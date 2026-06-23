23. Juni

E s ist auch für mich nicht so einfach, den Überblick bei dieser WM zu bewahren. Das Spiel vorgestern war großartig, das gestern auch und heute schon wieder. Überall, wo ich bin, ist es großartig. Aber diesen Tag in Philadelphia werde ich gewiss nicht so schnell vergessen. Das war zwar auch nur ein einmaliges Erlebnis, aber irgendwie doch noch einmaliger als die anderen.

Dieser prasselnde Regen und die Blitze dazu. Über zwei Stunden dauerte die Halbzeitpause bei dem Spiel mit Mbappé und Frankreich auf der einen Seite und den vielen anderen auf der anderen Seite. Und wenn man so viel Zeit hat, kommt man natürlich ins Nachdenken. Pausen sind einfach so wichtig.

So konnte ich meinen brillanten Gedanken freien Lauf lassen. Mir kam etwa die ausgezeichnete Idee, die Halbzeitpause künftig etwas länger zu machen. Es müssen ja nicht gleich zwei Stunden sein, eine Stunde würde schon genügen. Unsere TV-Partner, die für die große Zukunft unseres Sports fantastische Arbeit machen, selbst in Deutschland sind sie alle begeistert von der WM, könnten noch mehr Werbung für den Fußball und das ein oder andere Produkt machen.

Und dann wäre im Stadion endlich Zeit für eine richtige Halbzeitshow mit Shakira, Robbie Williams, Jennifer Lopez und wie sie alle heißen. Wir müssten uns damit nicht nur aufs WM-Finale beschränken. Das war wirklich eine großartige Halbzeit in Philadelphia, voller großer unglaublicher Ideen von mir, wie wir den Fußball noch größer und besser machen können. Gut, dass ich sie hier gleich aufschreiben kann, bevor ich sie wieder vergesse.

In Pausen entsteht so viel Gutes

Ich weiß gar nicht mehr, wann ich damals meine wunderbare Idee mit der Trinkpause entwickelt habe. Vermutlich in irgendeiner längeren Pause. In Pausen entsteht so viel Gutes. Vielleicht ist das nicht nur bei mir so. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich schon in den kleinen Trinkpausen bei dieser WM so viele Ideen überall auf der Welt entstehen, die unseren Planeten besser machen. Eine fantastische Vorstellung.

Wie gedankenlos ist dagegen die Kritik an diesen Trinkpausen. In den Stadien wird sogar gepfiffen, wenn der Schiedsrichter zur Trinkpause pfeift. Viel besser wäre es, die Zuschauer würden selbst etwas trinken. Das war eigentlich auch eine Idee von mir dahinter. Nicht nur die Spieler brauchen viel Flüssigkeit, wir müssen uns genauso um die Gesundheit der Zuschauer kümmern. Wie schnell vergisst man während so unglaublich spannender Spiele, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wenn man dann noch so viel pfeift, trocknet der Hals nur noch schlimmer aus.

Es wird immer wieder unterschätzt, wie viele Gedanken hinter meinen Entscheidungen stecken. Darüber sollten die Leute viel mehr nachdenken und ich würde ihnen gern die Zeit dazu geben. So, genug geschrieben. Jetzt mache ich erst einmal wieder eine Pause. Ich bin schon auf meine nächste gute Idee gespannt.