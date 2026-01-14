piwik no script img

Daten des EU-Klimadienstes Copernicus2025 war drittwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

2025 war laut Copernicus das drittwärmste Jahr und nur minimal kühler als 2023 und 2024. Die durchschnittliche globale Erwärmung steigt.

Sonnenuntergang in LA, im Vordergrund verkohlte Bäume
Die Brände in Los Angeles im Januar 2025 waren verheerend. Der Klimawandel macht Extremwetter immer wahrscheinlicher Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

taz/epd | Das vergangene Jahr ist nach Daten des EU-Klimadienstes Copernicus das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Laut den am Mittwoch in Bonn veröffentlichten Daten war es 2025 mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 14,97 Grad Celsius nur geringfügig kühler als in den Rekordjahren 2024 und 2023. Erstmals hätten die globalen Temperaturen im Dreijahresschnitt 2023 bis 2025 damit um mehr als 1,5 Grad Celsius über dem Niveau der vorindustriellen Zeit gelegen, hieß es.

Den Daten zufolge waren die vergangenen elf Jahre zudem die elf wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Copernicus-Direktor Carlo Buontempo sprach von einem weiteren „Beweis für den unverkennbaren Trend zu einem heißeren Klima“. Die Welt nähere sich rasch der im Pariser Abkommen festgelegten langfristigen Temperaturgrenze, sagte Buontempo und warnte: „Wir werden sie zwangsläufig überschreiten.“ Nun stelle sich die Frage, wie man damit am besten umgehen könne.

Hitzewellen, Starkregen, Wirbelstürme

Die Staatengemeinschaft hatte sich im Pariser Klimaabkommen von 2015 vorgenommen, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen. Eine dauerhafte Überschreitung hätte weltweit schwerwiegende Folgen, etwa weil Hitzewellen oder andere Extremwettereignisse wie Starkregen und Wirbelstürme zunähmen. Auch sind viele Ökosysteme gefährdet.

Entscheidend für das 1,5-Grad-Ziel ist die langjährige Durchschnittstemperatur. Laut Umweltbundesamt wird in der Regel ein Mittelwert von 20 bis 30 Jahren herangezogen. Um das Ziel in Reichweite zu halten, müsste der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO₂) deutlich sinken, was bisher nicht der Fall ist.

In Deutschland sinken die Emmissionen 2025 zwar leicht, teils aber durch die Wirtschaftskrise.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2025 unter 1,5 Grad

Vergangenes Jahr blieb laut den Copernicus-Daten für sich genommen mit einer Erwärmung um 1,47 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zwar knapp unter der 1,5-Grad-Marke, 2024 lag mit einer Erhitzung um 1,6 Grad jedoch deutlich darüber. Für 2023, das zweitwärmste jemals registrierte Jahr, wurde ein Anstieg um 1,48 Grad gemessen. Daraus ergibt sich für die vergangenen drei Jahre eine durchschnittliche globale Erwärmung um knapp 1,52 Grad.

Die Strategische Leiterin für Klima beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW), Samantha Burgess, äußerte sich besorgt. Das aktuelle Niveau der Erderwärmung werde auf 1,4 Grad geschätzt, sagte Burgess. Wenn sich die Erwärmungsrate der vergangenen 15 Jahre fortsetze, könnte die 1,5-Grad-Grenze bereits bis Ende dieses Jahrzehnts überschritten sein.

Hohe Meerestemperaturen

Neben den klimaschädlichen Treibhausgasen in der Atmosphäre sind dem Bericht zufolge die hohen Meeresoberflächentemperaturen dafür verantwortlich, dass die vergangenen drei Jahre außergewöhnlich warm waren. Dies hänge mit dem Wettphänomen El Niño und „anderen Faktoren der Ozeanvariabilität“ zusammen, die durch den Klimawandel verstärkt worden seien. Zudem verwiesen die Fachleute auf Veränderungen in der Menge der Aerosole, niedrige Wolken sowie Schwankungen in der atmosphärischen Zirkulation.

Die Daten zu den Klima-Highlights 2025 wurden vom EZMW veröffentlicht. Dieses betreibt im Auftrag der EU-Kommission den Copernicus-Dienst zum Klimawandel.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Europäische Kommission #Treibhausgase #Europäische Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mann mit roter Mütze sitzt an einem Tisch
Checker Tobi erklärt den Klimawandel Der kluge Kumpel der wissbegierigen Kinder

Im TV und im Kino erklärt Tobias Krell Kindern die Welt. Am Mittwoch spricht er mit Luisa Neubauer über die Antarktis – direkt in die Klassenzimmer.

Von Gereon Asmuth
In einem bereits weitgehend ausgebrannten Gebäude in Los Angeles lodern immer noch Flammen; das Dach ist bereits eingestürzt
Klimakrise 224 Milliarden US-Dollar durch Naturkatastrophen vernichtet

Nur weil keine Hurrikans die USA trafen, sind Schäden durch Naturkatastrophen 2025 gesunken. Der Klimawandel steigert die Kosten für Versicherer.

Von Jonas Waack
Autobahn mit Autoverkehr
Deutsche Emissionen 2025 Klimaschutz verliert noch mehr Tempo

Die CO₂-Emissionen sinken leicht, teils aber nur durch die Wirtschaftskrise. Verkehr und Gebäude sind sogar wieder klimaschädlicher geworden.

Von Jonas Waack

klimawandel

Berufsverkehr in München
CO₂-Reduktion muss schneller werden Hohe Erwartungen ans Klimaschutzprogramm

Verbände und Opposition fordern eine Einhaltung der Klimaziele der Bundesregierung. Die Hürden dafür sind hoch, die Erwartungen ebenso.

Von Jonas Waack

13.1.2026

Ein Moor im Spandauer Forst mit Bäumen und viel Wasser
Gefährliche Trinkwasserförderung Klage gegen jahrelange Verschleppung

Umweltverbände klagen gegen eine Verschleppung des Moorschutzes für die Trinkwasserförderung. Und fordern Maßnahmen, um Wasser zu sparen.

Von Timm Kühn

13.1.2026

Hochspannungsmasten stehen hintereinander
Investition in kritische Infrastruktur Staatsmilliarden für Stromnetze

Um die Energiewende abzusichern, steigt der Bund beim niederländischen Netzbetreiber Tennet ein. Das könnte mittelfristig die Strompreise senken.

Von Kai Schöneberg

13.1.2026

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
2
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
5
Proteste in Iran Die kreisläufige Form der Geschichte
6
Warum schreibt niemand mehr Verrisse? Schuld sind auch wir selbst