmen.“ Aus Eralps Sicht muss die Lehre aus den Nazis-Verbrechen „der Schutz aller Minderheiten“ sein.

Eralp kritisiert Vorgehen der CDU

Seibelds Argument der Einzigartigkeit der Shoah hielt Eralp entgegen, dass auch Menschen der Gruppe der Sinti und Roma im Jobcenter diskriminiert, dass eine muslimische Frau mit Kopftuch im Supermarkt beleidigt oder bestimmte Menschen stärker von der Polizei kontrolliert würden. „Das bedeutet nicht, alles gleichzusetzen“, sagte Eralp. Aber es bedeute, dass Menschen auf unterschiedliche Weise Ausgrenzung erleben würden.

Die Linkspartei-Politikerin, die das Amt der Regierungschefin anstrebt, hielt der CDU vor, ihren Antrag unabgestimmt und ohne Rücksprache vorzulegen. Seibeld widersprach ihr: Man habe den Antrag vorher SPD und Grünen zur Verfügung gestellt. Hintergrund ist, dass bei der CDU ein seit 2018 geltender Unvereinbarkeitsbeschluss „Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit“ mit der AfD wie mit der Linkspartei ausschließt.

Eralp mochte das nicht gelten lassen. Sie verwies darauf, dass die CDU allein mit den Stimmen von Grünen und SPD nicht die für eine Verfassungsänderung nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament erreichen kann. Wenn die Christdemokraten wirklich den Schutz jüdischen Lebens in der Verfassung wollten, „dann wissen Sie auch, dass Sie mit der Linksfraktion sprechen müssen.“ Sie glaube und hoffe, „dass wir uns hier zu einem Konsens treffen“, sagte Eralp, „unsere Türen sind offen“.

Vor der Änderung der Landesverfassung im Juni 2025 zugunsten der Verwaltungsreform hatte der Regierende Bürgermeister und damalige CDU-Landeschef Kai Wegner zwar auch mit der Linksfraktion zusammengearbeitet. Für eine Zweidrittelmehrheit reichten der schwarz-roten Koalition damals aber die Stimmen der Grünen-Abgeordneten.

Krach sieht gefährliche Signale

Grünen-Fraktionschef Bettina Jarasch verteidigte, wie Eralp, eine breiter gehaltene Schutzformulierung, die sich an der Brandenburger Landesverfassung orientieren soll. Von SPD-Fraktionschef Steffen Krach aber war das weit weniger deutlich zu hören: Der stellte sich zwar eingangs seiner fünf Minuten Redezeit hinter den Sondierungstext, sprach in den folgenden rund viereinhalb Minuten aber ausschließlich über dringend nötigen Schutz jüdischen Lebens in Berlin. Er sieht in Schmähungen und Angriffen auf Juden gefährliche Warnsignale: „Die Shoah begann nicht mit Auschwitz.“

Ob und wie es zu einer Verfassungsänderung kommt, klärt sich frühestens im Februar des nächsten Jahres. Denn der Antrag wurde in den zuständigen Ausschuss verwiesen. Der aber gründet sich erst, wenn mit einer neuen Koalition die Aufteilung der Senatsverwaltungen klar ist, an der sich die Parlamentsausschüsse orientieren.