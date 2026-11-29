Als Künstler hat er sich weltweit einen Namen gemacht, als Mönch hat er die christliche Gemeinschaft von Taizé mitgegründet – nun ist Daniel de Montmollin gestorben. Über den letzten seiner 105 Lebensjahre hing der Schatten von Missbrauchsvorwürfen. 2020 hatte die Gemeinschaft den Keramiker ausgeschlossen. Er lebte seitdem in einem Haus unweit des französischen Dorfes, in dem der Orden seit den 40er Jahren seinen Sitz hat, und wurde von seinen früheren Brüdern dort versorgt.

In der Keramikszene wird Montmollin nach seinem Tod gewürdigt, als „eine der Schlüsselfiguren der zeitgenössischen Keramik und der Wiederbelebung der Steinzeugkeramik im 20. Jahrhundert“ sowie als „Theoretiker, Dichter und Pädagoge“, so schreibt etwa die Organisation Les Céramophiles in einem Nachruf.

Daniel de Montmollin wurde 1921 in der Schweiz geboren, er studierte zunächst reformierte Theologie und war neben Max Thurian und Pierre Souvairan einer der ersten drei Brüder, die sich 1942 in Genf dem Theologen Roger Schutz anschlossen, um dessen Ideal eines klösterlichen Lebens zu teilen. Zwei Jahre später ließ sich die Gemeinschaft im französischen Dorf Taizé nieder und entwickelte sich bald zu einer ökumenischen Gemeinschaft mit weltweiter Ausstrahlung. Heute umfasst sie etwa achtzig Brüder verschiedener christlicher Konfessionen und empfängt in den Sommermonaten Tausende junger Menschen aus der ganzen Welt zu ökumenischen Jugendtreffen.

„Bruder Daniel“ eignete sich die Keramikkunst autodidaktisch an und gründete 1950 die mittlerweile weithin bekannte Töpferei von Taizé, eine bedeutende Einkommensquelle für die Gemeinschaft. „Ich weiß, wie viel wir – meine Brüder und ich – ihm zu verdanken haben“, schrieb der damalige Vorsteher der Taizé-Gemeinschaft Alois Löser 2020.

2019 hatte die Taizé-Gemeinschaft von sich aus erste Fälle sexualisierter Gewalt durch Brüder der Gemeinschaft öffentlich gemacht, es folgten weitere Meldungen.

2024 wurde ein ausgeschlossener Bruder von einem französischen Gericht wegen des massenhaften „Erwerbs von Missbrauchsdarstellungen“ schuldig gesprochen.

Noch im Juni 2025 hatte ein ausgetretenes Mitglied der Taizé-Gemeinschaft Anzeige gegen zwei Brüder erstattet, wegen Vorfällen in den Jahren 1970 und 1971. „Wenn ich mich nicht verteidigt hätte, ich wäre vergewaltigt worden“, zitierte die französische Lokalzeitung Le Journal de Saône-et-Loire den Mann, der in Genf lebt.

Insgesamt 14 beschuldigte Brüder

Von insgesamt 14 beschuldigten Brüdern spricht die Gemeinschaft, mit Daniel de Montmollin sind nun sieben von ihnen tot. Taizé hatte bislang nicht bekannt gegeben, dass dieser prominente Name unter den Beschuldigten ist. Nach dem Tod Montmollins am 23. November äußerte sich die Gemeinschaft erst auf Medienanfragen hin.

In der Rubrik „Schutz von Personen“, nicht unter „Aktuelles“ wie bei anderen verstorbenen Brüdern, heißt es: „Bruder Matthew, der Prior von Taizé, spricht den Familienangehörigen sowie den Freunden, die ihn in den letzten Jahren – teils über einen sehr langen Zeitraum hinweg – begleitet haben, sein Beileid aus. Er sichert den Betroffenen, die über ihn berichtet haben, seine Unterstützung zu und bekräftigt das Engagement der Gemeinschaft, Taizé zu einem sicheren Ort für alle zu machen, die dorthin kommen.“ Die Brüder verweisen auf die Aufarbeitung und Prävention, die die Gemeinschaft seit 2019 leistet.

Zudem werden Personen, die Zeugen von Gewalt jeglicher Art wurden oder selbst davon betroffen sind, dazu ermutigt, sich an eine eigens eingerichtete externe Anlaufstelle oder an die „Kommission für Anerkennung und Wiedergutmachung“ der französischen Orden zu wenden.

Im Jahr 2020 sei in Erwägung gezogen worden, den Namen von Daniel de Montmollin anlässlich seines Weggangs aus Taizé zu veröffentlichen, sagte der Prior der Gemeinschaft La Croix auf Nachfrage. „Die mit den Untersuchungen befassten Stellen rieten jedoch davon ab, da es keine gerichtliche Verurteilung gab.“ Die Gemeinschaft habe hingegen Personen kontaktiert, die den beschuldigten Brüdern nahestanden, und sie über die gegen diese erhobenen Vorwürfe informiert.