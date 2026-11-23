dpa | Während Union und SPD im Bund regieren, hat bei einer einflussreichen Behörde ein Grüner das Sagen – und das soll so bleiben: Der Grüne Klaus Müller steht als Präsident der Bundesnetzagentur vor einer Vertragsverlängerung durch die schwarz-rote Bundesregierung. Der Beirat der Agentur schlug am Montag vor, Müller bis Februar 2032 im Amt zu belassen. Die Zustimmung durch die Bundesregierung gilt als Formsache und wird in den kommenden Wochen erwartet.

Der Beiratsvorsitzende Mark Helfrich hält den 55-Jährigen für den richtigen Mann: Müller sei „bereit, auch politisch heiße Eisen anzupacken“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Müller war 2022 zu dem Job gekommen, als die Grünen noch in der Ampelkoalition mitregierten. Nun lässt die Union die Chance verstreichen, einen Parteikollegen auf den Chefposten zu hieven. Begründet wird die Zustimmung zur Personalie Müller mit dessen fachlicher Eignung.

Müller wurde in Wuppertal geboren, er studierte VWL und arbeitete in einer Bank, bevor es ihn in die Politik zog. Ende der 90er kurz im Bundestag, war er von 2000 bis 2005 Umweltminister in Schleswig-Holstein. Danach war er 16 Jahre lang Verbraucherschützer – zunächst als Chef der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, später beim Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin.

Was die Behörde macht

Die Aufsichts- und Regulierungsbehörde hat rund 3.000 Beschäftigte. Sie macht der Energie-, Telekommunikations-, Eisenbahn- und Postbranche Vorschriften. Zu ihren wichtigen Aufgaben zählt die Genehmigung großer Stromleitungen, damit der Windstrom aus dem Norden auch bei der Industrie im Westen und Süden Deutschlands ankommt.

Umstritten ist ein Regelwerk, das Solaranlagen-Betreiber bei Stromnetzentgelten stärker einbindet. Kritiker warnen vor einer Bremse für die Energiewende. Die Bundesnetzagentur argumentiert mit einer gerechteren Kostenverteilung. Diese Reform zählt der CDU-Politiker Helfrich zu den „heißen Eisen“, die Müller angepackt habe. Auch dass die Netzagentur unter Müller bei der 2022 eingesetzten Gaskrise pragmatisch reagiert und Flüssigerdgas-Terminals an Deutschlands Küsten mit auf den Weg gebracht habe, wertet Helfrich positiv.

Wichtig ist die Netzagentur zudem beim Thema Internet. In Müllers Amtszeit fiel die Entscheidung des Regulierers, auf eine milliardenschwere Versteigerung von Handynetz-Frequenzen vorerst zu verzichten. Zugleich verschärfte die Netzagentur die Auflagen für die Mobilfunker, damit die Handynetze auch auf dem Land besser werden. Beim Ausbau des Festnetz-Internets mit Glasfaser will die Behörde verhindern, dass lokale Monopole entstehen.

Verbraucherschützer sehen noch Luft nach oben

Wer gedacht hatte, dass Müller sich auch bei der Behörde als Verbraucherschützer profilieren wolle, sah sich getäuscht. Zwar hat er dort eh nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Durch mehr Personal in bestimmten Abteilungen und mediale Wortmeldungen hätte er Verbraucherschutz-Themen aber pushen können.

„Die erste Amtszeit war stark von der Energiekrise geprägt, jetzt muss der Telekommunikationsbereich in den Fokus rücken“, sagt Wolfgang Schuldzinski von der Verbraucherzentrale NRW. „Für die zweite Amtszeit wünschen wir uns hier Tempo und ein konsequentes Vorgehen gegen unlautere Methoden beim Glasfaserausbau.“