Chaos in Washington : Trump-Anhänger stürmen Kapitol

In der US-Hauptstadt dringen nach einer Rede Trumps Demonstranten in das Parlament ein. Biden spricht von beispiellosem Angriff auf die Demokratie.

Dieser Text wird laufend aktualisiert, zuletzt um 23.05 Uhr. Ein taz-Korrerspondenten-Text aus Washington folgt.

WASHINGTON rtr/dpa/taz | In Washington eskalieren die Proteste von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Nach einer einheizenden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, dem Sitz des US-Parlaments. Während der Kongress sich anschickte, den Wahlsieg von Joe Biden formell zu bestätigen, drangen aufgebrachte Trump-Unterstützer scharenweise auf das Gelände des Parlamentssitzes vor. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt. Die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris wurde einem Mitarbeiter zufolge in Sicherheit gebracht.

Bei den Auseinandersetzungen im Kapitol erlitt eine Person eine Schusswaffenverletzung. Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, es habe sich um „einen Zivilisten“ gehandelt. Der Nachrichtensender CNN hatte zuvoir berichtete, eine Frau werde wegen Schusswunden in der Brust behandelt. Mehrere Sender NBC News berichteten unter Berufung auf Sicherheitskräfte zudem von mehreren Verletzten.

In der Nähe des Kapitols ist zudem mindestens ein explosiver Sprengsatz gefunden worden. Er stelle aber keine Bedrohung mehr da, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Ermittlerkreisen.

Biden: beispielloser Angriff auf die Demokratie

Der designierte Präsident Joe Biden hat sich in einer Ansprache aus seinem Büro in seinem Wohnort in Wilmington, Delaware, an die US-Öffentlichkeit gewandt. Die Demokratie der USA werde in diesem Moment angegriffen, sagte er. Ins Kapitol einzudringen, Büros zu verwüsten und eine Sitzung des Kongresses zu unterbrechen, sei kein Protest, das sei ein Aufstand, sagte er. Biden forderte Präsident Donald Trump in dramatischen Worten auf, sofort vor die nationalen Fernsehkameras zu treten und seine Anhänger*innen zum Rückzug aufzurufen.

Fast gleichzeitig veröffentlichte Trump auf seinem Twitter-Account ein Video, in dem er tatsächlich seine Anhänger zum Rückzug aufruft. Er verstehe ihren Schmerz darüber, dass die Wahl gestohlen worden sei, wie jeder wisse. So etwas sei noch nie passiert. Aber man brauche Frieden und Recht und Gesetz, deshalb sollten sie nach Hause gehen.

Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und die Bürgermeisterin von Washington riefen dem Sender MSNBC zufolge die Nationalgarde zu Hilfe. Die soll bereits unterwegs sein. Sie sei auf direkte Anordnung Trumps hingeschickt worden, schrieb die Sprecherin des Weißen Hauses auf Twitter. Das Pentagon teilte mit, die Nationalgarde des Hauptstadtbezirks sei mobilisiert worden, um Sicherheitskräfte des Bundes zu unterstützen.

Trump demonstrierte mit Bürgerwehren

Vor dem Sturm auf das Kapitiol hatte Trump in einer Ansprache vor Tausenden Anhängern unweit des Weißen Hauses seine nicht belegten Vorwürfe wiederholt, dass er um den Wahlsieg betrogen worden sei. „Man tritt nicht ab, wenn Diebstahl im Spiel ist“, sagte er. „Unser Land hat die Nase voll, und wir werden es nicht mehr hinnehmen.“

Trump erhöhte in seiner Ansprache den Druck auf seinen Vizepräsidenten Mike Pence, den Kongress an der Bestätigung des Wahlergebnisses zu hindern. Sollte sein Vize dies nicht tun, wäre er „sehr enttäuscht“, sagte Trump.

Pence selbst hatte die Kongressberatungen in seiner verfassungsmäßigen Rolle als Senatspräsident eröffnet. Er sagte zwar, er teile „Bedenken“ hinsichtlich der „Integrität“ der Wahl. Zugleich betonte er aber, die Verfassung sehe nicht vor, dass er allein Wahlergebnisse annehmen oder zurückweisen könne.

An der Demonstration mit dem Motto „Rettet-Amerika-Marsch“ nahmen auch Mitglieder von rechtsextremen Gruppen und Bürgerwehren teil. Trump-Anhänger riefen „Legt den Sumpf trocken“ und „Fuck Joe Biden“.

Nach der Rede des Präsidenten waren Demonstranten dann zum Parlamentssitz gezogen, hatten Barrikaden umgeworfen und sich auf dem Kapitol Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Diese setzte Tränengas und Pfefferspray gegen manche Demonstranten ein. Auf den Treppen des Parlamentsgebäudes wurden Trump-Flaggen entrollt. Vor dem Sitzungssaal des Repräsentantenhauses fand einem Bericht von CNN zufolge eine Konfrontation mit Bewaffneten statt. Es seien Waffen gezogen worden. Die Bürgermeisterin Washingtons verhängte eine Ausgangssperre von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr Ortszeit.

Biden konnte zwei Wochen vor seinem Amtsantritt auf eine endgültige Verschiebung des Machtgefüges in Washington zu seinen Gunsten hoffen. Seine Demokraten hatten neben dem Repräsentantenhaus auch die Mehrheit im Senat zu erobern. Bei den entscheidenden Stichwahlen im Bundesstaat Georgia um zwei noch offene Sitze im Senat setzten sich die demokratischen Bewerber durch.

Der Gewinn des einen Sitzes hatte schon Stunden zuvor festgestanden. Die Meldung, dass die Demokraten auch den zweiten Sitz und damit die Mehrheit im Senat erringen konnte, kam just während der Ausschreitungen im Parlament.

Internationales Entsetzen

Auch außerhalb der USA werden die Vorgängen in Washington heftig kritisiert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht auf Twitter von „schockierenden Szenen“. Das Ergebnis der „demokratischen Wahl“ müsse respektiert werden.

„Die Szenen von heute Nacht inWashington, D.C. zu beobachten ist ein Schock“, schrieb EU-Ratschef Charles Michel am Mittwoch auf Twitter. „Wir vertrauen den USA, dass sie eine friedliche Machtübergabe zu Joe Biden sicherstellen.“

Ähnlich äußerte sich EU-Parlamentspräsident David Sassoli: „Tief beunruhigende Szenen vom US-Kapitol heute Abend.“ Demokratische Wahlen müssten respektiert werden. „Wir sind sicher, dass die USA sicherstellen werden, dass die Regeln der Demokratie geschützt werden.“

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sprach von einem „inakzeptablen Angriff auf die Demokratie“. „Schockiert über die Szenen in Washington“, twittert Kurz auf englisch. Nun müsse eine friedliche und geordnete Machtübergabe gesichert werden.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, seine Wahlniederlage endlich anzuerkennen. Es gebe „schreckliche Bilder aus Washington“, twittert Rutte. „Sehr geehrter Herr Trump, erkennen Sie heute Joe Bidens Wahlsieg an.“