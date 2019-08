Zeitplan der Koalition

Jahrelang gab es beim Klimaschutz kaum Fortschritte, nun soll alles auf einmal entschieden werden: Am 20. September will das sogenannte Klimakabinett – darin alle MinisterInnen, die das Thema betrifft – ein Gesamtkonzept vorstellen, wie das deutsche Klimaziel für 2030 erreicht werden kann. Dazu gehört eine Einigung über einen CO 2 -Preis, Maßnahmen aller Ressorts sowie ein Klimaschutzgesetz, mit dem diese durchgesetzt werden sollen, sowie der gesetzliche Rahmen für den Kohleausstieg. Zur Vorbereitung gibt es einen Koalitionsausschuss am 2. September, ein Werkstattgespräch der CDU am 3. September und eine Vorbereitungssitzung am 13. September.

UN-Gipfel in New York

Am 23. September hat UN-Generalsekretär António Guterres die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt (und Greta Thunberg) nach New York eingeladen, ihre aktuellen Klimaschutzpläne vorzustellen. Damit Angela Merkel nicht mit leeren Händen anreist, ist eine Einigung beim Klimakabinett zwingend.

Weltweiter Klimastreik

Parallel zum UN-Gipfel hat die Schulstreik-Bewegung Fridays For Future vom 20. bis zum 27. September zu einer weltweiten Protestwoche aufgerufen, die mit einem „Generalstreik“ am 20. September beginnen soll, an dem sich auch Erwachsene beteiligen sollen. Die taz erscheint zu diesem Anlass mit einer Sonderausgabe.